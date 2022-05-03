放寬移台措施煞停，港人構成安全風險？

最近陸續有傳媒爆料，指出台灣當局口頭歡迎港人移民來台，暗地裏耍陰招，設下重重限制。民進黨政府雖然不斷反駁，聲稱報導誤導大眾，但這幾天民進黨和綠營立委還是忍不住出手，公開質疑港人移民台灣可能引起安全問題，施壓讓5月1日要進一步開放的措施臨時煞車。究竟是行政部門和黨籍立委唱雙簧，扮黑白臉，抑或宣告往後對港人移民政策正式逐漸緊縮，有待觀察。

陸委會上月21日宣布，5月1日實行修正的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，解決現行專業人才來台工作，只能居留無法定居的問題，將開放港澳專業人士在台工作連續居留五年，每年在台灣居住183天以上，且最後一年每月收入達基本工資兩倍即可申請定居。

在民進黨立委公開質疑下陸委會臨時停止對港人移民新開放措施。

在宣布當天，港人在台組織群組馬上引起部份人士不滿，認為新措施根本沒有解決，當年因反修例而逃到台灣的港人居留問題。台灣當局如果真心歡迎港人，尤其是那些因採取激烈行為反修例後逃到台灣，而讓民進黨當局拿來作宣傳進而取得選票確保政權的港人，其實已有現行規定可以使用，毋須轉彎抹角修訂港澳條例。

根據目前規定，陸委會可以使用身分代碼HF177替有需要的港人向移民署申請定居。HF177的規定是：因政治因素而致安全及自由受有緊急危害，經陸委會會同有關機關審查通過者。但相關部門其實只肯採用身分代碼HF171幫助港人申請，也就是要在台工作滿一定時間，而且工資達到規定才能申請定居，和5月1日臨時暫停的新規定類似。

至於民進黨和時代力量立委，則在新規定實施前三天在立法院借由質詢官員發難。而且主要站出來發言反對的，都是屬於蔡英文派系的所謂英系重量級立委。主要論調是港人可能成為大陸滲透的渠道，大量港人移民台灣將引起整體安全風險，因此主張嚴格審查，不能輕易開放。

相關官員回答質詢則透露，其實從港人提出申請開始，就會清查他們是否和大陸方面有關係，就算來到台灣也會繼續審查。而最後一年要申請定居許可時，更加會確認過去五年就業的事實，聘僱公司性質，以及最重要的是每月收入是否能拿到基本工資兩倍，也就是月薪新台幣50500元，約港幣13500元。

官員的解釋顯然未獲蔡英文派系立委的諒解，陸委會終於在新規定推出前兩天，宣布臨時停止執行，並以待一步溝通、化解疑慮、凝聚共識等說法，表明新規定無法確定何時再推出。

對於想移民來台的港人應注意到，這次事件突顯綠營人士對港人已有戒心，就算能獲批來台工作，往後還有重重關卡要面對。像是台灣當局不肯公布審查港人移民流程，標準因而隨政治環境而改變。例如：三年多前，大陸出生的港人還可以和香港出生港人一樣，在台居住滿一定期限就能獲得定居許可。隨著兩岸和台港關係惡化，以舊規定來台的大陸出生港人，不少仍卡在逐年審查居留許可的階段，未能取得身分證。而後來陸續加入的家屬或配偶是香港公務員，以及年齡偏高的港人審查更嚴格的規定，更讓不少港人陷入兩難。

至於臨時被停止的新規定就算重新推出，來台港人也要冒兩個風險。首先是第五年月薪要取得基本工資兩倍。月薪港幣13500元在香港來講不算高，但在台灣低薪資的環境下，只要離開台北市或北部，中南部地區要拿到這樣的薪水，對不少行業來講是有一定難度。而且台灣的基本工資是逐年檢討，只會增加不會減少，第五年需要達到的薪資金額，一定比申請來台時更高。

另一個是政治風險，五年後誰也不知道會是哪個政黨上台，領導人是誰，是更開放抑或更反中，這些不可知的因素，都讓港人移民台灣的道路充滿重重變數。