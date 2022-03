Bread and butter不是「麵包和牛油」？精通6個常見Binomial Pairs，講一口地道英語！

(Credit: https://stock.adobe.com)

你認識「bread and butter」,「sink or swim」,「bells and whistles」等等的「binomial pairs(兩字組合的英文片語)」嗎?沒聽過嗎?那「Pros and cons(利與弊)」一定聽過了吧?這類片語叫作「Binomial pairs」,是英語母語者經常會使用的字詞。如果想和外籍同事溝通無障礙的話,精通「Binomial pairs」是必需的。

「Binomial pairs」主要由兩個英文字加一個連接詞(如:「and」,「or」)搭配而成的英文片語,而其中的字序通常是固定的。例如,我們不能說「cons and pros」,只能說「pros and cons」。那麼,你可能會問:「Binomial pairs有甚麼用?為甚麼要學習這些英文片語?」。

以下就是學習Binomial Pairs的好處:

1. 溝通無障:讓你說英語更地道流行,能和外籍人士交流更自然

2. 言簡意賅:只需要用三個字就可以精簡地表達意思,作用有點像使用成語一樣。

3. 避免贅詞:掌握更多詞彙有助口語表達,避免用字重複

既然掌握Binomial Pairs的好處有這麼多,你還不趕快學習起來?本周,筆者為大家預備了6大常見的binomial pairs:

1. Bread and butter

意思:

麵包和牛油是我們日常生活中很常接觸到的食物,而 bread and butter指的就是「收入來源、謀生之道」!

詞性:

Bread and butter 可作名詞(noun)使用

例句:

Although I'm a tutor, being a YouTuber is my bread and butter.

雖然我是一名導師,但當YouTuber才是我的謀生之道。

2. Sink or swim

(Credit: https://stock.adobe.com)

意思:

Sink or swim的字面意思為「要不浮,要不沉」,實際意思是「孤注一擲」、「成敗在此一舉」;「成功與否全靠自己」

詞性:

Sink or swim 可作動詞(verb)使用

例句:

My friend has decided to start a new business despite the COVID-19 pandemic. Let's see if he will sink or swim.

儘管疫情嚴峻,我朋友還是決定開拓一項新業務,讓我們看看他成功與否吧。

3. Bells and whistles

(Credit: https://stock.adobe.com)

意思:

Bells and whistles 字面上的意思是「鈴鐺和哨子」,實際要表達的意思是「額外的東西或功能」、「花俏的功能」、「華而不實的東西」。例如,現在很多智能電話都配備很多附加功能,而且對某些人來說,當中很多功能都用不上的。

詞性:

Bells and whistles 可作名詞(noun)使用

例句一:

I don't need a smartphone with the latest bells and whistles. I just need to answer calls and send messages.

我不需要配備新但功能華而不實的智能手機,我平日只需要接聽電話和發送信息。

例句二:

You can get all the bells and whistles included in the package for an extra HKD$99 per month.

你每月只需額外支付港幣 99 元,即可獲得配套中的所有額外功能。

4. Nuts and bolts

(Credit: https://stock.adobe.com)

意思:

Nuts是螺絲釘的「螺帽」,bolts是「螺栓」。雖然nuts and bolts微不足道,但是卻不可缺少的,因為機器再龐大,都需要螺絲釘一顆一顆組接而成。Nuts and bolts是指「看似微不足道,但卻不可或缺的東西」、「具體細節」。

詞性:

Nuts and bolts 可作名詞(noun)使用

例句:

Do you want to learn the nuts and bolts of home automation systems?

您想了解家庭自動化系統的具體細節嗎?

5. All-or-nothing

意思:

獲得一切或一無所有的;不全則無的;一刀切的;全有或全無

詞性:

All-or-nothing 可作形容詞(adjective)使用

例句一:

This will not be an all-or-nothing proposition.

這並不是一個「全有或者全無」的方案。

例句二:

Risk communication is not an all-or-nothing thing. Different people have different risk tolerances.

風險溝通不是一刀切的事情。 不同的人有不同的風險承受能力。

6. Ups and downs

意思:

盛衰;起起落落;沉浮波折

詞性:

Ups and downs 可作名詞(noun)使用

例句:

There have been a lot of ups and downs this month with Omicron, but online sales have peaked.

Omicron在這個月為大家帶來了不少起伏,而在線銷售則逆流而上。