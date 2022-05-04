強人埃爾多安的雄心與實力





自2018年以來，土耳其與沙特阿拉伯的雙邊關係一直處於「冰封」狀態。土耳其總統埃爾多安上周訪問沙特，被外界視為兩國關係「轉暖」的明顯跡象。埃爾多安過去幾個月在國際事務上動作不斷，除了努力改善與部分中東國家的關係，還積極參與俄烏戰爭的調停，彰顯土耳其外交的「獨立性」。



(shutterstock)



展現外交「獨立性」



俄烏開戰後，北約國家對俄羅斯採取強硬制裁措施，非北約成員日本和新加坡也響應美國號召，主動制裁俄羅斯。但「老北約」土耳其卻對此「say no」，只向烏克蘭提供無人攻擊機，算是體現其「北約立場」。土耳其的外交「獨立性」其實源於身不由己，埃爾多安3月下旬參加完北約峰會後表示，「我們一半的天然氣進口來自俄羅斯，我們還在和俄羅斯合作建設阿庫尤核電站，我們不能對這些不理不管」。他還說：「我不能讓人民在冬天無法取暖，也不能讓工業停頓下來」。



儘管埃爾多安手上沒幾張好牌，但他善用土耳其的特殊地位，與俄羅斯和烏克蘭都保持緊密聯繫，為自己塑造了一個「調停人」角色。3月上旬他邀請俄烏兩國外長到土耳其展開停火談判，為雙方高層接觸提供了便利。上星期，埃爾多安還讓美俄兩國在土耳其交換被囚人員，再次為土耳其贏得政治籌碼。媒體報導稱，日前(2日)埃爾多安在參加完穆斯林開齋節活動之後表示，他很可能在本周與俄羅斯總統普京會晤，似乎是在展示他遊走於大國之間的能力。



謀求更大話語權



埃爾多安想讓土耳其成為中東地區最有影響力的國家，掌握更大的話語權，因此過去幾個月他訪問了阿聯酋等多個中東穆斯林國家，並接待過到訪的以色列總統赫爾佐格，而上周訪問沙特則涉及政治與經濟兩方面的因素。



2018年，沙特流亡人士卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館內遇害。新聞報導稱，這位生前一直批評沙特政府的《華盛頓郵報》專欄作家是遭沙特政府人員(在王儲的授意或默許下)殺害的，儘管沙特官方始終否認政府高層與此案有牽連，但土耳其與沙特的關係自此陷入低谷。



埃爾多安這次不僅在沙特首都利雅得與86歲的沙特國王和實際掌權的王儲會晤，而且還前往伊斯蘭教聖地麥加朝覲，對外傳遞出多個信號。一是土耳其與沙特的雙邊關係已經恢復，兩國在中東地區事務上將開展合作。二是沙特增加對土耳其的投資，購買更多土耳其農產品，幫土耳其逐漸減少對俄羅斯能源的依賴。三是朝覲之舉體現他對伊斯蘭教的虔誠，這有利於他在明年的選舉中得到更多穆斯林選票。



上述前兩點是雙方各取所需，埃爾多安出訪沙特變相幫沙特王儲恢復其在國際上的聲譽和地位，因為「卡舒吉事件」之後，他一直受到部分西方國家的孤立。而沙特對埃爾多安的「回報」則是購買更多土耳其農產品，令該國增加外匯收入，促進其貨幣的穩定(土耳其里拉過去幾年一直貶值)。但兩國的合作只是從各自的眼前利益出發，因為雙方在其它問題上未必有共識與互信，例如與伊朗的關係、對也門政局的立場以及與以色列的關係等等。



應對通脹「打醉拳」



埃爾多安努力營造其「國際戰略家」形象，但國內的經濟形勢卻讓他面臨巨大壓力。據路透社報道，土耳其3月份的通貨膨脹達61.14%，4月份預測值為68%，可想而知民眾生活有多艱難。



影響土耳其經濟的主要原因有兩個，首先是俄烏戰爭和西方對俄羅斯的制裁導致全球能源價格上漲，而土耳其70%至80%的能源依賴進口，因此經濟遭受重創。其次是新冠疫情打擊全球旅遊業，再加上紡織品等出口產品銷量也有所減少，令土耳其外匯收入明顯減少，但外匯支出卻在增加，這導致土耳其里拉持續貶值，各類進口物品均大幅漲價。土耳其經濟以農業為主，里拉貶值導致進口的種子和化肥都在漲價，民生方面的影響就更大了。



面對高通脹，美聯儲或其他國家的央行一般會採取加息的辦法，但土耳其央行卻「打醉拳」，採用埃爾多安的「新經濟模式」，大幅減息，據說此招可以提供信貸、促進出口、增加就業。央行出手之後，利息從25%降到10%，但通脹卻不降反升，進一步拖低民眾的購買力。為甚麼這樣幹？因為央行行長完全失去了話語權，若不按埃爾多安的指示做，可能會被他迅速炒魷魚。過去六年內，土耳其央行已先後有過四位行長。



埃爾多安是土耳其政壇強人，善於用民族主義口號贏得選民支持，同時將土耳其的世俗化社會變得越來越宗教化。他曾當選伊斯坦布爾市長，後因「文字獄」坐監四個月，並因此而失去市長職務。2002年他領導的正義與發展黨獲得議會多數席位，次年3月他出任掌握實權的土耳其總理，而當時的總統是禮節性虛職。2014年，他成功參選總統，並在上任後推動於2017年舉行憲法公投，將實權從總理轉給總統，並撤銷了總理這個職位。由此他全面控制土耳其政壇，一言九鼎，可以依法任免部長、干預法律系統、宣布實施緊急狀態。



埃爾多安與普京有相似之處，其雄心壯志顯然也不遜於普京，只是實力不足的土耳其無法讓他像普京那樣「一展宏圖」。但對土耳其人民來說，這也許是好事，因為今天的俄羅斯已經讓人看到，強人想締造的「美好未來」最終會是甚麼樣。