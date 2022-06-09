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09/06/2022

「中國式管理之父」曾仕強的驚人預言：農曆五月有大災難！這兩個歲數最多人死！

#玄學 #農曆五月 #預言 #易學 #中國式管理學之父 #命理 #曾仕強
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　這預言不知是一針見血、還是一派胡言。

 

　　已故易學專家曾仕強曾冒險地預言、指2022年五月會有很多變化：

 

　　「五月有一個拐點，拐得過去，就是順的；拐不過去，後半輩子都是做白工。」

 

　　他還暗示會有許多39、49歲的人離世，原因非常奇特：因為上帝喜歡這種人，他們勤奮、負責、認真，天底下事情都努力扛，所以上帝很快把他們叫回去。

 

　　這會流血的五月，他若是指新曆，那我們已經「死裏逃生」；若指舊曆五月（新曆5月30日至6月28日），那麼大家可能要綁好安全帶了。

 

　　讓我們來看看今年立春八字：

 

　　年　壬寅

　　月　壬寅

　　日　戊子

　　時　甲寅

 

　　這副八字用神應為水木。農曆五月是丙午月，天干地支一柱是火，而且是五行中最猛烈的火，水火不容，所以今個月出問題是合理的臆測。不過又不似是新冠病毒出現大變種或大爆發，因為這情況下死的應該是老弱、而非精壯。究竟曾老意何所指呢？

 

　　曾老的來頭可真不少。他是英國牛津管理哲學博士、英國萊斯特大學管理哲學博士、英國杜魯門大學行政管理碩士、國立台灣師範大學工業教育學士，一生精研易學和管理學，被譽為「中國式管理學之父」。

 

　　他最「神」的預言，是2015年預見有大瘟疫：

 

　　「往後幾年，可能有瘟疫，不要扎堆（聚在一起），明星演唱會也不要去……老天會一堆一堆收走一批人。這件事情影響很大。」

 

　　「這五年是人類死亡非常多的一個階段。」

 

　　「老天第一個用的是瘟疫，這瘟疫是沒有藥可治的，很快會傳播，中原地區要特別重視。」

 

　　這些描述都很神準，但有兩點要研究：

 

1. 時間稍有差異

 

　　他說是2015年這五年，但疫症於2019年開始，延續至今，仍未休止。

 

2. 死亡人數

 

　　至今為六百三十多萬人，平均每年二百五十多萬，是每年流感死亡人數的近四倍（每年因流感逝世的約65萬人），這又不算很嚇人。不過染疫人數到目前為止是五億三千多萬，可能曾老當年未料到有疫苗、能把死亡率大大壓低吧！

 

　　人對未來永遠充滿猜測，但預言家也是人。且看這火辣的丙午月，會否帶來火辣的災難！

 

 

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