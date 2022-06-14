  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

14/06/2022

台灣石班被內地禁進口，單靠內需能助農民脫困？

#台灣 #石斑 #孔雀石綠 #農產品
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　台灣輸往大陸石斑驗出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，大陸海關總署宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，這是繼去年香蕉、鳳梨（波蘿）、釋迦、蓮霧先後驗出害蟲或農藥超標被禁止進口後，又一種被點名農產品。依照香蕉和鳳梨被禁後的慣例，台灣近期可能出現一波號召「吃石斑救台灣」潮，但石斑畢竟價格高昂，跟平價的香蕉鳳梨等水果不可同日而語，加上民眾飲食習慣不同，這一回打擊，養殖石斑農民很難靠內需走出困境。

 

繼香蕉、鳳梨和釋迦後大陸再宣布暫停台灣石斑進口。

 

　　自從去年大陸方面禁止台灣香蕉進口後，民進黨政府就發展出一套「吃XX救台灣」、「挺農民、吃XX」模式。一律先是呼籲民眾踴躍採購幫助農民，跟著就是人數龐大的軍隊、學生被迫每天把這些水果變成餐點一部分。如果還是產量過剩無法消化的話，公營企業和員工會「被」認購，做不樂之捐。

 

　　這套模式被台灣當局拿來做大內宣的題材，強調不管甚麼東西，就算大陸禁止進口，也能靠台灣的內需市場幫助農民問解決問題。後來還更進一步發展為舉凡民眾不願意吃的食物，就推給無法選擇的軍人食用，消耗庫存，還有軍人嘲諷「餐餐有滯銷農產品」。農產品之外，當民進黨當局宣布開放含瘦肉精的美國豬肉進口，引發激烈抗爭，對所謂「萊豬」有害健康的疑慮至今未退。另一個內需管道也就是學校的營養午餐，因為牽涉到兒童和青少年，太過敏感，所以教育部一早就表態會把關不用美國豬。但是管軍人的國防部就不敢違逆上級，於是美國豬肉一度製成加工品硬生生放進軍人菜肴裏面。

 

　　依照當局的說法，讓台灣民眾一起消耗被禁止輸往大陸的農產品，是爭取時間讓當局洽談外銷。以香蕉和鳳梨等水果為例，去年成功銷往日本，綠營傳媒因此不斷拿來為當局宣傳。

 

　　台灣出口的水果是不是有問題，要講求數據，但雙方各執一詞很難知道真相。不過，去年就發生日本西本貿易公司（Wismettac）公告，因台灣外銷日本香蕉驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，公告回收。一向雙標的民進黨政府面對敬愛的日本政府當然不吭一聲，直到傳媒發現才低調回應是個案問題，而且絕口不提日本檢驗標準有問題。和大陸方面驗出農藥超標，台方馬上開記者會怪罪中國大陸打壓台灣農民的高調回擊，真是有天淵之別。

 

水果外銷到日本一度被當局拿來作宣傳。

 

　　其實台灣水果和部分農產品生產結構，每年都存在產銷失衡現象，當局從來未能真正解決。例如香蕉和鳳梨每年都集中在一兩個月內大量成熟上市，以鳳梨為例，平常2、30元新台幣一斤的價格，短時間內暴跌到5-8元新台幣一斤，而且嚴重滯銷，唯有靠外銷才能解決。

 

　　馬英九執政期間兩岸關係良好，國民黨當局還能透過和對岸協商，將大量盛產水果輸往大陸，讓價格維持平穩。反觀民進黨上台之後，兩岸溝通渠道終斷，水果到盛產季節價格經常出現劇烈波動。而且農產品一旦被大陸方面驗出農藥等問題，也無法立即而直接的順暢溝通，找出原因化解問題。

 

　　反觀這次石斑被禁止輸陸問題，去年外銷總量6681公噸中，百分之91轉往大陸，其餘的才是由香港、日本等市場均分，一時之間要將這些新鮮的石斑輸往其他地區談何容易。穀賤傷農，農漁民賺的是辛苦錢，台灣就算全民吃石斑也緩不濟急。台灣政府堅持「抗中保台」、「聯美抗中」的路線下去，類似事件只會不斷重演。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #石斑 #孔雀石綠 #農產品

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk