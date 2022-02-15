【未談先降】開放福島食品進口，可換加入CPTPP？

台灣當局上星期以迅雷不及掩耳的突襲方式，宣布開放日本福島五縣食品進口，引起環保團體和毒物專家擔憂，相關食品若有殘留輻射將影響健康。輿論則認為，民進黨當局是想藉由開放核食討好日本，換取日本支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。但在部分政治學者眼中，這種做法等於未談判先棄械投降。

環保團體擔憂福島五縣水產可能殘留幅射。

大陸去年提出申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定後，台灣一星期後才急忙跟進，並認為北京搶先申請的目的只是阻撓台灣參加。因為根據CPTPP規定，所有會員都有否決新申請加入的權利，一旦大陸先於台灣成為會員，使用「台澎金馬個別關稅領域」名義申請的台灣，要加入可能困難重重。

日本是CPTPP輪值主席國，台灣就算討好日本支持加入，仍然有漫長的路要走。因為即將在今年接任主席國的新加坡，早就明確表態撐北京，要讓新加坡改變態度，恐怕有相當難度。

在開放福島核食議題上，正在申請加入CPTPP的中國大陸和韓國，做法和台灣完全相反。北京至今仍未開放福島核食，韓國雖然開放，但設下重重關卡，例如：規定從日本進口水產，如果驗出銫和碘輻射污染時，必須再追加另外17項核種檢驗證明。日本雖然不服，向世界貿易組織（WTO）提出控訴，最後仍然敗訴。

難道韓國不怕得罪日本，阻撓自己申請加入CPTPP？其實完全相反。從經貿談判的技巧來看，大陸和韓國正利用開放核食作為談判籌碼，而台灣在還沒開始談之前，就把所有籌碼拱手讓人，等於棄械投降。

台灣宣布開放福島核食之後，日本台灣交流協會代表泉裕泰則回應，樂見台灣當局開放福島五縣食品進口，但他立即重申，開放福島食品和參加跨太平洋夥伴全面進展協定無直接關係，馬上讓台北當局政策變成熱臉貼冷屁股。民進黨當局只好出來打圓場表示，台灣申請加入CPTPP仍有漫長的路要走。

毒物專家認為台灣農產品比日本進口貨安全。

其實筆者認為，除了CPTPP之外，民進黨當局開放核食是繳交另類的「保護費」。就像蔡英文去年急忙開放含瘦肉精的美國豬肉進口一樣，在兩岸關係緊張到無法收拾之際，多交一筆保護費就多一個國家可能為台灣安全作出保障。

不過看看最近的例子，就知道上繳保護費的結局不怎麼美妙。台灣開放含瘦肉精美豬之後不久，美國從阿富汗倉惶撤軍，親美政府土崩瓦解。正在緊張的烏克蘭危機美國不敢出兵，萬一解放軍對台動武，阿富汗和烏克蘭將成台灣的前車之鑒。

台灣能否加入CPTPP以及大陸是否對台動武，目前只是未來式的假設，而最現實的是台灣人要開始面對福島核食的威脅。

雖然當局早前曾做評估報告，一如預期的說核食風險很低，但翻查11年前資料可發現，福島核電廠洩漏污染大氣和土壤的物質，包括：碘 131、銫-134 、銫-137和鍶-90。其中碘-131和銫-134已過了半衰期較不用擔心，但是銫-137和鍶-90，半衰期分別高達29年和30年，單純從醫學角度來看，福島食品輻射殘留的確值得擔心。



