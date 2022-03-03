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03/03/2022

12生肖職場求生術｜肖鼠有災殺！肖豬有捲舌！邊個最易捲入職場風波？如何避開地雷？

#玄學 #凶星 #十二生肖 #生肖 #人際關係 #職場
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　在這個深陷疫境、也是不少人身陷逆境的時刻，我們在作生涯規劃、決定是進是退時，可以注意自己生肖今年在面對的職場或人際關係煩惱，以便針對性地避開地雷：

 

生肖　凶星（註）　麻煩

 

鼠　　災殺　　容易冲撞上司或得罪重要人物。

牛　　陌越　　要面對陌生環境、作多方面適應。

兔　　晦氣　　間中事情不順利、心情不暢快。

　　　年煞　　運氣有時低迷、招惹是非。

龍　　天哭　　易受傷、惹是非、或有負面情緒。

　　　豹尾　　人事糾紛、朋友反目。

蛇　　六害　　猜疑、累事

馬　　五鬼　　即五瘟（瘟神），雖然偶爾有利偏財，但險，因同時有小人、是非。

羊　　扳鞍　　事情糾纏不清、引致桃花劫或官司

猴　　蘭干　　有障礙和未能預見的變化。

雞　　破碎　　被孤立、惹非議。

狗　　飛簾　　飛來是非、致家庭不和睦。

豬　　捲舌　　 遭人「毒舌」、被播弄是非；或容易與親近的人爭抝。

虎　　劍鋒　　易有情緒起伏，慎防因一時衝動，與人爭執，引致意外或受傷。

 

　　以上的生肖麻煩一覽表，顯示煩惱的根源，其中不少是與自己情緒和衝動有關的，現時疫情空前嚴峻、人人心情麻麻，大家要自我調節，宜注意以下幾點：

 

　　一，避開惹火人物：請參考「洪門宴」，民政事務局局長余英偉剛被免職。

 

　　二，小心附和：當有人講管理層是非時，切忌回應附和，否則可能被有心人拿去打小報告。古時宮鬥因此死了妃子；現時權鬥會死了傻子。

 

　　三，睇位表態：開會時、尤其是開Zoom Meeting，有時看不清楚，有時聽不清楚，可能聲音重疊、畫面失靈，在重要的議題上，不要「叻唔切」，以免「行先死先」、站錯邊。

 

　　四，自己就是自己最大的敵人：牛年年廿九那天，女朋友突然來訪，哭濕了半盒紙巾，原來她看見別人一家團聚或成雙成對，不免感懷身世。我怎樣勸也無效，最後是這樣止哭的：

 

　　「你係咪覺得自己好倒霉？」我問。

 

　　「係。」

 

　　「你係咪覺得人人都踩你？」

 

　　「係。」

 

「咁你點解要踩多自己一腳呢？」

 

　　「又係噃！」

 

　　她於是停止虐待自己，飛身出門進行購物治療法。

 

　　去年她這隻豬女有「孤虛」星，特別容易顧影自憐，幸好她也有「驛馬」星，一走動便可以自我療傷。

 

　　控制好自己的情緒、控制好自己的咀巴，某程度可以控制自己的命運、避開自己生肖可能遇到的炸彈！

 

　　（註：不要為有凶星而驚慌，因為不同生肖多有吉星照住，就算沒有，也可以借對宮的好星，不過需要加倍努力和培養避震力，而在人際關係方面遇上「雙響炮」的，亦不必太擔憂，因為「孖星」不等於有雙倍破壞力，只代表負能量會從兩方面來，注意點就可以了。）


 

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