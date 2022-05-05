面相分析｜慳妹4年儲62萬成功上樓！儲錢奇才有樣睇？怎樣不會做「富屋窮人」？

女子房子都關事。

這真愛與真銀的決鬥，竟然如此完全草率，毫無懸念地結束！

國內一視頻紀錄了這場衝突。

新郎來迎娶新娘，親家發覺上車禮不夠，登時爆炸起來。

故事涉及以下人物：

一、一個非常有行動力的外母，她立刻截住正要登車的新娘。

二、一個非常有財氣和底氣的外父，他怒吼：

「咱說的不是這個價，不去了，我再養活她30年。」豪呀！

三、一個無論財氣或底氣都輸蝕的新郎，他急急補鑊說：

「紅包拿錯了。」（其實怎會拿錯呢？是算錯了，以為親家不數錢，待過了門，親朋共證，那時米已成炊。）

四、一個愛恨分明、行動敏捷的新娘。她上了車——上車數錢、數新郎補的錢！

視頻遮蓋了這些人的臉孔，所以無法查看其相學特徵。

同期一則韓國新聞，則清楚展示一精打細算女子的芳容，標題頗吸睛：「慳家女4年儲62萬，成功上樓」。

她的成功相學特徵包括：

一、眼睛幼：為人理智、目標清晰，會採取最直接甚至最極端的方法去達到目的。她19歲立志置業，死慳死抵，24歲購得dream flat。

二、下巴兜兜：行動力非凡，說得出做得到，能貫徹始終。她為了省錢，上班步行兩小時到辦公室，有時下班已很累，但還是親自下廚，可謂堅持到底。

三、面方面大：這種人很會想辦法，郭小妹有些獨門的省錢方法，透過手機程式、網上活動和問卷調查等，獲得各式優惠劵或積分，以換取禮品，然後又在網上出售自己不要的贈品來套現。

四、不見鼻孔（即從正面看，看不到鼻孔）：賺錢差不多有入有入無出，她月薪約為港幣1.2萬元，有時辛苦加班能多賺一點，竟然每月只用52港元！

以上首三點是成功賺錢的秘訣，第四則是成功儲財秘訣，但最後這點容易令人淪為「富屋窮人」，在香港，相信「窮人富活」（例如先使未來錢）應該更有市場。