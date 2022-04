迪士尼因「捍衛彩虹」失去自治權

美國佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)上周簽署了一項針對迪士尼公司的法案,取消該公司在佛州享有的一些自治權。這將影響位於佛州奧蘭多的迪士尼世界 (Disney World)主題樂園及附屬度假村的運營,並可能損害周圍地區的經濟。此次事件源於對同性戀等性小眾(LGBTQ)的不同態度,反映出美國社會日趨激烈的「文化之戰」(cultural war),也就是不同意識形態之間的衝突。迪士尼似乎是要堅持多元,「捍衛彩虹」(彩虹旗是同性戀的象徵之一),而佛州共和黨政客則強推法案,盡量迎合對性傾向問題立場保守的那部分選民,以便在年底的中期選舉中得到他們的選票。



(iStock)



收緊學校性教育尺度



這場爭議始於上個月佛州議會通過的「家長教育權利法」(the Parental Rights in Education bill) ,該法規定在幼兒園和小學三年級以下班級的教室裏不許向學童介紹性傾向和性特徵。佛州民主黨政客和一些民間組織強烈反對這一規定,認為這將影響兒童對性別的認知,還可能讓屬於性小眾的兒童受到傷害,他們稱該法案為「別提同性戀法」(the Don’t Say Gay law),而白宮和拜登總統也先後在推特發文批評這一法案,強調會努力保護性小眾學童。





長期以來,對同性戀的認同一直是敏感的政治議題。同性戀能否在軍中服役是上世紀90年代初的熱門話題,當時如果軍人被發現是同性戀,就要被勒令退役,並可能失去退伍軍人的福利。得到同性戀選民支持的克林頓入主白宮之後,推出「我不問,你別說」(Don’t ask, don’t tell) 新政策,允許未「出櫃」的同性戀和其他性小眾軍人正常服役,其上級不可主動詢問其性傾向,但如果軍人自己公開宣布「出櫃」則需照章退役。這一政策實行多年,直到2011年奧巴馬任總統時才經國會立法予以廢止,從此「出櫃」的軍人也可以合法服役。



如今,同性戀正在得到社會的廣泛接受,2015年美國聯邦最高法院的裁決已將同性戀婚姻合法化,但圍繞性小眾權益的爭論卻從未停止,其中一個焦點就是如何向下一代灌輸性知識以及學校應如何開展性教育。佛州來自墨西哥、古巴等拉美國家的移民及其後代較多,他們當中很多人是立場相對保守的天主教徒,也是共和黨政客的支持者(過去兩次大選特朗普都在佛州戰勝民主黨對手)。43歲的州長德桑提斯是天主教徒,也是共和黨「明日之星」,熟悉州內共和黨選民的價值取向,因而高調推動該州通過「家長教育權利法」,以表現出他在性傾向問題上的強硬立場,為爭取連任鞏固傳統票源。



立法取消迪士尼權利



德桑提斯與迪士尼的衝突涉及不同政治理念和文化背景,而「家長教育權利法」則是導火索。在德桑提斯推銷該法初期,迪士尼公司行政總裁查佩克(Bob Chapek)並未公開發表評論,因為他不想讓迪士尼公司捲入佛州的黨派政治。在去年就任CEO之前,查佩克曾多年主管迪士尼公司在世界各地的主題樂園和度假村,包括香港、上海的迪士尼樂園和位於奧蘭多的迪士尼世界及度假村,因此他熟悉佛州的政治生態。但是,總部在南加州的迪士尼公司,受當地民主黨進步勢力和美國演藝界主流意識形態的影響,內部已經形成一種維護性小眾權益的公司文化。該公司近年來一直用「政治正確的方式」推動各種平等措施,避免引起外界批評。比如,樂園晚上宣布放煙花的廣播已經做出改變,從「女士們、先生們、男孩們、女孩們」改為「各年齡的尋夢者們」 (dreamers of all ages),從而避免在性別上「掛一漏萬」。(美國國務院本月11日開始簽發標明性別為X的美國護照,X屬於既非男性也非女性。)



多種因素導致迪士尼公司一些員工對查佩克的沉默表達了強烈不滿,他們同時反對迪士尼公司向贊成這項法案的佛州政客提供捐款,而公司內一些有影響力的創意人員也開始對查佩克嗆聲,顯示內部矛盾有所升溫。為消除員工的不滿,查佩克轉變立場,為此前的沉默道歉,並公開批評了佛州這一法案,要求佛州議會不要通過該法案。迪士尼公司也隨即表態,宣布停止向贊成這項法案的佛州政客提供捐款。這下惹惱了德桑提斯和一些共和黨州議員,他們決定立法取消迪士尼公司的「特權」。



所謂的「特權」是指迪士尼公司對奧蘭多附近Reedy Creek地區大約11000公頃土地的行政管理和財政稅收自主權,這是在1967年確定建設迪士尼世界時,佛州政府給予迪士尼公司的權利,目的是方便主題公園和度假村的日常運營和未來發展。迪士尼公司在當地的角色相當於一個小城市的政府,有權處理稅收和發債以及日常的市政管理,不受佛州一些相關制度的限制。目前在迪士尼屬下企業僱傭大約八萬人,是佛州第二大僱主。一旦失去自主權,迪士尼公司將像其它企業一樣繳稅,不能再想蓋甚麼建築就蓋甚麼建築,而是要先向縣政府申請建築許可證。但縣政府則需要為這個巨型綜合企業提供各種市政服務,例如警察、消防、道路維修等等,這可能是地方政府難以獨自承擔的,有人預測當地的房地產稅可能會大幅上調,影響當地經濟和居民生活質量。



選舉臨近新招數不斷



美國媒體稱,德桑提斯有參選總統的野心,希望透過「打垮迪士尼公司」來塑造自己的「硬漢」形象,向保守派選民表明,他有能力對抗「加州左翼分子」,不會「向大企業讓步」。隨著中期選舉逐漸展開,這種為了選票搏出位的極端舉動會陸續有來,而最終在選舉中勝出的政客會繼續受到對手的干擾,難以落實有效施政,這恐怕是美國政治體制中無法擺脫的「魔咒」。