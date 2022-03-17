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17/03/2022

流年飛星風水布局｜紅色屬火，是「威」還是「禍」？哪個方位絕不能「見紅」？

#玄學 #風水 #九紫喜慶星 #三碧是非星 #流年盤 #宅運盤 #家居風水 #流年飛星
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　它可以令你升官發財，也可以令你傷身破財。

 

　　世界兵荒馬亂、人們心慌意亂。

 

　　這正中了今年五黃入中官、大家都逢凶的預言，香港雖非身陷戰火，但亦人人自危，論居住環境，梗有幾個中招的在附近；論營商環境，執的執、關的關、削的削、裁的裁，無論企業或員工，都在滴血。

 

　　在這充滿危機的時刻，我們怎樣才可以趨吉避凶呢？答案之一是要注意紅色，它是一個非常有爆炸力的催化劑。

 

　　紫禁城便是紅色，這本是帝王之家、權力的象徵。但紫禁城又常常有火災，只是明代，已有四次大火，首次是在建成後的翌年。話說三個大殿建成後，明成祖把類似今日的天文台長胡森召來，要他哥哥三大殿甚麼時候會遇災，胡博士說了一個凶日，皇帝大怒，把他關進牢裏，還說到時若不著火再找他算帳。到了預言當日，胡博士一心盼望大殿起火，中午時獄卒告知仍未著火，他想是自己算錯了，於是服毒自殺。誰知正午三刻（12：45）三殿突然起火，奉天殿燒清光，此時皇帝才想起胡博士，可惜高人已逝。

 

　　紅色，從來都是一個有驚險又有驚喜的顏色，疫下尤需注意。

 

　　紫和紅是同一色系（有冇聽過紅到發紫？），皆屬火，在玄學上，有以下的正面作用：

 

一，以火助火：九紫喜慶星屬火，火可加強其氣勢。

二，以火洩木：三碧是非星屬木，火可洩去木帶來的負能量。

 

　　火的反面作用，則見於這兩粒星的宮位：

 

一，二黑：是病符，二黑屬土，火生土，會加強病氣。

二，五黃：這是「破壞王」，既是災星、又是病星，主意外、橫禍、瘟疫、惡疾……等，真是惹不得。五黃也屬土，若以紅色燃點了火，生旺了五黃，可真是「自掘墳墓」。

 

　　根據今年的流年飛星，可作以下布局：

 

一，正南：有喜慶星，主令人高興的事，包括結婚、添丁、升職、加薪、獲獎、受嘉許等。可在這裏放9朵紅色鮮花或九個紅色利是封。

 

　　（注意：新曆3月5日至4月4日及12月7日至明年1月4日這兩個時段，流月五黃飛至，不可放紅或紫物。）

 

二，正東：有三碧是非星，主是非、小人、爭拗、官非、訴訟，總之，麻煩啦。可放紅地氈，跣低小人（一笑）。

 

　　（注意：新曆6月6日至7月6日亦有五黃飛至，不宜放紅物。

　　本來流月飛星不常論及，但疫情兇猛，小心為上，暫不發財好過發病。）

 

三，屋中：五黃星到，切忌在此放紅、橙、紫的東西，包括這些顏色的揮春、掛畫、傢俬、咕臣、枱布……等。

 

四，西南：二黑病符到，一樣忌火忌紅物。

 

　　現時疫情猖獗，就算你是求財心切，今年家居的西南方和中央，也絕對不能「見紅」，否則身體和財政也同時「見紅」。

 

　　又風水布局分1.原來的宅運盤和2.流年盤，如果今年的正南和正東不巧是你家原盤的二黑或五黃位，你放了紅色或紫色的東西這裏，一兩星期內家中可能有人生病，那就要速撤風水擺設了。

 

　　紅色是不容易駕御的，不是令你發威，就是令你發禍。又今年我們遇到挑戰時，也要「識撈」點，要識轉彎、考慮該做不該做、該說不該說、該說又如何說時，都要識變通，否則像那胡博士，結果出事！

 

 

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