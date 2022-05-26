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26/05/2022

世界上最短命的婚姻只有三分鐘！婚姻成敗有多玄？一字記之曰：心！

#玄學 #離婚 #婚姻 #兩性關係
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　一句話可以令婚姻夭折。

 

　　世界上最短的婚姻有多長？三分鐘。

 

　　科威特一對新人在法院剛辦完結婚手續，正要離開，新娘突然朝天摔了一交，你以為新郎會急急上前扶起？不是，他竟然哈哈大笑說：

 

　　「豬咁蠢！」

 

　　新娘沒有燃燒起來，只是冷冰冰地說：

 

　　「我們離婚吧。」

 

　　新郎以為說笑，誰料新娘是認真的，於是兩人匆匆辦了離婚手續。真是一條龍服務，宜結亦宜解！

 

　　有人可能認為，不過是男人粗心大意、不懂呵護嬌妻而已，用不著鬧得如此轟烈啊。

 

　　但心水清的女人就明白：在小處不關心你，待大難臨頭，他一定是自己「走頭」。而且新婚已如此，日久他就把你看成一個人肉電飯煲，那時真慘！

 

　　語言可以傷害人，但有時沉默更令人流血流淚。

 

　　我有位女朋友屬於很依賴男人的品種，離婚不久便再婚，我們一眾姊妹都看不出這第二任丈夫有甚麼吸引力？樣子好普通，身家好秘密，因為他天天在呻窮，絕大部分家用是妻子負擔的。可能他對她好呢？又不見得喎。女朋友過了三年渾渾噩噩、淡而無味的日子，突然說要離婚！

 

　　事情是這樣的：一晚，她下了班，如常一條龍服務——買菜、洗菜、燒菜、洗碗，老公只負責食飯同睇波，誰料她實在太累了，一不小心，打爛了一盤碗碟，砰砰嘭嘭，聲音很響，她流了很多血，但丈夫大半小時都沒反應，我那溫婉的女朋友只是一個人在廚房的血漬中啜泣，待球賽完了，那遲鈍的丈夫才探頭進來看看究竟發生了甚麼事。

 

　　在那一秒鐘，她決定和這男人一刀兩斷！

 

　　他解釋說：他如果立刻衝進來，怕她誤會是他心痛打碎了名貴碗碟。

 

　　男人呀！你有嘴巴嘛，你飛身撲進來，可以同時喊：

 

　　「老婆，你冇事嗎？有冇割親呀？」

 

　　還有，如果你愛一個人，在危急時根本只想光速去救人，怎會想到這無聊的枝節呢？

 

　　不過這樣荒誕的藉口，在姊妹群組中竟然有人buy！這世界真有好多傻女人、渣男人！

 

　　在婚姻的成與敗之間、在說話與不說之間，究竟有多玄？還不是一字記之曰，有沒有「心」而已！

 

 

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