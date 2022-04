表達「我認為」，除了I think仲可以點講？開場學識強、中、弱語氣，用英文表達意見更中Point！

(Credit:https://stock.adobe.com/)

"What do you think?"

"I think……"

是否覺得這對答方式似曾相識呢?在職場上,我們經常需要通過討論而取得共識,在討論的過程中,許多時候我們都需要表達個人看法。當你想要表達自己意見時,是否「開口埋口」只會用"I think……"作開場白?然而,你或許不知道,其實這個說法在許多場合使用都不太恰當。為甚麼?因為“I think”這個表達方式其實略帶「懷疑」的含意,不當地使用的話,隨時會讓對方誤解你的意思,造成不必要的誤會。那麼,該怎樣說才合適?本周,筆者會和大家分享一些表示「我認為」的地道説法,讓大家可以簡單的學起來,日後在表達自己的意見時能表現得更像英語的母語者。

除此之外,筆者亦會教大家如何「詢問意見」、「回應意見」、「表達意見」,以及「表示有所保留」。還在等甚麼?馬上學起來吧!

Part 1:Asking for Opinions(詢問意見)

(Credit:https://stock.adobe.com/)

除了“What do you think”外,還可以怎麼說?

● How do you feel about that?

你對這件事有甚麼感想?

● What is your point of view?

你的觀點是甚麼?

● Do you(also)think that …?

你(也)認為……嗎?

● Do you believe that ……?

你相信嗎 ……?

● Do you have an opinion on …?

你對……有甚麼意見嗎?

● I would really appreciate your view.

如果能聽取你的意見,我將非常感激。

● Have you got any thoughts on this?

你對此有任何想法嗎?

● Do you have any views on this?

你對此有何看法?

● Does anyone have any other comments?

有人還有其他意見嗎?

● Can you give me your thoughts on …?

你能告訴我你對……的看法嗎?

● I’d like (to hear)your views on …

我想(聽聽)你對……的看法

● What are your feelings about …?

你對……有甚麼看法?

Part 2:Responding to Opinions(回應意見)

● I see what you mean.

我明白你的意思。

● You’ve got a point there.

你說得有道理。

● That’s a very good point.

這點非常好。

● That’s a great suggestion.

這是一個很好的建議。

Part 3:Expressing Opinions(表達意見)

i. 語氣較強

(Credit:https://stock.adobe.com/)

● I believe……

我相信……

● I’m convinced that……

我堅信……

● I’m sure that……

我確定……

● I have no doubt…

我毫不懷疑……

● There’s no doubt in my mind that…

毫無疑問地,我認爲……

● I’m quite certain that……

我可以肯定……

● I truly feel…

我真的覺得……

● In my honest opinion…

坦白說……

ii. 語氣適中

● I think……

我認為……

● I would say……

我認為/覺得……

● Well, if you ask me……

好吧,如果你問我……

● I’d like to point out that……

我想指出的是……

● In my opinion, ……

根據我的看法,...…

iii. 語氣較弱

● I feel that……

我覺得……

● I guess……

我猜……

● My impression is that…

我的印像是……

● I am not sure, but I am leaning towards…

我不確定,但我傾向於……

● I tend to think……

我傾向於認為……

Part 4:Expressing Reservations(表示有所保留)

(Credit:https://stock.adobe.com/)

● I’m not sure that’s such a good idea.

我不確定這是否個好主意。

● I’m concerned that……

我擔心……

● I’m not entirely convinced that……

我並不完全相信……