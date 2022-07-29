疫下多海外網購！點用英文查詢有無現貨／寄唔寄香港／可否退貨換貨？實用網購單字、例句即學即用！

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不管你是行銷人員也好，是消費者也好，應該都不難發現Online Shopping（網上購物）的商機正不斷持續增長。隨著當代使用者習慣的改變，不少人早已經習慣透過網絡來找資料、搜集資訊和購物。自疫情起，人人都忙於購買各式各樣的防疫用品。除了為自己及家人選購物資以外，有些人還得為幫公司上網訂防疫產品，例如口罩（face masks）、消毒用品（sanitizing products）等等。不想在這段時間成天東奔西跑到處蒐羅物資，不少人都會選擇留在室內online shopping。網購不單方便快捷，免卻不少出門購物的時間外，還讓我們有更多的選擇，能輕易的購買到外國的商品。

一般來說，購物網站都有很全面的customer service（客戶服務），讓顧客可以透過 live chat（在線聊天）或者E-mail查詢貨品狀態、申請退貨甚至退款。但是，如何用英文和外國公司的客戶服務主任溝通就真是會考起不少人了……如果想查詢貨物能否運送到去香港要怎麼說？想問有沒有現貨怎麼說？等了很久仍未收到貨怎麽辦？收貨後發現貨品有瑕疵，想退款又怎麼說？立即記低以下32個單詞和20句常用的詢問範例，以備不時之需吧！

Part 1：相關詞語及短語

1. A faulty item（phr.）瑕疵商品

2. Antiseptic liquid（phr.）消毒液

3. At your expense（phr.）由您承擔

4. Back order（phr.）未交貨訂單

5. Bleach（n.）漂白水

6. Crack（n.）裂痕

7. Damaged（adj.）受損的

8. Defective（adj.）有瑕疵

9. Delivery（n.）運輸

10. Delivery status（phr.）物流狀況; 運送進度

11. Dent mark（phr.）凹痕

12. Does not match the description（phr.）與商品描述不符合

13. Expedited shipping（phr.）快件服務; 加急運輸

14. Face mask/surgical mask（phr.）口罩; 醫用口罩

15. Fall apart（phr.）散掉; 四分五裂

16. Hand sanitizer（phr.）搓手液

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17. In stock（phr.）有存貨

18. Make an exchange/ make a return（phr.）換貨

19. Method（s）of payment（phr.）付款方式

20. Order status（phr.）出貨階段

21. Out of stock（phr.）缺貨

22. Overpayment（n.）多付的款項

23. Poor quality（phr.）品質不佳

24. Quality assurance／quality guarantee（phr.）品質保證

25. Refund（n.／v.）退款

26. Sanitizing products（phr.）消毒用品

27. Scuff mark（phr.）磨損痕跡

28. Second-hand（adj.）二手的

29. Shipping status／delivery status（phr.）運送進度／物流狀況

30. Substandard（adj.）不合標準的

31. Tracking number（phr.）訂單編號/追蹤編號

32. “Track Your Order”（phr.）追蹤您的訂單

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