Bread and butter不是「麵包和牛油」？精通6個常見Binomial Pairs，講一口地道英語！

（Credit: https://stock.adobe.com）

你認識「bread and butter」，「sink or swim」，「bells and whistles」等等的「binomial pairs（兩字組合的英文片語）」嗎？沒聽過嗎？那「Pros and cons（利與弊）」一定聽過了吧？這類片語叫作「Binomial pairs」，是英語母語者經常會使用的字詞。如果想和外籍同事溝通無障礙的話，精通「Binomial pairs」是必需的。

「Binomial pairs」主要由兩個英文字加一個連接詞（如：「and」，「or」）搭配而成的英文片語，而其中的字序通常是固定的。例如，我們不能說「cons and pros」，只能說「pros and cons」。那麼，你可能會問：「Binomial pairs有甚麼用？為甚麼要學習這些英文片語？」。

以下就是學習Binomial Pairs的好處：

1. 溝通無障：讓你說英語更地道流行，能和外籍人士交流更自然

2. 言簡意賅：只需要用三個字就可以精簡地表達意思，作用有點像使用成語一樣。

3. 避免贅詞：掌握更多詞彙有助口語表達，避免用字重複

既然掌握Binomial Pairs的好處有這麼多，你還不趕快學習起來？本周，筆者為大家預備了6大常見的binomial pairs：

1. Bread and butter

意思：

麵包和牛油是我們日常生活中很常接觸到的食物，而 bread and butter指的就是「收入來源、謀生之道」！

詞性：

Bread and butter 可作名詞（noun）使用

例句：

Although I'm a tutor, being a YouTuber is my bread and butter.

雖然我是一名導師，但當YouTuber才是我的謀生之道。

2. Sink or swim

（Credit: https://stock.adobe.com）

意思：

Sink or swim的字面意思為「要不浮，要不沉」，實際意思是「孤注一擲」、「成敗在此一舉」；「成功與否全靠自己」

詞性：

Sink or swim 可作動詞（verb）使用

例句：

My friend has decided to start a new business despite the COVID-19 pandemic. Let's see if he will sink or swim.

儘管疫情嚴峻，我朋友還是決定開拓一項新業務，讓我們看看他成功與否吧。

3. Bells and whistles

（Credit: https://stock.adobe.com）

意思：

Bells and whistles 字面上的意思是「鈴鐺和哨子」，實際要表達的意思是「額外的東西或功能」、「花俏的功能」、「華而不實的東西」。例如，現在很多智能電話都配備很多附加功能，而且對某些人來說，當中很多功能都用不上的。

詞性：

Bells and whistles 可作名詞（noun）使用

例句一：

I don't need a smartphone with the latest bells and whistles. I just need to answer calls and send messages.

我不需要配備新但功能華而不實的智能手機，我平日只需要接聽電話和發送信息。

例句二：

You can get all the bells and whistles included in the package for an extra HKD$99 per month.

你每月只需額外支付港幣 99 元，即可獲得配套中的所有額外功能。

4. Nuts and bolts

（Credit: https://stock.adobe.com）

意思：

Nuts是螺絲釘的「螺帽」，bolts是「螺栓」。雖然nuts and bolts微不足道，但是卻不可缺少的，因為機器再龐大，都需要螺絲釘一顆一顆組接而成。Nuts and bolts是指「看似微不足道，但卻不可或缺的東西」、「具體細節」。

詞性：

Nuts and bolts 可作名詞（noun）使用

例句：

Do you want to learn the nuts and bolts of home automation systems?

您想了解家庭自動化系統的具體細節嗎？

5. All-or-nothing

意思：

獲得一切或一無所有的；不全則無的；一刀切的；全有或全無

詞性：

All-or-nothing 可作形容詞（adjective）使用

例句一：

This will not be an all-or-nothing proposition.

這並不是一個「全有或者全無」的方案。

例句二：

Risk communication is not an all-or-nothing thing. Different people have different risk tolerances.

風險溝通不是一刀切的事情。 不同的人有不同的風險承受能力。

6. Ups and downs

意思：

盛衰；起起落落；沉浮波折

詞性：

Ups and downs 可作名詞（noun）使用

例句：

There have been a lot of ups and downs this month with Omicron, but online sales have peaked.

Omicron在這個月為大家帶來了不少起伏，而在線銷售則逆流而上。