04/02/2022
射波必學！鼻塞、喉沙英文點講？一文學識多個請Sick Leave表達方式、句型
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
職場英語教室
逢周五更新
(Source: https://www.hcamag.com/au/news/)
最近香港疫情比較嚴峻，如果真的不幸地感到身體不舒服或是真的病倒了，要怎麼用英文通知公司呢？當你覺得不舒服，想要早退或者向公司請病假（sick leave）時，除了說用 “I’m sick” 外，其實還有許多不同的表達方式。在交代自己的身體狀況時，大家其實可以嘗試具體陳述一下自己的病徵，讓同事或上司知道你到底哪裡不對勁。如果只是覺得有一點點不在狀態，可以怎麼說？「鼻塞」、「腹瀉」、「喉嚨沙啞」、「行動不便」等等各種病徵的英文是甚麼呢？
此外，作為一個有責任感的打工仔，就算因身體不適請了病假，也該在休息前把手頭上的工作好好交代清楚，並告訴大家知誰會暫代你的職務。可是，你又知道怎樣用英文去表達嗎？以下是一些有關請病假的「常用詞語」以及「實用句型」，大家可以記錄下來，以備不時之需（touchwood）。
各種病徵的常用詞語：
● cold (n.) 感冒
● flu / influenza (n.) 流感
● back pain (n.) 背痛
● muscle ache/ body pain (n phr.) 肌肉痛/身體痛
(Source: https://www.medscape.com/)
● throat ache (n phr.) 喉嚨疼痛
● loss of taste / smell 失去味覺或嗅覺
● headache (n.) 頭痛
● toothache (n.) 牙齒痛
● dizzy (n.) 頭暈
● eye irritation (n phr.) 眼睛發炎
● loss of speech (n phr.) 無法説話
● loss of mobility (n phr.) 行動不便
● chest pain (n phr.) 胸悶/胸痛
● confusion (n.) 思維混淆
● runny nose / dripping nose (n phr.) 流鼻水
● a blocked/congested/stuffy/clogged nose (n phr.) 鼻塞
● cough (n./v.) 咳嗽
● sneeze (n./v.) 打噴嚏
● a scratchy throat (n phr.) 喉嚨沙啞
● diarrhoea (n.) 腹瀉
「我不舒服」的各種表達方式：
● I don’t feel so well.
我感覺不太舒服。
● I’m feeling under the weather.
我感覺不太舒服。
（Weather解作「天氣」，但是under the weather的意思就是：我感覺不太舒服，跟天氣無關。）
● I’m feeling out of sorts.
我處於不適的狀態。（比較口語的說法）
（身體不適的時候也會影響到心情。"Out of sorts"還有一個意思是「心情不佳」。）
● I’m feeling a little ill.
我生病了。
● I’m feeling a bit off.
我感覺有點不對勁/不太在狀態。
「我想請假」的各種表達方式：
(Source: https://www.greenwaldllp.com/)
1. Please grant me a leave for ______ day(s).
請允許我請假____天。
2. I wouldn’t be able to report to work today.
我今天無法上班。
3. I’d like to take a sick day off today due to + 原因（名詞）.
由於______，我今天想請病假。
4. I would like to take a day off because I get a cold.
我感冒了，想請一天假。
5. I would like to request a leave of absence for medical reasons.
我懇請公司批准本人因病告假。
「請假通知」必學句型：
句型1：交代目前工作
→ "I am currently working on [工作項目]"
e.g. I am currently working on a sales presentation for the C&K Group.
我目前正在處理C&K集團的業務簡報。
句型2：告知大家誰會暫代你的職務
→ "[人名] will be stepping in to handle my responsibilities."
e.g. Tam will be stepping in to handle my responsibilities.
Tam將會插手處理我負責的工作。
句型3：緊急聯絡方式
→"You may contact me +[聯絡方式]+[時間]"
e.g. You may contact me by cell phone at anytime.
你可以隨時打手機與我聯絡。
另外，如果是想請人代班，則可以說......
1. Could you cover for me tonight?
你今晚可以幫我代班嗎？
2. Can you take my shift?
你能幫我代班嗎？
在此，筆者祝大家虎年快樂！Wishing you a healthy & prosperous Year of the Tiger! 大家外出記得要戴口罩、勤洗手消毒，注意健康安全啊！
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