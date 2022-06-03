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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/06/2022

如何用英文快而準刺激潛在顧客購買慾？27句國際銷售常用句子，不能不學！

#職場 #職場英語 #英文教學 #學英文 #商業英語 #銷售行業 #潛在顧客 #Potential Customers #購買慾 #銷售技巧 #打工仔 #在職學習 #語言
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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　銷售工作無疑是一個艱難的商務領域。雖然有些客戶的確會令人生畏，但是作爲專業行銷人的你，必須視他們為潛在顧客（Potential Customers），絕不可放棄每個向他們銷售的機會。記住，在適當的時間適時說出正確的話，在銷售上絕對能發揮很大的作用！

 

（Credit：https://stock.adobe.com

 

　　大家都知道，有購買慾才有機會成交。可是，到底怎樣才能刺激potential customers的購買慾望？很多推銷員都誤以爲跟對方説話的時間愈長，完成交易的機會就愈大。然而，事實上很多客戶都沒有太多時間傾聽銷售意見的，甚至乎他們一開始就已經不願意去接收這些信息。因此，你要向他們表示尊重，並感謝他們撥出寶貴時間駐足垂聽。

 

　　一般來說，由於顧客都不喜歡聽長篇大論的解說，因此，你一開始可以跟他們保證說明將會是簡短明快的。這時，以下兩句有用的英文句子可以幫助你突破困局：

 

●    I’m sure you’re quite busy at the moment, so I’ll be very brief.

（我相信你現在很忙，所以我只會簡短地說一下。）

 

●    I won’t take very much of your time.

（我不會佔用您很多時間。）

 

　　一旦引起了他們的注意，最好讓他們有所回應。你可以試著向他們問問題，或者進一步引起對方興趣。

 

（Credit：https://stock.adobe.com

 

●    Would you be interested in…?

（你會對…感興趣嗎？）

 

●    With your permission, I’d like to ask you some questions.

（在你允許的情況下，我想問你一些問題。）

 

●    Please come in and have a look at our best sellers.

（請進來看看我們的暢銷產品。）

 

●    The best feature of the product is…

（該產品的最大特點是…...）

 

●    The two most important things to remember are…

（要記住的兩件最重要的事情是……）

 

●    When I first started using this…

（當我第一次開始使用它時……）

 

●    The price of this product is unbeatable 無與倫比.

（這個產品的價格無與倫比。）

 

（Credit：https://stock.adobe.com

 

●    We are having a blowout sale 傾銷特賣today, come in and get yourself a bargain.

（我們今天進行傾銷特賣，快來取得你的優惠。）

 

●    We currently have our special “buy one get one free 買一送一” offer available.

（我們正提供「買一送一」優惠。）

 

●    Today only, buy one and get the second at half price第二件貨品半價!

（現可以半價購買第二件貨品，優惠只限今天。）

 

●    Come and check out our buyer’s paradise!

（歡迎蒞臨這買家樂園/ 購物天堂。）

 

●    This is a month-to-month 以月計的arrangement which will allow you to cancel anytime.

（這是月計式的，讓你隨時隨地輕易取消計劃。）

 

●    With prices so low, don’t be late or you will miss out!

（價格如此低廉，請不要遲到，否則你會錯過機會！）

 

（Credit：https://stock.adobe.com

 

●    We have to make room in our warehouse, so come in and check out our factory specials.

（由於我們需在倉庫中騰出空間，所以我們現正提供工廠特惠，快來看看吧！）

 

●    We are overstocked with inventory 庫存積壓and have more coming in. Help us out by reducing our inventory and we'll help you out by giving you free shipping on all orders!

（我們庫存積壓且還有更多的庫存。你可以通過減少庫存來幫助我們，而我們將為你提供所有訂單的免費送貨服務！）

 

●    These prices are never to be repeated.

（這個價格以後將不再出現了。）

 

●    Don’t delay; this offer ends soon.

（不要怠慢了，此優惠即將結束。）

 

●    It’s our once in a lifetime sale 唯一一次的優惠, so don’t miss it!

（這是我們唯一一次的優惠，所以不要錯過！）

 

●    Come on in and try before you buy!

（進來吧，可以先試後買的。）

 

　　客戶喜歡銷售人員替他們著想。如果你讓他們覺得你正在盡力滿足他們的需求，讓對方感受到你的體貼。以下是一些常用的句子讓客戶感受到你的關心：

 

（Credit：https://stock.adobe.com

 

●    Let me take care of that for you.

（讓我為你處理好。）

 

●    I’d be happy to solve this for you.

（我很樂意為你解決這個問題。）

 

●    I’ll send you an update by (e.g. E-mail/ WhatsApp).

（我會透過電郵／WhatsApp向你發送最新資訊。）

 

●    I know you’ve been our customer for a long time and your loyalty is important to us.

（我知道你一直以來都是我們的忠實客戶，這對我們很重要的。）

 

●    I really appreciate you letting us know…...

（非常感謝你讓我們知道……）

 

●    Is there anything else I can help you with?

（我還有甚麼可以幫助你嗎？）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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