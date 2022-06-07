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07/06/2022

老宅魅力 氣質蔬食餐酒館

#台灣 #老房子 #美術館 #六館街尾洋式店屋
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　老房子獨特的歷史氣質，空間配置和光影之美，都是現代化的豪宅永遠無法取代的。在港台兩地都受到高度歡迎的大陸電視劇「安家」，充分闡述了上海老洋房的價值與魅力，背後說不完的豐富故事牽動時代背景，劇情讓我這個老宅迷看得津津有味。而台灣同樣也留存有不少老建築，幸運的沒有消失在急速追求都市化發展的年代，並且透過再利用重新展開另一階段的生命。

 

　　最近到嘉義參觀美術館，除了展覽品，建築本身就極有可看性。美術館別出心裁的由三棟不同功能和年代的舊建築組合而成，有日本建築師梅澤捨次郎的作品，落成於1936年的菸酒公賣局嘉義分局，還有1954年的酒類倉庫、1980年的菸酒成品倉庫，如今彼此交融新生，許多細節精心保留下時光的痕跡。一個轉角，一處迴旋樓梯，某處光線射進來的角度，都讓我忍不住放慢腳步，再三流連。

 

　　而台北市漂亮老宅最集中的地點之一，就是舊城區「大稻埕」。不同於台北市其他地區像是台灣大學周邊的老房子，都以日式建築為主，大稻埕則是別有一番風味的古老洋樓。

 

從漂亮老宅欣賞台北街景別有一番風味。

 

　　這裏的淡水河碼頭可以直通海洋商路，過去靠著蓬勃的商業活動，像是茶葉和南北貨買賣等等，創造出龐大商機，曾經是台北最繁華的地方。直到現在，大稻埕也還有很多行事低調的殷實家族。俗話說，富過三代，才知吃穿。這些富了很多代的有錢人，品味不凡。很多人投入巨資維護自家的老宅，有些商家偶爾會在年節時開放給外人參觀。前面是店面，經過充滿美感和採光功能的天井所形成的小院落之後，就是日常生活空間。有些建築甚至有再多一個天井和第三進房屋，居住的機能更加豐富。充滿前人智慧的老宅，總是令我驚豔不已。

 

　　即使趕不上難得的民宅開放參觀，隨著越來越多老洋樓變身時尚餐廳、創意商店和咖啡館，探索的機會也越來越多。從我的觀察發現，這些刻意挑上老洋樓來經營的店家也都是有心人，個個都很願意花心思在餐點的設計上，餐具、擺設在內的種種細節上也都很講究，有意思的環境氛圍加上美食，讓逛大稻埕越來越充滿驚喜與樂趣。

 

　　在眾多美麗的老建築當中，有一棟歐風文藝復興樣式的「六館街尾洋式店屋」，氣派的雄踞南京西路底跟塔城街交會口的241、243、245、247、 249、251號，是由早年台灣赫赫有名的世家板橋林家買下後，所興建的西方風格建築。六棟相連的洋房見證了林本源家族當年的雄厚財力，甚至有大稻埕最美老宅的稱號，早在2008年就被台北市政府納入歷史建築。其中剛好在轉角處的251號搭上流行的蔬食潮流，搖身一變成為極有特色的蔬食餐酒館。我嚮往許久，卻因為疫情嚴重遲遲不敢出門，最近終於來到這棟美麗的巴洛克式老宅享用午餐。

 

老宅內融合古典與現代的擺設。

 

　　洋溢古典氣質的騎樓有著歷史建築的牌匾，拉開古老的木頭拉門，進入一樓空間。這裏的面積主要是廚房使用，只有六個座位供行動不便的顧客使用，右轉通過有點陡峭的古老木頭階梯爬上二樓，才是主要的用餐空間。

 

　　映出眼簾的是優雅挑高樓底，有韻味的大片木窗櫺採光，還有大量生機蓬勃的綠色植栽，清爽的森林系室內環境跟老宅融為一體，新舊之間毫無突兀感。保留下來的除了轉角建築特殊的格局，還有老油壁燈、花玻璃、老式卡榫窗戶種種細節，非常懷舊。

 

　　老闆娘是超過三十年的蔬食者，店內有全素、蛋奶素、五辛素種種選擇，菜單上都清楚詳細列出。因為我同行的友人，有的吃佛教的全素，有的是可以吃五辛的環保素，只要提出疑問，店員都能專業的回答，確保客人的素食需求得到滿足。座位安排得十分寬敞，桌與桌之間互不干擾。用餐環境令人滿意了，輪到餐點出場。

 

　　我們點的主食，有松露白醬酒香野菇燉飯、照燒未來肉漢堡、煙燻紅醬漢堡和沙拉。因為是餐酒館，還提供非常多種可供下酒的小食。雖然這次沒有喝酒，我們還是試了使用鷹嘴豆和西洋芹的偽魚crostini（台灣稱吞拿魚為「鮪魚」，因此這道菜名是取諧音），搭配泰式甜辣醬的酥炸基塊，以及蕃茄紅醬起司雞排。

 

松露白醬酒香野菇燉飯。

全素的照燒未來肉漢堡包。

 

　　必須讚美主廚的功力，漢堡麵包是手工精心製作，非常有彈性，跟市售的現成品完全是不同層次。夾上一層又一層的新鮮小農有機生菜，賣相好口感佳。最重要的是所有使用的醬料，吃得出是自家調製，每一種都非常夠味，香氣濃郁，誠意滿分。燉飯使用至少五種野菇，吃起來的感覺變化多端，米的硬度也掌握得恰到好處。

 

喝完的酒瓶也可作為裝飾。

 

　　因為是大白天又是初次造訪，並沒有點酒來喝，不過看到酒單真的頗具吸引力，有台灣的精釀啤酒，也有紅酒和白酒，但是最特別的當數一系列專有的原住民小米酒系列。有純的小米酒，也有調酒，甚至還有小米酒加咖啡，或是小米酒加威士忌。香甜的小米酒本身就夠好喝了，美酒加咖啡，想必滋味絕佳。

 

 

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