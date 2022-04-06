特朗普挺佩林，測試政壇水溫





美國共和黨正全力爭取在11月的國會選舉中重新奪回參眾兩院的控制權，參加黨內初選的候選人為增加獲勝的籌碼，紛紛尋求有影響力的政治人物為自己背書，其中包括前總統特朗普。很多政客希望得到特朗普的祝福，因為這位退而不休的前總統人氣依然很旺。



隨著美國疫情趨向緩和、很多州取消了社交隔離限制，特朗普近期出現在很多造勢大會上，一如既往指點江山，推銷他的民粹立場。從現場氣氛來看，很多基層選民似乎仍然聽他指揮。在發表煽動性演講之餘，他也會為當地一些參選的共和黨政客送上祝福。上星期天（3日），他還宣布支持阿拉斯加州前州長佩林(Sarah Palin)參選該州聯邦眾議員，稱讚佩林堅毅頑強且非常聰明，代表著阿拉斯加人的價值觀。



阿拉斯加州前州長佩林。 (社交網站截圖)



投桃報李特朗普力挺佩林



特朗普此舉主要是因為佩林2016年支持他競選總統，當時參加共和黨黨內初選的多名政客「圍剿」他這位「圈外人」，佩林此刻的支持對他非常重要，因為佩林在全美享有一定的知名度和號召力。佩林曾獲2008年共和黨總統參選人麥凱恩提名為競選夥伴，迎戰民主黨的奧巴馬和拜登，她是共和黨首位女性副總統參選人。大選失敗之後，佩林繼續擔任州長，後來辭職擔任電視評論員並出版傳記，政壇盛傳她可能會競選總統，令她的政治行情看漲。她認同特朗普的民粹主義言論，成為特朗普的早期支持者。一直堅持「恩仇都要報」的特朗普始終不忘佩林當年對他的支持，因此直言不諱要力挺佩林。



雖然得到特朗普的支持，雖然有全國知名度，但佩林這次競選眾議員未必有勝算的把握，主要是因為這次選舉有很多不常見的因素。首先，這不是一次正常的換屆選舉，而是一次臨時舉行的補選，起因是原任眾議員的唐．楊(Don Young)3月18日在飛機上意外猝死，導致要臨時舉行補選。其次是選舉方式不同以往，6月11日將舉行不分黨派的初選，目前有近40人參選，包括佩林等十幾名共和黨人。初選得票最多的前四名將在8月16日參加正式補選，勝者出任聯邦眾議員，但任期只有幾個月，因為11月將舉行正常的國會換屆選舉。



補選方式「奇特」令結果難料



美國各州聯邦眾議員的人數由該州的人口決定，地域遼闊的阿拉斯加人煙稀少，始終只有一位眾議員。唐．楊1972年當選，之後連續24次獲得連任，已經在位49年，打破歷史記錄，逝世時88歲。這位從政半個多世紀的老人突然離世，而且生前沒有培養接班人，成就了這場「公平競爭」。於是各路人馬紛紛出動，不同背景的政客和素人先後加入這場大混戰。



從佩林的競選言論來看，她的立場與共和黨傳統派比較接近，即維護傳統價值觀，支持公民擁有槍支，支持傳統宗教信仰並反對同性戀，反對非法移民，強烈批評拜登所代表的「激進左派」，並將目前的高油價、高通脹都算到民主黨政府頭上。由於不是一對一的競爭，佩林以往的競選經驗和口才未必能起決定性作用。雖然她有可能進入第二輪，但目前並不知道其他三位競爭者是誰，也不知道他們的支持者有沒有可能為了擊敗佩林而在第二輪投票中配票，集中支持一位參選人，因此佩林能否當選還存在很大變數。



有讚有彈特朗普「恩仇皆報」



特朗普公開支持的參選人並不算多，但他試圖打擊的共和黨政客則有一打，他們今年都在爭取連任，包括阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基、懷俄明州聯邦眾議員切尼（前副總統切尼的女兒）、佐治亞州州長坎普和該州州務卿拉芬斯珀格以及8位聯邦眾議員，他們被美國媒體稱為「12大員」(Big 12)。



這些共和黨政客遭到特朗普攻擊基本上都是因為與他有「私仇」，例如拒絕篡改2020年總統大選的結果，對特朗普煽動支持者去年1月6日前往華盛頓集會並衝擊美國國會作出譴責，在眾議院彈劾特朗普時投了贊成票。特朗普對這些「背叛他」的行為懷恨在心，在公眾集會上抨擊他們是「民主黨的合作者」，不是「美國利益的保護者」，要求參加集會的人把這些人趕下台，試圖為自己報一箭之仇。



測試水溫特朗普圖謀再起



離開白宮令特朗普失去了影響美國政壇的最大平台，但粉絲對他熱情不減。如今選戰重開，各地的助選造勢大會給了他新的平台。他的各種出位講話往往得到主流媒體的廣泛報導，令他再次獲得免費宣傳。同時他也希望從年底的選舉結果中分析出他的號召力究竟有多大，從而決定2024年是否再度參選總統。從目前的形勢來看，他參選的機會大於百分之五十，因為他不願認輸；但他勝選的機會則小於百分之五十，因為五十歲左右的「中生代」將在今年的中期選舉之後左右共和黨的大方向，令共和黨不再是「特朗普的黨」。在這樣的背景下，2024年共和黨推舉的總統候選人會在「中生代」政客中產生，怎麼可能把入主白宮的機會留給已經78歲的特朗普？

