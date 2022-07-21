兩天前（7月19日），我在《頭條日報》刊登了一篇專欄文章，講述去年國慶，一班愛國市民想在荃錦公路及粉錦公路懸掛國旗，於是托元朗區議員鄧鎔耀代向政府申請，誰知，鄧議員竟被路政署要求先付14萬「巡查費」。

在自己國土掛自己國家的國旗原來要付「買路錢」，大家一看「可怒也」，於是兩名立法會議員李鎮強及陳仲尼立即去信追究，一班資深媒體人寫信給特首表達憤慨，官媒《大公報》以幾乎全版作跟進報導，民間各群組也用各自的方法把荒謬事廣傳、反映……

結果，兩日後（7月21日），路政署給《大公報》記者回覆，說會給申請者鄧鎔耀議員豁免收費，並將發還已付的14萬。

由事件揭發，到宣佈退款，前後不到兩天時間，我希望，這將是新特首李家超帶領下的公務員團隊的新效率、新速度。

同一事件，因為不同領導、不同管治風格，我們看到不一樣的解決問題速度及效果。

（資料圖片）

其實，掛國旗要付14萬買路錢的問題，並不是我第一個提出。早在去年9月17日，立法會議員何君堯早已去信當時的發展局長黃偉綸、副本抄送運房局長陳帆、民政局長徐英偉、路政署長陳派明、地政署長黎志華，表明市民掛國旗只是聊表愛國心，並非個人宣傳，應豁免巡查費，更應加以表揚。

然而，信件發出如石沉大海，時任運房局長陳帆連何議員私訊的追問也沒回覆。結果，申請人無奈繳了款。

14萬不是一個小數目，十一將近，又將是國旗飄揚的日子，問題不解決，難道今年的愛國者又要破財？於是，在何議員發信300日後，我在一次飯聚中得悉此事，寫了出來，各方有力人士立即跟進，結果，300日解決不了的事，今天用2日就搞定了。

不過，這次退回14萬只是個開端，以後掛國旗是否需要買路錢？才是問題癥結。難道次次都要吵鬧一番求豁免？這不是辦法。全城慶祝國慶，本來就是政府行為，本應由政府來做，正如港澳辦主任夏寶龍說：「每位香港市民都應該是愛國者治港的參與者、實踐者、受益者，而不是旁觀者。」

政府對市民掛國旗行為旁觀幾十年了，是時候，做回一個實踐者、甚至主導者。

過去民間掛國旗要被罰錢，這根本是在欺善怕惡，法輪功的banner在香港掛通街廿多年，政府有收過他們一毛錢嗎？市民自發在窗前、在社區掛國旗，只要不構成危險，應予鼓勵，而不是要收巨款來懲罰市民、來嚇怕大眾。

愛國者治港，說易行難，李家超即使一眼能關七，也看不了這麼多。所以大家更要幫忙做政府的眼睛，一發現古惑小動作，就發聲舉報，議員和相關團體也積極追究問責，這樣，新政府的施政才能活出真正的香港速度。