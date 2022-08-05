環台軍演6區變7區延長1日 射11枚東風導彈飛越台灣上空

【晴報專訊】解放軍昨午12時如期啟動環台軍演，期間對台發射最少11枚東風導彈；日本防衛省則錄得發射9枚導彈，分析推斷4枚曾掠過台北，或是解放軍導彈首次飛越台灣上空。另據報解放軍新增第7處軍演區，並延長軍演時間至下周一。國防部稱嚴正震懾「美台勾連」，外交部亦力撐行動正當及必要，是否會成常態要視乎美方反應。台灣當局呼籲大陸理性自制。

軍方公布射擊演練的畫面。

台媒指解放軍昨新增一處位於花蓮外海的軍演區，時間亦延長22小時到下周一日早上10時。解放軍東部戰區昨午約2時稱，火箭軍對台島東部外海預定海域，進行多區域、多型號常導火力突擊，導彈精準命中目標，又指整個實彈發射訓練任務圓滿完成，解除相關海空域管控。

日本料4枚掠台北上空

台軍方則指大陸先後向北部、東部及南部海域發射11枚東風導彈，但未飛越本島。

惟日本防衛省相信，中方昨發射9枚導彈，5枚落入日方專屬經濟水域，防相岸信夫昨向中方抗議；有4枚導彈曾掠過台北上空。

綜合外電，倘日本分析屬實，將是解放軍導彈首次掠過台灣；軍演本身亦是自1996年海峽危機以來，首次對台海試射導彈，更是首次同時在6處軍演及首進入台灣12海里海空域。

國防部：嚴正震懾美台勾連

央視昨晚報道，東部戰區空軍及海軍航空兵出動上百架各式戰機，赴台執行跨晝夜聯合偵察、空中突擊、支援掩護等任務。兩岸均有網民上載片段或照片，料是導彈經過痕迹，而軍演啟動後美軍派電子偵察機視察。美、日出動最少12架F-15戰機戒備。

在北京，國防部發言人譚克非指中國軍隊說話算數，行動是針對美台勾連的嚴正震懾。外交部發言人華春瑩指中方行動正義、必要和堅決，是否成新常態要視乎美方回應。

台軍方稱在外島地區加強戒備，重申「備戰不求戰、不升高衝突、不引發爭端」；台當局發言人指，領導人蔡英文全程全盤掌握軍演情況，批大陸單方面破壞台海現狀，籲理性自制，消息人士證實啟動愛國者導彈攔截系統。

中國國防大學教授、解放軍少將孟祥青昨分析，今次軍演區的平潭島是台灣海峽最窄處，北邊兩區域可封鎖基隆港，東邊演習則可打擊花東兩軍事基地，南部可封鎖巴士海峽及打擊高雄軍事基地，連成一綫成包圍之勢，震懾遠超以往，為未來統一戰略格局創造條件。

有台灣導彈工程師認為，陸方軍演旨在強調所謂海峽中綫不存在，宣示對台領海及領空主權，展示火箭軍的反介入能力，以至向國際說明隨時有能力鎖台，料或有再多導彈試射，但台灣有自主研發飛彈應對，非只捱打。

外長王毅籲各國支持中方，又取消會晤日本外相林芳正，表明不滿日本參與七國集團（G7）就台海局勢聲明。白宮重申中方不應視佩洛西訪台為危機並施壓。