今天，看到《明報》頭版一張照片，觸目驚心之餘，更是動容。

那是兩名護理人員跟一位警察合力搬屍的照片，讓人震驚的不是那具附有黃色標籤的新冠患者遺體，而是七手八腳抬起它的那三個人。

兩名醫護，穿的都是普通雨衣式的保護衣，褲管、鞋、臉孔都暴露於空氣中。那名警員就更乏保護了，他甚至連最簡單的保護衣都沒有，只穿一件夏天短袖制服，一個外科口罩，一雙薄手套，就這樣，把新冠遺體抬上車。

(明報網站截圖)

圖片說明是這樣說的：「昨日伊利沙伯醫院急症室旁邊的善別室外面，記者所見，室內放了多具遺體，而室外有遺體置於地上，有護士表示不夠氣力搬動遺體，請在場警員幫忙，警員聞言上前協助……該警員未有穿保護衣，事後向記者稱『都係幫人啫』。」

我想起，警隊一哥經常說的「小角色，大意義」。

平日，伸一下手幫忙抬抬，好簡單。但在今天非常時期，這一下援手，就不單是力量，還是膽色和無私精神。

這位小警察本來可以袖手旁觀，抬出千百個理由：這不是我份內事、我沒保護衣喎、連頭套臉罩都沒有幫唔到你……但他不假思索就伸出援手，這就是香港警察。

當社會上人與人之間的距離漸遠，這種義不容辭，格外暖心。我見過地鐵上一位篤著拐杖的伯伯，因為口罩跌了下來，露出鼻子，旁邊女士立即惡言相向說：「阿伯，你戴返好個口罩啦！」然後掩著鼻站起來，轉到較遠位置，還一直怒目注視老伯。

因為疫情，讓大家忘了，世上有些人連照顧自己都乏力，還要應付這樣那樣的防疫規定，我們就算不幫忙，是否可以包容些、好言相向些？

話說回來，那張伊利沙伯醫院門外的搬遺體照片，也讓我們驚覺，香港防疫政策所謂的滴水不漏，到底有幾千瘡百孔。

那兩位護理人員及警察明顯就是守在抗疫最前線的戰士，但他們身上的保護裝備，卻是如此薄弱。

看過內地抗疫新聞都有印象，所有跟患者有緊密接觸的前線人員，穿的都是由頭笠到腳那種白色太空服，基本上沒一處皮膚或衣物外露。尤其現在這變種Omicron是由空氣而非飛沫傳播，密不透風的保護裝備絕不可少。

但我們看了幾個月香港新聞，所有前線，包括醫護、救護員、紀律部隊、照顧者、清潔工，在圍封區域也好，在醫院範圍也好，穿的都只是薄薄的雨衣款藍色保護衣，大風一點，衣角還會吹開。

香港不是印度，我們庫房仍有九千幾億儲備，打仗時刻，為甚麼不給在前衝鋒的戰士配件好一點的盔甲、買把好一點的槍？請記住，醫護倒了、警察倒了，七百萬市民也不能倖存。