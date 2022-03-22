民進黨的「亡黨感」，比台灣存亡更重要

近日台灣傳媒披露一份來自俄羅斯情報單位的機密文件，指北京計劃今年秋天全面接管台灣，雖然說真偽難辨，還是搞得台灣人心惶惶。更奇妙的是民進黨當局一反常態，竟然不以「假新聞」來反駁，更讓人覺得「今日烏克蘭，明日台灣」近在咫尺。

北京計劃今年秋天接管台灣消息真偽難辨。

細看新聞發展脈絡，例如「外長」吳釗燮附和之餘，還好像不小心的「預告」了美國即將公布新一輪對台軍售。讓人懷疑當局是借由所謂「亡國感」掩護，計劃向老大哥美國購買更多更昂貴的武器。

所謂北京計劃今年秋天全面接管台灣，是俄羅斯反貪腐網站（Gulagu.net）負責人、人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin），公布由俄羅斯聯邦安全局分析師撰寫的報告。內容提及國家主席習近平曾考慮在2022年武力犯台，並在秋天前「全面接管台灣」，目的是在中共二十大召開前，以「收復台灣」作為自己連任國家主席的政績。

有別於以往這類解放軍攻台消息，是由美國情報機關或者不具名官員，漏料給英美傳媒，再「內銷」到台灣。然而新聞從未成真，彷彿狼來了故事說多，大家習以為常。這次換個消息來源，又是中國親密戰友的俄羅斯情報機關，自然引起民眾關注。

以往這些俄羅斯人權運動人士，也不時放出所謂機密文件，事後卻證實為偽造，再加上俄國情報機關工作重點在歐洲，能精準取得解放軍攻台情報讓人懷疑。相信民進黨當局也是看準這一點，才趁機順便予以利用獲取政治利益。

然而上周五中美領導人突然舉行線上視像會晤，台灣當局處理相關新聞的態度，卻又回到以往「假新聞」方式，反駁對自己不利的內容。

突然傳來的中美領導人視像會晤，議題雖然是討論俄烏戰爭中國大陸的態度，以及美方警告不能支持俄羅斯等，但台海議題卻成為雙方公布會晤內容的另一重點。

有趣的是中美公布談及台海議題內容時，卻有明顯的輕重差別。

中美元首視像會晤談及台海問題。（白宮照片）

美國白宮新聞稿表示，拜登重申美國對台政策沒有改變，同時強調美國繼續反對任何單方面改變現狀的舉動。

但新華社卻以逐字引述方式報道指：拜登表示，五十年前，美中兩國作出重要抉擇，發表了「上海公報」。五十年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展將塑造廿一世紀的世界格局。拜登表示，美國不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。

在兩個不同版本當中，大多數台灣傳媒都引用新華社和中國外交部版本，並以美國不支持台獨來做主要標題。至於台灣當局，則相當低調的以簡短文字，感謝拜登重申對台海安全的承諾。反而是民進黨以大篇幅的新聞稿，指「北京方面經常刻意扭曲美中談話內容，甚至在會談尚未結束時，就在官媒披露談話內容。」

美方事後澄清，是習近平主動提起台灣問題，拜登回應美國對台政策沒有改變。

從兩則近日引發熱烈討論的新聞看來，民進黨所重視的並非解放軍是否攻台，因為攻台還牽涉到很多因素，也未必一定發生。但台獨被美國公開否定，則讓民進黨無法向支持者交待，直接影響支持度和接下來的「九合一地方選舉」，以及2026年總統大選結果。

看來對民進黨而言「亡黨感」比台灣的存亡更重要，無論甚麼遠大的目標，都比不過選舉帶來的權勢利益。

