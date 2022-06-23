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23/06/2022

「木型人」俞敏洪強者回歸！新東方股價一周翻10倍！創業搵工要靠「五行」？

#玄學 #命理 #俞敏洪 #五行 #木型人 #新東方在線
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　上周最爆的港股，非新東方在線（01797）莫屬，股價一周內翻了逾十倍，也代表這奇蹟的主角——創辦人俞敏洪成功翻了身，他完美示範了入型入格的強者回歸！

 

　　去年底我寫過這位風雲人物（見：中國「補習天王」俞敏洪落難！ 曾與馬雲公開「格鬥」！這個「木型人」真的走到了事業盡頭？）當時他被形容為2021年中國最慘的教育家，因為是時新東方在線作為教培產業的龍頭，在政府對私人教育市場那毀滅式的監管下，幾乎休克，而俞敏洪也險些沒頂。

 

　　當時其股價雖然吐血，但我相信其事業不會就此身亡，我文中的論點是：「觀乎其面相，眼有神、鼻有勢、耳有珠、舉止有威，可謂入型入格，木本身有生生不息的喻意。而且耳珠屬水，以水生木，名字「敏洪」又有水，生機更旺，是木型中的參天大樹，自身挺拔，更可以讓人遮蔭，這格局的人不會有絕路。」

 

　　「木型人」有甚麼標準呢？這種人無論面型或身形都較瘦長，面部上闊下尖、鼻長露節、喉結外現，上品者眉清目秀、氣宇軒昂。

 

　　俞敏洪正是其中的表表者。

 

　　現在讓我們來看看他如何憑「木型人」的天賦、東山再起：

 

　　一．他選對了行業：木型人在教育、學術、哲學、培育、訓練、研究等領域表現特別出色。

 

　　二．參天大樹不斷向上伸展，所以木型人有遠大志向。六年前，俞敏洪和馬雲鬥咀說：「百年之後，阿里巴巴這些公司肯定不在了，只有教育能保持中國的可持續發展，所以新東方百年之後還會在。」

 

　　三．樹木感覺到那裏有陽光、水源、養份，就會伸展到那裏。俞敏洪最近推出新猷
「雙語帶貨」，其實是邊教學邊推銷教育用品，包括圖書、智能軟硬件、文教用品等，可謂找到了市場新的切入點和賺錢位，成功地讓企業起死回生。

 

　　四．木主仁：去年當集團因流血不止時，本來可以賣出新桌椅（連運費在內近一億元）讓公司回回氣，但他仍選擇了捐給鄉村學校，十月時已捐了八萬套。

 

　　五．木代表堅毅不拔的精神，盤根穩扎，靜待時機，熬過寒冬，便春華再現。新東方的校訓是：

 

　　「在絕望中尋找希望，人生終將輝煌。」

 

　　俞敏洪勉勵莘莘學子要「從痛苦中讀出快樂、從絕望中讀出希望、從黑暗中讀出光明、從迷霧中讀出方向。」

 

　　就是這股正能量、這種木型的生命力，令俞敏洪絕地反彈、鮮活地演繹了「東方不敗」的傳奇。

 

（本文並非股票推介，相信今周內此股亦會大幅波動。本文只是說明任何人選擇了適合自己五行的行業，無論發展或翻身，都更具優勢。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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