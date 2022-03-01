烏緊抱美大腿卻被拋棄，大陸會否趁機進攻台灣？

俄烏戰爭引發台灣關注，因為有一種說法是大陸會比照辦理，讓美國忙不過來，趁機進攻台灣，所謂「今日烏克蘭，明日台灣」。民進黨當局最擅長將特定新聞事件引伸為大陸可能進攻台灣的警告，香港反修例抗議時就強打所謂「今日香港，明日台灣」，並借此援助香港抗爭者，同時讓自己民調高漲，成為真正受惠者。這次更藉由俄烏戰爭進行大內宣，強化民眾對大陸的敵意。

「今日烏克蘭，明日台灣」會不會成真在島內引發爭論。

究竟大陸近期會不會進攻台灣？本地學者分成立場鮮明的兩派，唇槍舌劍，乍聽之下各有依據。

認為解放軍不會攻台的一派覺得，老美從阿富汗倉皇撤軍之後，各國對美國的「世界警察」角色存疑，這次俄烏戰爭美國總統拜登只是「出口不出手」，更突顯美國根本不敢與核武國家正面衝突。

自從冷戰結束後，美俄從未正面交鋒過，過往都只是打所謂「代理人戰爭」，各自支持當地勢力對戰。一方面是防止大國對決擦槍走火，演變為核武戰爭或世界大戰，另一方面可以測試作戰技巧和武器效能，增強自身作戰能力以及提升武器銷售競爭力。

如果套進一個模式，中國也是核武大國，台海假使發生衝突，美軍是否直接介入，值得懷疑。

1958年8月23日發生的金門八二三砲戰，又稱第2次台灣海峽危機，當時蔣介石政府和美國有正式「邦交」，而且還簽訂了《中美共同防禦條約》（Sino-American Mutual Defense Treaty），但美國並未出兵支援。美軍只派軍艦協助補給，以及保護台灣船隻往返本島和金門附近海域。以當時中美軍力懸殊差距，以及中國還沒有發展出核彈情況下，美國尚且不願參戰，今日解放軍實力不可同日而語，美國是否願意跟兩大核武國直接衝突？不言可喻。

「823金門砲戰」美軍沒有依照「共同防禦條約」參戰和解放軍對抗。

另一派學者則從美國利益出發，認為美國會協同日本、韓國等盟邦，直接介入台海戰爭。這些學者認為，台灣處於第一島鏈重要戰略地位，台灣失守後解放軍潛艇可直接進入太平洋，美國將曝露在中國長程核彈攻擊範圍內。

此外，台灣高科技晶片出口，佔全球市場百分之64，光台積電一家市佔率就達百分之53.1，全球排第二的三星只有百分之17.1。如果台灣失守將直接影響美國經濟以及美軍高科技武器作戰能力。

而且日本和韓國的石油和物資，都經過台海輸入，台灣淪陷等於生命線落入中國大陸手中，所以一定會聯合美國出兵協防台灣。

不過，我認為這個論據存在兩個盲點。首先美國口口聲聲強調民主，所以民意傾向絕對是影響美國是否參戰的主要原因。沒有民意就沒有選票，保住執政權最重要，所以從歷史來看，美軍往往因人民反對而撤離戰場或者拒絕參戰。

不要說越戰這場大規模戰爭美軍傷亡慘重，政府被迫撤軍，連國際上小型戰爭，只要美軍一有死傷，都直接影響民意要求撤軍。

1993年索馬里首都摩加迪沙市區爆發的軍事衝突，美國陸軍特種部隊和當地民兵在摩加迪沙市區進行巷戰。因情報失誤，兩架黑鷹直升機被擊落，19人陣亡，1名美軍被俘。各國傳媒紛紛轉載美軍屍體被辱和被俘士兵受虐畫面。克林頓政府受到國內輿論壓力，被迫宣布從索馬里撤軍。事件讓部分國際傳媒戲稱，美軍參戰是「想來就來，想走就走」，不會顧及當地人民的死活。

至於被台灣綠營稱為「護國神山」的高科技和晶片產業，是否能確保美國出兵協防？其實美國早就注意到自己的生命線可能握在台灣人手中，早在去年初美國國會「人工智慧國家安全委員會」提出報告示警，美國可能將因為太過於依賴台灣晶片製造商，失去攸關商業與軍事成就的半導體優勢。

美國隨後開始補助本國公司設立高科技晶片廠，並使出強大壓力「請」台灣主要的晶片公司到美國設廠。美國之所以能在世界上居於領導地位，靠的就是高端科技，而高科技的核心就是晶片半導體。這項政策幾年後上軌道之後，美國不再依賴台灣晶片時，台灣能讓美國出兵的價值將大幅降低。

「今日烏克蘭，明日台灣」成為民眾口頭禪其實有跡可循。烏克蘭總統澤連斯基上任後緊抱美國大腿，甚至相信加入北約後就可以高枕無憂，所以義不容辭的做美國馬前卒。民進黨當局的做法也十分類似，認為有美國作為靠山就直接充當反中急先鋒。不過，澤連斯基抱了半天大腿，遇到俄軍入侵關頭迅速被美國無情拋棄，民進黨當局會不會有唇亡齒寒的感覺？