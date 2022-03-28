歐盟的「壞孩子」波蘭重新「受寵」





美國總統拜登日前在波蘭首都華沙發表演講，點名抨擊俄羅斯總統普京，「看在上帝的份上，不能讓這個人再繼續掌權」。美國政府高官隨後對此加以澄清，表示美國對俄羅斯的政策沒有根本性變化，無意在俄羅斯推動政權更迭。這個「搶鏡」的話題掩蓋了拜登訪問波蘭的重要性，而拜登短暫的波蘭之行對美波關係和北約軍事部署都有重要意義。



「第一道防線」獲得美國加持



拜登訪波期間特意到離烏克蘭邊境僅80多公里的熱舒夫市，看望派駐當地的美軍第82空降師官兵，並與波蘭總統杜達一起探訪逃到當地的烏克蘭難民。拜登讚賞波蘭的快速反應，表示將強化對波蘭的軍事支援，同時會幫助緩解烏克蘭難民危機。



熱舒夫市 (iStock)



波蘭是北約成員國，為阻嚇俄羅斯將戰火燒到波蘭，北約已大力加強在波蘭的軍事力量，包括在熱舒夫機場部署愛國者導彈，確保這個向烏克蘭提供武器的中轉站免遭襲擊。波蘭目前處於「第一道防線」的關鍵位置，守住波蘭就能令西歐更安全。俄烏戰爭促進了北約內部的團結，歐洲成員如德國的國防預算將大幅增加，美國也順理成章增加在歐洲的駐軍，客觀上讓美國成為最大贏家。



另一方面，波蘭接收了大部分的烏克蘭難民，也贏得美國的讚賞。根據聯合國難民署的統計，接近400萬烏克蘭難民已逃往鄰國，其中大約230萬進入波蘭。一些能投靠親友的難民已從波蘭前往歐盟其他國家，如德國和奧地利，但大部分人仍留在波蘭，從多個方面給波蘭造成巨大壓力，主要因為絕大部分難民是婦女兒童和老年人，需要醫療等方面的照顧。波蘭總統杜達向媒體表示，波蘭接待的是「我們的客人、兄弟和遇到困難的烏克蘭鄰居」，這種親切友好的態度得到各界讚賞。拜登在訪問波蘭之前宣布，美國將接納10萬烏克蘭難民，但對急需紓緩難民危機的波蘭來說，這只能算是杯水車薪而且還是「遠水」，因為鑑於國內反移民的聲浪，美國政府對難民的甄別和准入設置了多道關卡，所以10萬名烏克蘭難民何時可以進入美國還屬未知數。



波歐司法爭議有望得到化解



獲得美國的支持令波蘭在北約內的地位得到加強，但波蘭與歐盟之間的嚴重矛盾依然存在。雙方衝突的起因是波蘭近年推行司法改革，讓法官在做出某些裁決時會感到有壓力。歐盟委員會批評這是政府試圖用政治勢力干預司法，歐盟法院也裁定波蘭政府的做法違反歐盟法律。但波蘭總理莫拉維茨基去年在波蘭的憲法法院對歐盟法院的裁決做出挑戰，後來憲法法院裁定歐盟基礎條約中的重要條文不符合波蘭憲法。對此，歐盟委員會的聲明說，「歐盟法律凌駕於會員國法律之上，包括憲法條文。」波蘭一些人認為，波蘭憲法高於一切，如果歐盟不接受，波蘭可以像英國一樣脫歐。



其實，這一事件的關鍵是歐盟多數成員認為，波蘭執政黨法律正義黨違反了三權分立的民主原則，與匈牙利總理歐爾班政府的做法類似，是在「開民主倒車」，波蘭因此被稱作歐盟內的「壞孩子」。歐盟方面要求波蘭改變相關的法律規定，否則就暫停向波蘭發放歐盟的經濟援助款。



雙方互不讓步導致這場對峙持續了幾個月，波蘭應該分到的過百億歐元抗疫撥款至今仍被凍結，但烏克蘭戰爭給雙方帶來緩和關係的動力。波蘭需要盡快得到這筆款項，以便維持經濟和安置難民。歐盟也希望盡快將款項撥出，否則還要另外提供一筆錢給波蘭，用於安置難民。目前雙方都在尋找體面的解決辦法，爭取早日將關係恢復。但歐盟一些成員對波蘭執政黨的不信任是根深蒂固的，不會因此而消失。



接受難民的態度顯示政策偏向



除了波蘭之外，烏克蘭的其他鄰國也接收了不少難民，其中羅馬尼亞近60萬，摩爾多瓦38萬，匈牙利35萬。與以往的難民湧入事件相比，匈牙利政府的態度變化較大。



2015年中東難民潮席捲到歐洲時，成千上萬抵達希臘的敘利亞難民從陸路經塞爾維亞到達匈牙利邊境，打算繼續前往奧地利和德國。匈牙利在匈塞邊境築起鐵絲網，禁止難民進入該國，因此遭到國際輿論批評。匈牙利官方的回應是，按照歐盟規定，這些難民應在抵達歐盟的第一個國家(希臘)登記難民身份，獲批准後再合法前往目的地國家。匈牙利無法斷定這些難民是否會留在匈牙利，如果留下不走，匈牙利難以安置他們。相比之下，匈牙利政府這次積極接收烏克蘭難民，顯然對不同國家和種族背景的難民有不同的接收標準和政策偏向。無論如何，此舉有助於改善匈牙利的國際形象。



歐盟未來的走向值得關注，波蘭和匈牙利因為俄烏戰爭而令人「刮目相看」，但戰爭結束後兩國與歐盟其他國家的某些分歧可能會再度浮現，皆因在意識形態領域一般很難說服對手，更何況還涉及到國家利益。