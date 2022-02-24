疫下一笑！識講笑話的男人有樣睇！相格分幾種？你屋企有無？

異性相吸，可能攪事、也可能攪笑。

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「先生，請問你喜歡甚麼寵物？」



「美女。」

「男人普遍都喜歡漂亮的女人嗎？」

「我認為是。」

「為甚麼？」

「因為不漂亮的我們自己有。」

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「為甚麼成功的男人都經不起美色的誘惑？」

「因為美色從來不誘惑不成功的男人。」

「如果有漂亮的女人誘惑你怎麼辦？」

「用36計中的一計。」

「走為上著？」

「不，將計就計。」

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「為甚麼女人要化妝？」

「因為給男人一點顏色看看。」

以上笑話來自內地女藝人葉子青面書的視頻，很富娛樂性，短視頻中說笑話的男人，就是典型擅長、並樂於攪笑的雄性動物，而其喜劇細胞的能量，在遇上雌性動物時，尤易拼發出來。

講笑話的男人，通常分兩類：

A 飄逸才子型

面相：清秀

身相：較骨感、瘦削

動相：說走就走，走路如風

眼神：起勁時閃亮，平時孤高，有時失神、飄遠了

聲音：輕清、有稜角

情緒：時而亢奮，時而沉鬱，多數自由放飛

能見度：比較低，這品種可遇不可求，要嘛你就付錢撲飛去看他，例如黃子華；要嘛，你就本身也有才，或有其他的魅力，才夠班和他在一起。但如果同屬「高班馬」，你也無需到處尋覓了，大可坐著等人追。又就算才子才女真的遇上，日子久了，一個舞台也許不夠大！

Ｂ 粗獷豪客型

面相：粗豪，像葉子青面書視頻中那攪笑大叔

身相：肉多、粗獷

眼神：多數追隨燈光、人氣、笑聲、見到異性尤其有神

動相：像隻熊

情緒：容易自high，見人多就更high

聲音：如洪鐘，有些人沉雄、有些人帶沙，看等級

能見度：頗高，常在酒樓、公園現身，發揮的高潮是在三十年舊同學聚會上口沬橫飛，但如果他們是你的老細、或老細的老細，那你就唯有「焗笑」，間中也會在家中發現。這品種在以上不同場景都能踫到，但娛樂性很參差。

這兩類人都能為你的生態環境添點歡樂。有趣的是，一旦他成為你的伴侶，其幽默感會隨時間自然流失—才子會飄忽、大叔會重複，因此皆未必適宜長期「私有化」。精彩呢！