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10/02/2022

識嫁就要嫁給超級暖男！「愛妻號」有甚麼面相特徵？一睇就知！

#玄學 #暖男 #命理 #面相 #相學 #兩性關係 #愛妻號
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　前一陣子，寒氣加濕氣，特別適宜觀賞冬奧的帥與美。

 

　　我有群港太朋友，由於疫情，未跟跟蹤MIRROR，又無心血拼，祇好宅在家中欣賞冬奧和參與whatsapp群組。

 

　　「冬奧係好睇，不過越睇越凍，一竄入被竇，立刻凍到飛起，我諗都要放個暖水袋入去warm up吓先。」A太說。

 

　　「乜你咁原始㗎，開暖氣用暖爐嘛！」B太答。

 

　　「我最怕焗，而且會抽乾水份喎，我搽幾多潤膚霜都補唔番啦。而家又唔可以做facial。」A太回應。

 

　　「不如用電氈吖。」C太提議。

 

　　「一樣乾，我試過成晚開著，結果第二日唔祇身上出麟片，連塊面都乾埋，仲出咗啲幼紋㖭。」A太說。

 

　　「哎吔，皺紋呀！」娘子們紛紛報以滴汗、尖叫、救命等emoji。

 

　　此時全世界最怕皺又怕凍的D太冒出來了。冬奧的健兒用心滑雪，她就四蹄踏雪，每逢冬季，必然手冰腳凍。

 

「我屋企嗰張氈，溫度啱啱好，會自動調節，包保唔會太熱，唔使warm up、無須校時，肯定唔會烘乾皮膚，或出任何意外，非常安全方便好使好用。」D太大談其良好體驗。

 

　　「乜牌子呀。貴唔貴架？」

 

　　「免費既，係人肉電氈，即係我老公囉。佢每晚比我先上床，溫暖咗被窩，等我上床，佢就碌去凍嗰邊。真係好冷時，佢仲攬住我瞓添。」D太侃侃而談。

 

　　這樣罕有的暖男，真是打著燈籠沒處找，以下是權充燈籠的指引：

 

　　一，眼神溫和，望你的時候特別溫馨

 

　　經典愛妻號，也是好好先生，不會挑釁、不善爭拗，人緣很好，所以不會替你添麻煩。除了「刻盡」老公的所有本份外，還會定向輸送溫暖，對太太體貼入微。反之，眼神銳利的男士，非常有要求，對妻子也特別挑剔，婚姻生活難以和諧。

 

　　二，身上臉上，肉能包骨

 

　　所謂「肉能包骨」，即五官不尖削、身型不寒薄。總之，令人望上去有開揚、舒服的感覺。

 

　　這種人能推己及人，會為對方著想，至少「過得自己過得人」，處事態度平穩合理，凡事有商有量，可以共同經營婚姻。

 

　　但臉上身上多稜角的人，本位主義很強，而且傾向悲觀，往往憤世嫉俗，你初相識會覺得他對好多事情都有特別的看法、很有個人風格，甚至令你誤以為是有思想、有才華的品種，但相處下來，便發現他太自我中心，得罪人多、體貼人少、由於包容肯定是非其強項，而且紀律欠奉、容易「發爛渣」或面黑，所以他難相處，你易中伏。

 

　　以上標準，其實適用於尋找暖男或暖女。希望可以幫助大家在人海茫茫之中，縮窄範圍，以免因錯愛而付出高昂的機會成本。

 

　　除了以上的相學準則，當然還有其他特徵，但幸福婚姻呢家嘢，相歸相、命歸命、緣歸緣，也無謂自設太多障礙。

 

　　大家可以輕輕鬆鬆、享受春風！

 

 

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