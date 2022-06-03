03/06/2022
如何用英文快而準刺激潛在顧客購買慾？27句國際銷售常用句子，不能不學！
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
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銷售工作無疑是一個艱難的商務領域。雖然有些客戶的確會令人生畏，但是作爲專業行銷人的你，必須視他們為潛在顧客（Potential Customers），絕不可放棄每個向他們銷售的機會。記住，在適當的時間適時說出正確的話，在銷售上絕對能發揮很大的作用！
（Credit：https://stock.adobe.com）
大家都知道，有購買慾才有機會成交。可是，到底怎樣才能刺激potential customers的購買慾望？很多推銷員都誤以爲跟對方説話的時間愈長，完成交易的機會就愈大。然而，事實上很多客戶都沒有太多時間傾聽銷售意見的，甚至乎他們一開始就已經不願意去接收這些信息。因此，你要向他們表示尊重，並感謝他們撥出寶貴時間駐足垂聽。
一般來說，由於顧客都不喜歡聽長篇大論的解說，因此，你一開始可以跟他們保證說明將會是簡短明快的。這時，以下兩句有用的英文句子可以幫助你突破困局：
● I’m sure you’re quite busy at the moment, so I’ll be very brief.
（我相信你現在很忙，所以我只會簡短地說一下。）
● I won’t take very much of your time.
（我不會佔用您很多時間。）
一旦引起了他們的注意，最好讓他們有所回應。你可以試著向他們問問題，或者進一步引起對方興趣。
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● Would you be interested in…?
（你會對…感興趣嗎？）
● With your permission, I’d like to ask you some questions.
（在你允許的情況下，我想問你一些問題。）
● Please come in and have a look at our best sellers.
（請進來看看我們的暢銷產品。）
● The best feature of the product is…
（該產品的最大特點是…...）
● The two most important things to remember are…
（要記住的兩件最重要的事情是……）
● When I first started using this…
（當我第一次開始使用它時……）
● The price of this product is unbeatable 無與倫比.
（這個產品的價格無與倫比。）
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● We are having a blowout sale 傾銷特賣today, come in and get yourself a bargain.
（我們今天進行傾銷特賣，快來取得你的優惠。）
● We currently have our special “buy one get one free 買一送一” offer available.
（我們正提供「買一送一」優惠。）
● Today only, buy one and get the second at half price第二件貨品半價!
（現可以半價購買第二件貨品，優惠只限今天。）
● Come and check out our buyer’s paradise!
（歡迎蒞臨這買家樂園/ 購物天堂。）
● This is a month-to-month 以月計的arrangement which will allow you to cancel anytime.
（這是月計式的，讓你隨時隨地輕易取消計劃。）
● With prices so low, don’t be late or you will miss out!
（價格如此低廉，請不要遲到，否則你會錯過機會！）
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● We have to make room in our warehouse, so come in and check out our factory specials.
（由於我們需在倉庫中騰出空間，所以我們現正提供工廠特惠，快來看看吧！）
● We are overstocked with inventory 庫存積壓and have more coming in. Help us out by reducing our inventory and we'll help you out by giving you free shipping on all orders!
（我們庫存積壓且還有更多的庫存。你可以通過減少庫存來幫助我們，而我們將為你提供所有訂單的免費送貨服務！）
● These prices are never to be repeated.
（這個價格以後將不再出現了。）
● Don’t delay; this offer ends soon.
（不要怠慢了，此優惠即將結束。）
● It’s our once in a lifetime sale 唯一一次的優惠, so don’t miss it!
（這是我們唯一一次的優惠，所以不要錯過！）
● Come on in and try before you buy!
（進來吧，可以先試後買的。）
客戶喜歡銷售人員替他們著想。如果你讓他們覺得你正在盡力滿足他們的需求，讓對方感受到你的體貼。以下是一些常用的句子讓客戶感受到你的關心：
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● Let me take care of that for you.
（讓我為你處理好。）
● I’d be happy to solve this for you.
（我很樂意為你解決這個問題。）
● I’ll send you an update by (e.g. E-mail/ WhatsApp).
（我會透過電郵／WhatsApp向你發送最新資訊。）
● I know you’ve been our customer for a long time and your loyalty is important to us.
（我知道你一直以來都是我們的忠實客戶，這對我們很重要的。）
● I really appreciate you letting us know…...
（非常感謝你讓我們知道……）
● Is there anything else I can help you with?
（我還有甚麼可以幫助你嗎？）
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