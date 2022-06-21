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21/06/2022

後疫情時代，台灣旅遊與過往大不同

#台灣 #台灣旅遊 #與病毒共存 #夜市 #單車旅遊
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　新冠肺炎疫情爆發後，台灣自2020年3月19日下達禁令，禁止非台灣籍旅客入境，當局跟著對旅行社下禁團令，禁止出團到海外和接團。兩年多過去，逐漸邁入與病毒共存的階段。台灣近來也著手改變防疫措施，並且有望今年內開放旅行社出團，並允許外地遊客入境。台灣過去長期是港人最喜愛的短期旅遊地點之一，然而必須注意的是：在後疫情時代，旅行方式已與過往大不相同。

 

新冠肺炎疫情後旅客減少機場變得冷清。

 

　　今年年初，傳媒陸續透露有望在下半年開放境外旅遊，當局上月開始果真陸續為旅遊業界開班訓練，顯見消息並非空穴來風。而流行疫情指揮中心更在這個月15日，將入境隔離降低為3+4日，意味著入境台灣頭3天要住在防疫旅館，後面4天適合特定條件人士就可以返屋企自我健康管理，甚至可以去上班或者參加會議。當局並不否認，新措施是為進一步開放出入境管制做準備。

 

疫情後台灣機場增加了不少防疫措施。

 

　　樂觀預測，最快9月份就有望陸續開放旅遊。不過對於兩年多沒到台灣的港澳遊客，應該先有疫後旅遊路線和方式明顯改變的心理準備。

 

　　以往港人在台北市，非常喜歡在東區及西門町一帶消費購物和尋找美食。不過受到這兩年多疫情的衝擊，本地商家打擊非常大，倒閉潮一波接一波，過去的愛店很可能已經不存在，所以必須事先做好功課，避免撲空。過往熱鬧的東區，店舖空置率暴增新聞，經常在傳媒出現。東區購物以及在巷弄尋找美食的旅遊計劃，可能要稍作調整。同樣，西門町也出現類似情形，不過情況並未如東區嚴重。

 

　　至於遊客最愛、遍布台灣的夜市，近兩年也明顯沒落。原因除了疫情前發生多次以天價水果和海鮮坑殺遊客，嚴重破壞名聲之外，攤商改以連鎖型態經營，每個夜市都出現同一攤檔，讓各地夜市失去特色和新鮮感，也是重要原因。

 

　　疫情後台灣旅遊的亮點，也不是沒有。過去兩年多外地和大陸遊客歸零，室內活動受限，本地旅遊型態也轉變成戶外活動為主。以台北市為例，為準備促銷疫後觀光，規劃對外宣傳重點也從購物、美食，轉往打造符合生活新常態和消費者有感的主題旅遊。例如：台北大縱走、走靜貓空、關渡田園等以大自然及美景為主的戶外深度活動，讓遊客更深入的體驗台北市的魅力。

 

　　健康訴求的單車旅遊這兩年也掀起風潮，各地方政府共推出16條多元單車路徑。像港人以往最愛去的日月潭，除了坐船遊覽外，大部分本地遊客都會以踩單車環湖，取代以往坐遊覽車走馬看花的方式。環繞一圈約30公里，可以飽覽湖光山色，從不同角度欣賞美景，早已被美國CNN旗下旅遊生活網站CNNGO票選為全球十大最美自行車道。後疫情時代的台灣旅遊，不妨以更健康的深度旅遊切入，必定會有不一樣的收穫和感受。

 

 

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