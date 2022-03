射波必學！鼻塞、喉沙英文點講？一文學識多個請Sick Leave表達方式、句型

(Source: https://www.hcamag.com/au/news/)

最近香港疫情比較嚴峻,如果真的不幸地感到身體不舒服或是真的病倒了,要怎麼用英文通知公司呢?當你覺得不舒服,想要早退或者向公司請病假(sick leave)時,除了說用 “I’m sick” 外,其實還有許多不同的表達方式。在交代自己的身體狀況時,大家其實可以嘗試具體陳述一下自己的病徵,讓同事或上司知道你到底哪裡不對勁。如果只是覺得有一點點不在狀態,可以怎麼說?「鼻塞」、「腹瀉」、「喉嚨沙啞」、「行動不便」等等各種病徵的英文是甚麼呢?

此外,作為一個有責任感的打工仔,就算因身體不適請了病假,也該在休息前把手頭上的工作好好交代清楚,並告訴大家知誰會暫代你的職務。可是,你又知道怎樣用英文去表達嗎?以下是一些有關請病假的「常用詞語」以及「實用句型」,大家可以記錄下來,以備不時之需(touchwood)。

各種病徵的常用詞語:

● cold (n.) 感冒

● flu / influenza (n.) 流感

● back pain (n.) 背痛

● muscle ache/ body pain (n phr.) 肌肉痛/身體痛

● throat ache (n phr.) 喉嚨疼痛

● loss of taste / smell 失去味覺或嗅覺

● headache (n.) 頭痛

● toothache (n.) 牙齒痛

● dizzy (n.) 頭暈

● eye irritation (n phr.) 眼睛發炎

● loss of speech (n phr.) 無法説話

● loss of mobility (n phr.) 行動不便

● chest pain (n phr.) 胸悶/胸痛

● confusion (n.) 思維混淆

● runny nose / dripping nose (n phr.) 流鼻水

● a blocked/congested/stuffy/clogged nose (n phr.) 鼻塞

● cough (n./v.) 咳嗽

● sneeze (n./v.) 打噴嚏

● a scratchy throat (n phr.) 喉嚨沙啞

● diarrhoea (n.) 腹瀉

「我不舒服」的各種表達方式:

● I don’t feel so well.

我感覺不太舒服。

● I’m feeling under the weather.

我感覺不太舒服。

(Weather解作「天氣」,但是under the weather的意思就是:我感覺不太舒服,跟天氣無關。)

● I’m feeling out of sorts.

我處於不適的狀態。(比較口語的說法)

(身體不適的時候也會影響到心情。"Out of sorts"還有一個意思是「心情不佳」。)

● I’m feeling a little ill.

我生病了。

● I’m feeling a bit off.

我感覺有點不對勁/不太在狀態。

「我想請假」的各種表達方式:

1. Please grant me a leave for ______ day(s).

請允許我請假____天。

2. I wouldn’t be able to report to work today.

我今天無法上班。

3. I’d like to take a sick day off today due to + 原因(名詞).

由於______,我今天想請病假。

4. I would like to take a day off because I get a cold.

我感冒了,想請一天假。

5. I would like to request a leave of absence for medical reasons.

我懇請公司批准本人因病告假。

「請假通知」必學句型:

句型1:交代目前工作

→ "I am currently working on [工作項目]"

e.g. I am currently working on a sales presentation for the C&K Group.

我目前正在處理C&K集團的業務簡報。

句型2:告知大家誰會暫代你的職務

→ "[人名] will be stepping in to handle my responsibilities."

e.g. Tam will be stepping in to handle my responsibilities.

Tam將會插手處理我負責的工作。

句型3:緊急聯絡方式

→"You may contact me +[聯絡方式]+[時間]"

e.g. You may contact me by cell phone at anytime.

你可以隨時打手機與我聯絡。

另外,如果是想請人代班,則可以說......

1. Could you cover for me tonight?

你今晚可以幫我代班嗎?

2. Can you take my shift?

你能幫我代班嗎?

在此,筆者祝大家虎年快樂!Wishing you a healthy & prosperous Year of the Tiger! 大家外出記得要戴口罩、勤洗手消毒,注意健康安全啊!