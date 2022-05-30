  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
暢所欲妍
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

30/05/2022

政治生事地

#維園 #六四集會 #康文署
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 屈穎妍

    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　5月底、6月初，又是牛鬼蛇神蠢蠢欲動的日子，雖然支聯會解散了、民陣收檔了，但零星落索的小鬼仍在磨拳擦掌，以各式各樣鬼祟名義在六四前後申請使用維園足球場，希望透過每年圖騰式的政治活動，重新整合反對力量。

 

　　於是，這些日子、這些人、這些申請，就成了燙手山芋，誰向他們說「不」，誰就會被抹黑成「打壓民主的專權」，為避這炸彈，各部門都會互相傳球。

 

　　2020年，黑暴和疫情陰霾下，反對派的六四維園集會由警方出手，以防疫條例599G「限聚令」拒絕集會申請。但向來妄顧法紀的黃絲，仍是一堆堆湧進維園，聲稱「自發」悼念，不是來集會。於是，2021年的六四，警方除了出動599G防疫條例，再加公安條例17a「未經批准集結」，在場內場外駐紮重兵，終令維園集會清零。

 

　　那時我心想，下年疫情過去，該如何呢？

 

　　貶眼間，又一年了，2022年疫情仍肆虐，599G仍行得通，但相同問題是：再下一年呢？總不能永遠用599G避重就輕。我覺得，這問題，是時候好好正視、好好定性。

 

　　經歷了多場暴亂，回頭看，那些一年幾次的六四、七一圖騰式集會，明顯就是外國勢力不斷透過一場又一場政治活動，傳播歪理、積聚力量，影響民心，毀滅香港人跟國家的關係，從而達到破壞國家安全的目的。

 

　　明知1989年在北京發生的是一場失敗的顏色革命，明知有人年年在香港搭台製造仇恨叫大家憎恨自己的國家，為甚麼還跟他們虛情假意說甚麼違反限聚令？為甚麼不正正式式給他們一個黑印，這是危害國家安全活動，從此禁止？

 

　　這燙手山芋，年年都會出現，各部門年年都在拋波，最後總是由警隊守在刀口浪尖，把他們撃退，結果，警察也當然成為箭靶。

 

　　老實說，政府部門不做事，可有千百個理由；同樣，他們要真做事，也可有千百種方法，譬如要申請者提交完備計劃書、買足保險、交足批文、事事找註冊認可公司、找專業顧問……用軟性行政手段對付他們，總比到時到候找幾千警力守住維園球場嚴禁進入來得漂亮。

 

(晴報資料圖片)

 

　　況且，場地是康文署的，足球場應該有足球場的用途，維園一年365日已經搞太多非體育活動，如：年宵、花燈、工展會、馬拉松，加上定期維修，如果再把場地租給別有用心的人搞反政府反國家的活動，倒不如留來給市民使用，好好發揮它的本來功能——運動場和休憩公園，而不是成為劍拔弩張的政治生事地。

 

　　醜婦終須見家翁，更何況，維護國家安全，光明磊落，一點不醜，就由今年開始，理直氣壯給反對派說句「不」吧！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多暢所欲妍文章

你可能感興趣

#維園 #六四集會 #康文署

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk