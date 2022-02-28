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28/02/2022

普京vs澤連斯基，俄烏總統互鬥終爆戰爭

#俄羉斯 #澤連斯基 #普京 #烏克蘭
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

 

　　醞釀接近一年，俄羅斯總統普京終動真章。當他在2月24日向烏克蘭發動全面入侵行動，全世界都感震驚，國際評論界也大跌眼鏡，以為俄國過去在俄烏邊境集結龐大軍力，只是想增加和北約的談判籌碼。即使烏克蘭總統澤連斯基事前亦未有認真對待美國的警告，還安撫國民不用過度恐慌。
　　
　　戰爭開打前的一天，我曾致電居住在基輔的烏克蘭朋友，查詢當地情況，他笑說大家不用緊張，普京只是想恫嚇他們，而他們則以繼續過平常日子來應對之。誰都想不到，前一天仍擠擁著上下班人群的地鐵，第二天卻成人們的避難所。喜劇演員出身的澤連斯基，可能連他自己也不相信，他竟擔起戰時總統這一悲劇角色。他神情凝重向國民說，他是普京頭號要除掉的目標，其家人是第二目標，他隨時是最後一次活著發表講話。
　

(shutterstock)

　
　　在普京眼中，生於烏東兼母語為俄語的澤連斯基，卻比前任總統波羅申科更反俄。波羅申科在任時推動以烏克蘭語為主的「國家語言法」，排濟俄語；到澤連斯基於2019年上任不久，更立法規定烏克蘭印刷媒體只許以烏克蘭語發表，其後又以保護國家安全之名關閉數家親俄媒體，並用上叛國罪名拘捕親俄寡頭及政治人物梅德韋丘克。
　
　　普京認為他此舉是在打壓講俄語的烏克蘭國民，和企圖洗清在烏克蘭的親俄反對派力量。此外，澤連斯基一次接受媒體採訪時，公開指稱蘇聯和納粹德國都曾有發動二戰的「罪惡歷史」，他甚至還拿出波蘭被瓜分的歷史，指責是當年「蘇德合謀」導致二戰的出現。這令到普京大跳如雷，有感他故意歪曲歷史，傷害到俄羅斯人民的情感。
　
　　不過，令普京最難忍受的，就是澤連斯基把加入北約系統的目標寫進憲法裏去，豪不掩飾地一面倒向美國和北約，並要求北約加促烏克蘭的申請，並在2020年9月開始連續兩年參加北約大規模聯合軍演。普京公開指責澤連斯基正要把烏克蘭變成反俄前沿基地，重申俄烏兩國是兄弟和「一個民族」，但被澤連斯基調侃稱更像該隱和亞伯(神話中作為弟弟的亞伯最後給哥哥該隱殺掉)。
　
　　不過，凡事有因有果。由於烏克蘭的地緣關係，歷史上雖是東斯拉夫文化發源地，卻曾被不同帝國佔領，民族身份受衝擊。到沙俄時代重回俄羅斯懷抱，到蘇聯又合併在其聯邦之下。可是，在蘇俄時代，因史太林失誤政策，烏克蘭人經歷大饑荒，過百萬人餓死，有不少烏克蘭人特別是離心的西邊，認為這是故意的大屠殺，後又經歷切爾諾貝爾大核爆，這都成為烏克蘭人的記憶創傷。
　
　　1991年脫蘇獨立後，如何重建民族身份是最大問題，而親歐的西邊和親俄的東邊便一直是烏克蘭獨立後的鬥爭死結。獨立後出生的年輕人，他們對烏克蘭人這個身份，會較強烈，而且較傾向歐洲，他們要擺脫「小俄羅斯」這一影子。但民族身份這個問題仍糾纏不清，更遑論有好的政治人才管治國家了。
　
　　經歷了2004年和2014年兩次革命後，令烏族的民族情緒更為高漲，並且出現多個激進的民族組織。在八年前那場革命裏，基輔的獨立廣場上出現大幅被西邊烏克蘭人視為民族英雄的「獨立之父」斯捷潘．班傑拉巨型畫像。班傑拉逝世雖超過半世紀，但其一生爭議大。他在二戰時所領導的「烏克蘭民族主義者組織-革命派」(OUN-B)，曾與納粹德國合作抗俄。伴隨著班傑拉的畫像，一幅一樣巨大的標語布條在飄揚:寫著Hail Ukraine(光榮歸於烏克蘭)！普京曾借機以此指控烏克蘭革命納粹主義化，但烏克蘭抗爭者反指普京為納粹份子。
　
　　以上一切對普京而然都是西方在烏克蘭土地上策劃的「顏色革命」，用以分裂東斯拉夫民族和肢解俄羅斯，他迅速吞併克里米亞以及支持親俄的烏東頓巴斯地區獨立，卻更激發烏克蘭人的民族情緒，澤連斯基的民族民粹主義可說是後廣場革命的時代現象。毫無從政經驗的澤連斯基，三年前獲他工作的電視台老闆Igor Kolomoisky贊助參選。這位老板極端反普京，又私下贊助武裝部隊對抗分離主義者。
　
　　所有的積怨加上北約不妥協的步步進逼，終於令普京這位不能輸的政治強人，以去軍事化和去納粹化之名，向烏克蘭全面入侵，明顯要推翻澤連斯基政府，進行政權轉移。澤連斯基雖把國家帶上戰爭，但他出奇地表現出其勇氣和決心，意成為團結烏克蘭人的象徵，令烏克蘭抹上濃濃的悲壯色彩。

 

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