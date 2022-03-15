  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

15/03/2022

台灣登山亂象奇觀

#台灣 #垃圾 #登山 #風險
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　以往台灣人總是抱怨大陸觀光客沒水準，很矛盾的是：既要狠狠賺陸客的錢，又要嫌陸客喧囂吵鬧不愛乾淨…，數落一大堆罪狀。然而因為疫情，現在台灣沒了陸客，我最近登山看到的種種亂象，再也不能歸罪到陸客頭上了。

 

　　我熱愛登山，最痛恨看到所謂山中盛開的「小白花」。最近攀爬風景優美的郡大山，登山口旁邊一瞧，看到傻眼，超大一片小白花還夾雜各種垃圾。如此美麗的山林，難以理解怎麼會有這麼多人忍心如此糟蹋。而稍早爬另一座百岳西巒大山，一打開帳篷看到一堆前面的人留下的垃圾，真是無言以對。

 

沒公德心的登山客讓山林變成垃圾場。

 

　　別以為小白花是甚麼美麗的花卉，其實就是使用後任意丟棄的衛生紙（廁紙）。我們上山，正確的做法是隨身帶著夾鏈袋，使用過的衛生紙和垃圾，一件不漏的封好帶走。

 

　　理論上，無痕山林（Leave No Trace, LNT）已經是基本而深植人心的觀念，LNT有七大準則，最基本的當然是帶上山的東西，包括垃圾一定要全部帶下山。我參加的是觀念完整的正統登山隊，先上過很多堂課，包括裝備知識、求救、離線地圖和無痕山林等等，才敢循序漸進的開始爬高山。然而因為新冠肺炎疫情，出國旅遊變得困難重重，而且台灣跟香港一樣，施行嚴格的入境隔離制度，更讓民眾卻步。龐大的觀光需求只好轉向內需，尤其是資源豐沛的山林。導致台灣人這兩年來瘋爬山，很多人卻根本沒有足夠的知識或能力，衍生出種種亂象。還有15歲少年，帶了五碗泡麵和一點乾糧，全無帳篷和完整裝備，就一個人想去進階級五、六天的能安縱走，幸好家人報警，及時攔阻，否則一定小命不保。

 

　　平心而論，愛登山的人，其實大多數是有水準的，尤其是爬山資歷愈豐富的人，愈懂得敬重山林。出問題的，很多是因為疫情無法出國而轉向登山的新手。幾乎完全沒有基本常識，闖禍了又需要別人幫忙收拾殘局，甚至浪費龐大社會資源上山營救。

 

　　登山雖然有益身心，但更不能忘記是有風險的活動。尤其台灣山高水急，破碎地形多，失溫、迷路，都是致命的危機。所以不時就傳出山難，讓救難人員疲於奔命。

 

　　更離譜而可惡的是登山老手知法犯法。最有名的例子，就是曾經擔任「國家通訊委員會」專門委員的喬建中，去年在不允許生火的營地知法犯法，生火煮食，導致玉山八通關杜鵑營地發生大火，山林大火火足足延燒了12天、波及80公頃範圍，產生損失金額超過2億元，燒掉大片台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹（破壞環境的損失更是無法估計）。而且這位官員犯後態度不佳，先是謊稱自己只是不小心踢倒爐火，推諉卸責，但謊言很快就被眾多登山好手戳破，引起公憤。根據檢方調查，此人明知杜鵑營地禁止生火，卻依舊竊取枝木、違法生營火，釀禍後滅火失敗，不僅未通報，還將營地遷往他處繼續睡覺，直到凌晨4點發覺火勢失控才報案，行徑十分可惡，當然下場也很慘，不但遭林務局求償2億8000萬元，還要面臨刑責。

 


每年三四月海拔3886公尺的雪山高山杜鵑盛開。

 

　　今年雪季，因為寒流加上水氣充足，高山降下大雪，創下五年最多降雪紀錄。雪景很美很夢幻，但是很多人完全沒有受過雪訓，甚至裝備不足，硬要上山賞雪，卻不知雪地的危險性極高。雪霸國家公園管理處指出，從今年1月到3月中，已經發生10起意外事件，導致9人受傷、3人喪命，大多數都是準備不全就貿然上山。現在天氣回暖，積雪逐漸融化，又導致登山步道濕滑，直升機頻頻出動吊掛救援，花費大量社會資源。

 

　　我參加許多登山群組，有經驗豐富的領隊剛好上山，臨時參與救援。他描述的裝備和過程，都令人難以置信的捏一把冷汗，簡直是上山玩命。某人自恃體力絕佳，只穿了簡易式冰爪，甚至沒有冰斧，只加上一根「抓耙仔」，友人苦笑著說：「我以為他是要去挖天山雪蓮」。結果下山的時候果真滑下斜坡，簡易式冰爪脫勾錯位，登山杖折斷，耙子當然也煞不住車，命大滑進杜鵑叢，只有擦傷。雪山圈谷的杜鵑叢，聽說最近救了不少人。懂得看老天臉色，情況不對該撤就撤，才是正確的做法，偏偏越是沒經驗的新手，就越搞不清狀況，越會賭命不撤。

 

　　不是只有高山才危險，台灣的山可分為郊山、中級山和高山，任何一種山都有可能發生山難。郊山當中，最有名的劍龍稜有「郊山之王」的稱號，不時就會傳出有人出狀況求救。而有些中級山，更是比入門的高山難度更高。

 

　　最近一起引發熱烈討論的險事，發生在太加縱走，也就是太平山走到加羅湖的路線。一支39人親子團，裏面超過三分之一是小孩，最小的只有6歲，竟然會挑選這條地形多變，很多爛泥巴和倒木的路徑，完全是超出能力「越級打怪」。最先到達加羅湖營地的一批人，走了15個小時，32個人落在後面，頭燈走到沒電，備用電池也不夠。幾位其他隊伍的熱心領隊驚覺大事不妙，趕緊出發救援。這一團分成六小團，最後一團抵達時，已經走了26個小時！幸好是有人幫忙，否則後果不堪設想。

 


海拔3632公尺南湖大山東峰看日出。

南湖大山的星夜。

 

　　山真的很美，但也令人敬畏，脆弱的生態系統更是需要呵護。還記得不久前攀登中部著名的中級山谷關七雄，路跡旁邊有看似捷徑的痕跡，同伴想要抄近路，立刻被領隊喝止，說這樣會傷害水土保持。只能說，登山學問大，但願這些亂象，能夠不斷減少。
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #垃圾 #登山 #風險

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk