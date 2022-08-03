2歲以下重症死亡率0.14% 50-59歲第4針 半歲明可接種科興

【晴報專訊】兒童接種疫苗「降齡」，6個月大嬰兒明起可打科興；50至59歲群組明起可打第4針。政府專家顧問許樹昌指，0至2歲染疫後重症及死亡風險達0.14%，而幼童打針數據未見嚴重副作用，保護力達75.5%。另一專家顧問劉宇隆指，縱使全球無先例，政府仍可研究自行稀釋復必泰「兒童針」；但衞生防護中心指做法「不太可行」。另有學校爆發12人群組，為近期首間要全校停課學校。

專家經商議後，指新冠針可與兒童常用疫苗，如流感針等同步施打。（資料圖片）



本港多4,123人確診，234宗屬輸入。1,536人留院，73人不足11歲，上周發燒抽筋的35個月大男童轉為穩定，已離開深切治療部。383間學校呈報549宗陽性，15校局部停課，將軍澳基督教香港信義會健明幼兒學校有10名學生及2名教職員感染，佔全校師生11.7%，被勒令全校停課1周。



增4123確診 383校549人陽性



醫衞局接納聯合科學委員會建議，將科興接種年齡降至6個月大，允許疫苗作「標示外使用」，每人要打3針，劑量與成人相同，最快明早9時起預約接種。6個月大至5歲亦可打3針復必泰，劑量為成人十分一，政府正與藥廠洽購特定兒童配方。另外，明早9時起50至59歲群組可預約打第4針。



許樹昌指，本地兒童染疫後嚴重、危殆及死亡風險，隨年齡增長而下降，愈早打針者愈低，當中0至2歲為0.14%，3至4歲為0.11%，5至11歲為0.04%，12至17歲為0.01%。而復必泰第2、3期的225人臨床數據中，6至23個月大嬰兒打3針，抗體量與成人相若，保護力達75.5%，2至5歲達82.3%。無人死亡或有嚴重過敏、心肌炎，委員會建議嬰兒在大髀打針以減風險。



稀釋復必泰疫苗 張竹君：不可行



另科興於南非的200人第3期臨床研究中，6至35個月大幼童打2針「抗體出得幾好」，33.7%人有輕微副作用，與安慰劑組的25.7%相若；但暫無保護率數據。



對幼兒打復必泰需用兒童版，即成人十分一劑量，劉宇隆承認從成人針「稀釋10分一」在全球未有先例，若有誤差或損效果及增副作用，但「非完全不可行」，建議政府探討稀釋疫苗的可能性。惟傳染病處主任張竹君指，已就稀釋問題諮詢專家，但「有好多困難」，暫時認為「不太可行」。



家庭醫生林永和指，有家長「睇開醫生時」查詢幼童打針問題，「都是因為9月開學及要參加活動，所以想打針。」



醫管局前行政總裁梁栢賢指，近期確診已達頂峰，料11月前「不會大升」，期望1、2個月內可免檢疫海外通關。但張竹君指，疫情仍在高位，一直有升勢。



11人亡近期單日高 9人未齊針



死亡人數急增，昨錄11人離世，近期單日新高，涉4男7女，除了日前離世的22個月大離島女嬰，其餘年介65至96歲，當中9人未打齊3針，4人住院舍；有65歲翁患末期肺癌，死亡料與癌症有關。另昨有4院舍爆疫，4人染疫，22人要檢疫；將軍澳基督教家庭服務中心養真苑多1員工染疫，累計4員工確診。



醫管局總行政經理劉家獻指，死亡個案急升，由7月每日1至3宗，升至上周每日5至6宗，有2日錄得逾10人離世，社區多了無針長者染疫，促市民勿將新冠當成「普通感冒」處理。