壬寅年港人願望：事事順景! 虎虎生威 !

經歷疫情的肆虐，港人寄望「虎」年吉祥 ! 一陣龍吟「虎」嘯，嚇怕瘟神，讓我們不再因感染病毒而憂心，社會經濟重復朝氣，「虎」進金來 ! 龍「虎」精神 !

今年新一屆特首將會上場，盼望其身邊「虎」將如林，切勿狐假「虎」威，真心真意為香港做實事。新人士、新作風，新一屆政府必須勵精圖治，深入社會不公，闖進「虎」穴，大膽革新，急民間所急，為市民創造福祉 !

「住得細、住得貴」，長期以來是港人住屋的困擾。現時本港有十二萬戶蝸居劏房，十五萬宗一般公屋輪候申請，數以萬計無樓中產家庭，心願都是盡快上樓。團結香港基金剛發表報告，提出二十三項建議，政府應透過拆牆鬆綁、精簡程序，把拖欠的12萬個公私營房屋，提前於2025年或之前落成，預料公屋輪候時間有機會由目前5.9年，大幅回落至3.7年。我們盼望政府確實執行房屋政策，不要「虎」頭蛇尾，令市民安居樂業。

本港近年科研生態漸有改善，創科企業茁壯成長，勇猛如「虎」；經歷市場的龍爭「虎」鬥，科企先進冀望最終成為獨角獸 ! 本港高等院校科研能力強，可惜知識轉移誘因及相關配套不足，令本港科研商品化困難重重。基金會認為，港府須建立一個全面的研發督導部門，使更有效協調及優化不同政府部門的研發資金運用，活化及培育科研生態。本港仍須大力增加投入科研資源，並成立大型研究機構。此外，期待港府向中央政府尋求銜接兩地體制機制，於河套更好的發揮兩地互動合作。

新冠疫情，令人們感受到健康更重於財富。長久以來，本港醫療系統因醫生不足，專科診症須久候多年。病人願望新一年龍精「虎」猛，一旦患病可以及時就醫。基金會認為，應加快引入海外醫生以緩解病人久候延誤病情。我們並建議政府進行策略性採購，推行「三高」篩查，令中年人及早防治疾患，確保良好體質，得以健步如「虎」，為未來享受黃金歲月做好準備。

鄰近地方如新加坡及深圳，早已對香港人才「虎」視耽耽；現在科技催速經濟轉型，加上移民潮，香港各行各業的人才荒，值得關注。可是，社會上人才需求與教育培訓錯配，不少大學生畢業後懷才不遇，青年圈子醞釀著躺平主義。基金會認為，本港應加強應用教育，學界與業界應更緊密合作，互通協調人力需求與培訓。社會目光也不宜只著重學術教育，青年經歷職業培養，自我奮鬥，也可脫頴而出，卧「虎」藏龍。

牛去「虎」來，我們期望香港一洗頹氣，政府施政有方，市民充滿活力。祝福香港「虎」年好運 ! 「虎」「虎」生威 !

註：本文用了十八個「虎」字賀新歲 ! 向讀者祝福拜年：恭喜發財 !