12生肖職場求生術｜肖鼠有災殺！肖豬有捲舌！邊個最易捲入職場風波？如何避開地雷？

在這個深陷疫境、也是不少人身陷逆境的時刻，我們在作生涯規劃、決定是進是退時，可以注意自己生肖今年在面對的職場或人際關係煩惱，以便針對性地避開地雷：

生肖 凶星（註） 麻煩

鼠 災殺 容易冲撞上司或得罪重要人物。

牛 陌越 要面對陌生環境、作多方面適應。

兔 晦氣 間中事情不順利、心情不暢快。

年煞 運氣有時低迷、招惹是非。

龍 天哭 易受傷、惹是非、或有負面情緒。

豹尾 人事糾紛、朋友反目。

蛇 六害 猜疑、累事

馬 五鬼 即五瘟（瘟神），雖然偶爾有利偏財，但險，因同時有小人、是非。

羊 扳鞍 事情糾纏不清、引致桃花劫或官司

猴 蘭干 有障礙和未能預見的變化。

雞 破碎 被孤立、惹非議。

狗 飛簾 飛來是非、致家庭不和睦。

豬 捲舌 遭人「毒舌」、被播弄是非；或容易與親近的人爭抝。

虎 劍鋒 易有情緒起伏，慎防因一時衝動，與人爭執，引致意外或受傷。

以上的生肖麻煩一覽表，顯示煩惱的根源，其中不少是與自己情緒和衝動有關的，現時疫情空前嚴峻、人人心情麻麻，大家要自我調節，宜注意以下幾點：

一，避開惹火人物：請參考「洪門宴」，民政事務局局長余英偉剛被免職。

二，小心附和：當有人講管理層是非時，切忌回應附和，否則可能被有心人拿去打小報告。古時宮鬥因此死了妃子；現時權鬥會死了傻子。

三，睇位表態：開會時、尤其是開Zoom Meeting，有時看不清楚，有時聽不清楚，可能聲音重疊、畫面失靈，在重要的議題上，不要「叻唔切」，以免「行先死先」、站錯邊。

四，自己就是自己最大的敵人：牛年年廿九那天，女朋友突然來訪，哭濕了半盒紙巾，原來她看見別人一家團聚或成雙成對，不免感懷身世。我怎樣勸也無效，最後是這樣止哭的：

「你係咪覺得自己好倒霉？」我問。

「係。」

「你係咪覺得人人都踩你？」

「係。」

「咁你點解要踩多自己一腳呢？」

「又係噃！」

她於是停止虐待自己，飛身出門進行購物治療法。

去年她這隻豬女有「孤虛」星，特別容易顧影自憐，幸好她也有「驛馬」星，一走動便可以自我療傷。

控制好自己的情緒、控制好自己的咀巴，某程度可以控制自己的命運、避開自己生肖可能遇到的炸彈！

（註：不要為有凶星而驚慌，因為不同生肖多有吉星照住，就算沒有，也可以借對宮的好星，不過需要加倍努力和培養避震力，而在人際關係方面遇上「雙響炮」的，亦不必太擔憂，因為「孖星」不等於有雙倍破壞力，只代表負能量會從兩方面來，注意點就可以了。）





