「中國式管理之父」曾仕強的驚人預言：農曆五月有大災難！這兩個歲數最多人死！

這預言不知是一針見血、還是一派胡言。

已故易學專家曾仕強曾冒險地預言、指2022年五月會有很多變化：

「五月有一個拐點，拐得過去，就是順的；拐不過去，後半輩子都是做白工。」

他還暗示會有許多39、49歲的人離世，原因非常奇特：因為上帝喜歡這種人，他們勤奮、負責、認真，天底下事情都努力扛，所以上帝很快把他們叫回去。

這會流血的五月，他若是指新曆，那我們已經「死裏逃生」；若指舊曆五月（新曆5月30日至6月28日），那麼大家可能要綁好安全帶了。

讓我們來看看今年立春八字：

年 壬寅

月 壬寅

日 戊子

時 甲寅

這副八字用神應為水木。農曆五月是丙午月，天干地支一柱是火，而且是五行中最猛烈的火，水火不容，所以今個月出問題是合理的臆測。不過又不似是新冠病毒出現大變種或大爆發，因為這情況下死的應該是老弱、而非精壯。究竟曾老意何所指呢？

曾老的來頭可真不少。他是英國牛津管理哲學博士、英國萊斯特大學管理哲學博士、英國杜魯門大學行政管理碩士、國立台灣師範大學工業教育學士，一生精研易學和管理學，被譽為「中國式管理學之父」。

他最「神」的預言，是2015年預見有大瘟疫：

「往後幾年，可能有瘟疫，不要扎堆（聚在一起），明星演唱會也不要去……老天會一堆一堆收走一批人。這件事情影響很大。」

「這五年是人類死亡非常多的一個階段。」

「老天第一個用的是瘟疫，這瘟疫是沒有藥可治的，很快會傳播，中原地區要特別重視。」

這些描述都很神準，但有兩點要研究：

1. 時間稍有差異

他說是2015年這五年，但疫症於2019年開始，延續至今，仍未休止。

2. 死亡人數

至今為六百三十多萬人，平均每年二百五十多萬，是每年流感死亡人數的近四倍（每年因流感逝世的約65萬人），這又不算很嚇人。不過染疫人數到目前為止是五億三千多萬，可能曾老當年未料到有疫苗、能把死亡率大大壓低吧！

人對未來永遠充滿猜測，但預言家也是人。且看這火辣的丙午月，會否帶來火辣的災難！