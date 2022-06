如何用英文快而準刺激潛在顧客購買慾？27句國際銷售常用句子，不能不學！

銷售工作無疑是一個艱難的商務領域。雖然有些客戶的確會令人生畏,但是作爲專業行銷人的你,必須視他們為潛在顧客(Potential Customers),絕不可放棄每個向他們銷售的機會。記住,在適當的時間適時說出正確的話,在銷售上絕對能發揮很大的作用!

(Credit:https://stock.adobe.com)

大家都知道,有購買慾才有機會成交。可是,到底怎樣才能刺激potential customers的購買慾望?很多推銷員都誤以爲跟對方説話的時間愈長,完成交易的機會就愈大。然而,事實上很多客戶都沒有太多時間傾聽銷售意見的,甚至乎他們一開始就已經不願意去接收這些信息。因此,你要向他們表示尊重,並感謝他們撥出寶貴時間駐足垂聽。

一般來說,由於顧客都不喜歡聽長篇大論的解說,因此,你一開始可以跟他們保證說明將會是簡短明快的。這時,以下兩句有用的英文句子可以幫助你突破困局:

● I’m sure you’re quite busy at the moment, so I’ll be very brief.

(我相信你現在很忙,所以我只會簡短地說一下。)

● I won’t take very much of your time.

(我不會佔用您很多時間。)

一旦引起了他們的注意,最好讓他們有所回應。你可以試著向他們問問題,或者進一步引起對方興趣。

(Credit:https://stock.adobe.com)

● Would you be interested in…?

(你會對…感興趣嗎?)

● With your permission, I’d like to ask you some questions.

(在你允許的情況下,我想問你一些問題。)

● Please come in and have a look at our best sellers.

(請進來看看我們的暢銷產品。)

● The best feature of the product is…

(該產品的最大特點是…...)

● The two most important things to remember are…

(要記住的兩件最重要的事情是……)

● When I first started using this…

(當我第一次開始使用它時……)

● The price of this product is unbeatable 無與倫比.

(這個產品的價格無與倫比。)

(Credit:https://stock.adobe.com)

● We are having a blowout sale 傾銷特賣today, come in and get yourself a bargain.

(我們今天進行傾銷特賣,快來取得你的優惠。)

● We currently have our special “buy one get one free 買一送一” offer available.

(我們正提供「買一送一」優惠。)

● Today only, buy one and get the second at half price第二件貨品半價!

(現可以半價購買第二件貨品,優惠只限今天。)

● Come and check out our buyer’s paradise!

(歡迎蒞臨這買家樂園/ 購物天堂。)

● This is a month-to-month 以月計的arrangement which will allow you to cancel anytime.

(這是月計式的,讓你隨時隨地輕易取消計劃。)

● With prices so low, don’t be late or you will miss out!

(價格如此低廉,請不要遲到,否則你會錯過機會!)

(Credit:https://stock.adobe.com)

● We have to make room in our warehouse, so come in and check out our factory specials.

(由於我們需在倉庫中騰出空間,所以我們現正提供工廠特惠,快來看看吧!)

● We are overstocked with inventory 庫存積壓and have more coming in. Help us out by reducing our inventory and we'll help you out by giving you free shipping on all orders!

(我們庫存積壓且還有更多的庫存。你可以通過減少庫存來幫助我們,而我們將為你提供所有訂單的免費送貨服務!)

● These prices are never to be repeated.

(這個價格以後將不再出現了。)

● Don’t delay; this offer ends soon.

(不要怠慢了,此優惠即將結束。)

● It’s our once in a lifetime sale 唯一一次的優惠, so don’t miss it!

(這是我們唯一一次的優惠,所以不要錯過!)

● Come on in and try before you buy!

(進來吧,可以先試後買的。)

客戶喜歡銷售人員替他們著想。如果你讓他們覺得你正在盡力滿足他們的需求,讓對方感受到你的體貼。以下是一些常用的句子讓客戶感受到你的關心:

(Credit:https://stock.adobe.com)

● Let me take care of that for you.

(讓我為你處理好。)

● I’d be happy to solve this for you.

(我很樂意為你解決這個問題。)

● I’ll send you an update by (e.g. E-mail/ WhatsApp).

(我會透過電郵/WhatsApp向你發送最新資訊。)

● I know you’ve been our customer for a long time and your loyalty is important to us.

(我知道你一直以來都是我們的忠實客戶,這對我們很重要的。)

● I really appreciate you letting us know…...

(非常感謝你讓我們知道……)

● Is there anything else I can help you with?

(我還有甚麼可以幫助你嗎?)