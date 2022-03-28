俄烏戰爭台人有代入感，台或重新實行「徵兵制」

俄烏戰爭發生以來，台灣人非常有代入感，彷彿下一個同類事件就會輪到台灣。其中最有感的，就是蔡英文上台後成功訓練出來的年輕世代「天然獨」。最明顯的便是從當局預告可能改變兵役措施得到的反應看出，一旦兩岸發生戰爭，「天然獨」將無法置身事外。

過去一個月以來，台灣民眾對烏克蘭非常熱心，除了捐款不斷，聲援烏克蘭集會也幾乎周周舉行。而近兩周出爐的民意調查，同樣都在這個議題上打轉，像是深綠的「台灣制憲基金會」24日公布民調，對於解放軍如果對台灣發動攻擊，是否會挺身而出參戰？結果顯示，74.1%民眾表示肯定會，17.3%表示不會。在戰事之外，兵役問題也納入民調中，有84%的受訪民眾支持定期進行全台防衛演訓，10.2%不支持；另有70%的民眾樂見「不分男女全民皆兵」。

「台灣民意基金會」的民調則從另一角度看兩岸衝突，民調詢問受訪者，如果有一天北京攻台，台灣人是否相信美軍會參戰協防台灣？有34.5％的人表示相信，不相信的人則有55.9％。相較於「台灣民意基金會」在2021年10月的民調，詢問相同問題的結果相比較，當時有65％的人認為美軍可能協防台灣，28.5％的人認為不可能。

兩個民調結果顯示，俄烏戰爭確認了美國「出口不出手」的作風，讓台灣人終於體認到，美國基於自身利益，只會口頭煽風點火讓台灣去當反中馬前卒。萬一真正引發戰爭衝突，老美將採一貫的袖手旁觀態度，台灣的安全只能靠自己。

在這種氛圍下，向美國老大哥交保護費買更多武器，已經成為大部分人的共識。而另一討論焦點則是延長兵役期限，以及重新實行「徵兵制」。

因應兩岸局勢緊張台灣可能恢復「徵兵制」。

不過，重新實行「徵兵制」屬於政治問題而不是安全問題。馬英九執政時基於選票壓力，將「徵兵制」改為「募兵制」，年滿18歲男性必須至少服兩年兵役的義務役，縮短為四個月。面對年底即將舉行的「九合一地方選舉」，如果貿然重新實施「徵兵制」將直接影響政黨支持度，民進黨在年底選舉可能出現兵敗如山倒情形。所以當局對這個問題一直三緘其口，強調只是在研究當中，並把改為「募兵制」的責任推給馬英九。

然而馬英九當年將「徵兵制」改為「募兵制」，除了爭取選票收買人心之外，更是基於他的「親美和中」政策。在兩岸關係發展平穩基礎上，沒有必要讓年輕人花兩年寶貴時間當兵。

相對於蔡英文上台之後實施所謂「抗中保台」，並透過明示暗示，有系統的灌輸年輕世代：一旦兩岸發生戰爭，將有美國靠山。但從俄烏戰爭看到不只美國，歐洲的民主國家都明哲保身，不願和俄羅斯直接對抗。

蔡英文「抗中保台」政策讓兩岸關係緊張。

誰都不願看到戰爭發生，但不幸衝突真的來臨，這批被蔡英文訓練成「天然獨」的年輕世代，將成為蔡英文「抗中保台」首當其衝的犧牲品。

誠心祈求這種情況永遠不會發生。





