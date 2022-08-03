  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

03/08/2022

2歲以下重症死亡率0.14% 50-59歲第4針 半歲明可接種科興

#新冠疫苗 #肺炎疫情 #復必泰 #科興 #幼童 #第4針
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】兒童接種疫苗「降齡」，6個月大嬰兒明起可打科興；50至59歲群組明起可打第4針。政府專家顧問許樹昌指，0至2歲染疫後重症及死亡風險達0.14%，而幼童打針數據未見嚴重副作用，保護力達75.5%。另一專家顧問劉宇隆指，縱使全球無先例，政府仍可研究自行稀釋復必泰「兒童針」；但衞生防護中心指做法「不太可行」。另有學校爆發12人群組，為近期首間要全校停課學校。

 

專家經商議後，指新冠針可與兒童常用疫苗，如流感針等同步施打。（資料圖片）


　　本港多4,123人確診，234宗屬輸入。1,536人留院，73人不足11歲，上周發燒抽筋的35個月大男童轉為穩定，已離開深切治療部。383間學校呈報549宗陽性，15校局部停課，將軍澳基督教香港信義會健明幼兒學校有10名學生及2名教職員感染，佔全校師生11.7%，被勒令全校停課1周。

增4123確診 383校549人陽性

　　醫衞局接納聯合科學委員會建議，將科興接種年齡降至6個月大，允許疫苗作「標示外使用」，每人要打3針，劑量與成人相同，最快明早9時起預約接種。6個月大至5歲亦可打3針復必泰，劑量為成人十分一，政府正與藥廠洽購特定兒童配方。另外，明早9時起50至59歲群組可預約打第4針。

　　許樹昌指，本地兒童染疫後嚴重、危殆及死亡風險，隨年齡增長而下降，愈早打針者愈低，當中0至2歲為0.14%，3至4歲為0.11%，5至11歲為0.04%，12至17歲為0.01%。而復必泰第2、3期的225人臨床數據中，6至23個月大嬰兒打3針，抗體量與成人相若，保護力達75.5%，2至5歲達82.3%。無人死亡或有嚴重過敏、心肌炎，委員會建議嬰兒在大髀打針以減風險。

稀釋復必泰疫苗 張竹君：不可行

　　另科興於南非的200人第3期臨床研究中，6至35個月大幼童打2針「抗體出得幾好」，33.7%人有輕微副作用，與安慰劑組的25.7%相若；但暫無保護率數據。

　　對幼兒打復必泰需用兒童版，即成人十分一劑量，劉宇隆承認從成人針「稀釋10分一」在全球未有先例，若有誤差或損效果及增副作用，但「非完全不可行」，建議政府探討稀釋疫苗的可能性。惟傳染病處主任張竹君指，已就稀釋問題諮詢專家，但「有好多困難」，暫時認為「不太可行」。

　　家庭醫生林永和指，有家長「睇開醫生時」查詢幼童打針問題，「都是因為9月開學及要參加活動，所以想打針。」

　　醫管局前行政總裁梁栢賢指，近期確診已達頂峰，料11月前「不會大升」，期望1、2個月內可免檢疫海外通關。但張竹君指，疫情仍在高位，一直有升勢。

11人亡近期單日高 9人未齊針

　　死亡人數急增，昨錄11人離世，近期單日新高，涉4男7女，除了日前離世的22個月大離島女嬰，其餘年介65至96歲，當中9人未打齊3針，4人住院舍；有65歲翁患末期肺癌，死亡料與癌症有關。另昨有4院舍爆疫，4人染疫，22人要檢疫；將軍澳基督教家庭服務中心養真苑多1員工染疫，累計4員工確診。

　　醫管局總行政經理劉家獻指，死亡個案急升，由7月每日1至3宗，升至上周每日5至6宗，有2日錄得逾10人離世，社區多了無針長者染疫，促市民勿將新冠當成「普通感冒」處理。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#新冠疫苗 #肺炎疫情 #復必泰 #科興 #幼童 #第4針

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk