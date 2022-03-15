以往台灣人總是抱怨大陸觀光客沒水準，很矛盾的是：既要狠狠賺陸客的錢，又要嫌陸客喧囂吵鬧不愛乾淨…，數落一大堆罪狀。然而因為疫情，現在台灣沒了陸客，我最近登山看到的種種亂象，再也不能歸罪到陸客頭上了。

我熱愛登山，最痛恨看到所謂山中盛開的「小白花」。最近攀爬風景優美的郡大山，登山口旁邊一瞧，看到傻眼，超大一片小白花還夾雜各種垃圾。如此美麗的山林，難以理解怎麼會有這麼多人忍心如此糟蹋。而稍早爬另一座百岳西巒大山，一打開帳篷看到一堆前面的人留下的垃圾，真是無言以對。

沒公德心的登山客讓山林變成垃圾場。

別以為小白花是甚麼美麗的花卉，其實就是使用後任意丟棄的衛生紙（廁紙）。我們上山，正確的做法是隨身帶著夾鏈袋，使用過的衛生紙和垃圾，一件不漏的封好帶走。

理論上，無痕山林（Leave No Trace, LNT）已經是基本而深植人心的觀念，LNT有七大準則，最基本的當然是帶上山的東西，包括垃圾一定要全部帶下山。我參加的是觀念完整的正統登山隊，先上過很多堂課，包括裝備知識、求救、離線地圖和無痕山林等等，才敢循序漸進的開始爬高山。然而因為新冠肺炎疫情，出國旅遊變得困難重重，而且台灣跟香港一樣，施行嚴格的入境隔離制度，更讓民眾卻步。龐大的觀光需求只好轉向內需，尤其是資源豐沛的山林。導致台灣人這兩年來瘋爬山，很多人卻根本沒有足夠的知識或能力，衍生出種種亂象。還有15歲少年，帶了五碗泡麵和一點乾糧，全無帳篷和完整裝備，就一個人想去進階級五、六天的能安縱走，幸好家人報警，及時攔阻，否則一定小命不保。

平心而論，愛登山的人，其實大多數是有水準的，尤其是爬山資歷愈豐富的人，愈懂得敬重山林。出問題的，很多是因為疫情無法出國而轉向登山的新手。幾乎完全沒有基本常識，闖禍了又需要別人幫忙收拾殘局，甚至浪費龐大社會資源上山營救。

登山雖然有益身心，但更不能忘記是有風險的活動。尤其台灣山高水急，破碎地形多，失溫、迷路，都是致命的危機。所以不時就傳出山難，讓救難人員疲於奔命。

更離譜而可惡的是登山老手知法犯法。最有名的例子，就是曾經擔任「國家通訊委員會」專門委員的喬建中，去年在不允許生火的營地知法犯法，生火煮食，導致玉山八通關杜鵑營地發生大火，山林大火火足足延燒了12天、波及80公頃範圍，產生損失金額超過2億元，燒掉大片台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹（破壞環境的損失更是無法估計）。而且這位官員犯後態度不佳，先是謊稱自己只是不小心踢倒爐火，推諉卸責，但謊言很快就被眾多登山好手戳破，引起公憤。根據檢方調查，此人明知杜鵑營地禁止生火，卻依舊竊取枝木、違法生營火，釀禍後滅火失敗，不僅未通報，還將營地遷往他處繼續睡覺，直到凌晨4點發覺火勢失控才報案，行徑十分可惡，當然下場也很慘，不但遭林務局求償2億8000萬元，還要面臨刑責。





每年三四月海拔3886公尺的雪山高山杜鵑盛開。

今年雪季，因為寒流加上水氣充足，高山降下大雪，創下五年最多降雪紀錄。雪景很美很夢幻，但是很多人完全沒有受過雪訓，甚至裝備不足，硬要上山賞雪，卻不知雪地的危險性極高。雪霸國家公園管理處指出，從今年1月到3月中，已經發生10起意外事件，導致9人受傷、3人喪命，大多數都是準備不全就貿然上山。現在天氣回暖，積雪逐漸融化，又導致登山步道濕滑，直升機頻頻出動吊掛救援，花費大量社會資源。

我參加許多登山群組，有經驗豐富的領隊剛好上山，臨時參與救援。他描述的裝備和過程，都令人難以置信的捏一把冷汗，簡直是上山玩命。某人自恃體力絕佳，只穿了簡易式冰爪，甚至沒有冰斧，只加上一根「抓耙仔」，友人苦笑著說：「我以為他是要去挖天山雪蓮」。結果下山的時候果真滑下斜坡，簡易式冰爪脫勾錯位，登山杖折斷，耙子當然也煞不住車，命大滑進杜鵑叢，只有擦傷。雪山圈谷的杜鵑叢，聽說最近救了不少人。懂得看老天臉色，情況不對該撤就撤，才是正確的做法，偏偏越是沒經驗的新手，就越搞不清狀況，越會賭命不撤。

不是只有高山才危險，台灣的山可分為郊山、中級山和高山，任何一種山都有可能發生山難。郊山當中，最有名的劍龍稜有「郊山之王」的稱號，不時就會傳出有人出狀況求救。而有些中級山，更是比入門的高山難度更高。

最近一起引發熱烈討論的險事，發生在太加縱走，也就是太平山走到加羅湖的路線。一支39人親子團，裏面超過三分之一是小孩，最小的只有6歲，竟然會挑選這條地形多變，很多爛泥巴和倒木的路徑，完全是超出能力「越級打怪」。最先到達加羅湖營地的一批人，走了15個小時，32個人落在後面，頭燈走到沒電，備用電池也不夠。幾位其他隊伍的熱心領隊驚覺大事不妙，趕緊出發救援。這一團分成六小團，最後一團抵達時，已經走了26個小時！幸好是有人幫忙，否則後果不堪設想。





海拔3632公尺南湖大山東峰看日出。

南湖大山的星夜。

山真的很美，但也令人敬畏，脆弱的生態系統更是需要呵護。還記得不久前攀登中部著名的中級山谷關七雄，路跡旁邊有看似捷徑的痕跡，同伴想要抄近路，立刻被領隊喝止，說這樣會傷害水土保持。只能說，登山學問大，但願這些亂象，能夠不斷減少。

