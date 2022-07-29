29/07/2022
疫下多海外網購！點用英文查詢有無現貨／寄唔寄香港／可否退貨換貨？實用網購單字、例句即學即用！
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
職場英語教室
逢周五更新
（Credit：https://stock.adobe.com/ ）
不管你是行銷人員也好，是消費者也好，應該都不難發現Online Shopping（網上購物）的商機正不斷持續增長。隨著當代使用者習慣的改變，不少人早已經習慣透過網絡來找資料、搜集資訊和購物。自疫情起，人人都忙於購買各式各樣的防疫用品。除了為自己及家人選購物資以外，有些人還得為幫公司上網訂防疫產品，例如口罩（face masks）、消毒用品（sanitizing products）等等。不想在這段時間成天東奔西跑到處蒐羅物資，不少人都會選擇留在室內online shopping。網購不單方便快捷，免卻不少出門購物的時間外，還讓我們有更多的選擇，能輕易的購買到外國的商品。
一般來說，購物網站都有很全面的customer service（客戶服務），讓顧客可以透過 live chat（在線聊天）或者E-mail查詢貨品狀態、申請退貨甚至退款。但是，如何用英文和外國公司的客戶服務主任溝通就真是會考起不少人了……如果想查詢貨物能否運送到去香港要怎麼說？想問有沒有現貨怎麼說？等了很久仍未收到貨怎麽辦？收貨後發現貨品有瑕疵，想退款又怎麼說？立即記低以下32個單詞和20句常用的詢問範例，以備不時之需吧！
Part 1：相關詞語及短語
1. A faulty item（phr.）瑕疵商品
2. Antiseptic liquid（phr.）消毒液
3. At your expense（phr.）由您承擔
4. Back order（phr.）未交貨訂單
5. Bleach（n.）漂白水
6. Crack（n.）裂痕
7. Damaged（adj.）受損的
8. Defective（adj.）有瑕疵
9. Delivery（n.）運輸
10. Delivery status（phr.）物流狀況; 運送進度
11. Dent mark（phr.）凹痕
12. Does not match the description（phr.）與商品描述不符合
13. Expedited shipping（phr.）快件服務; 加急運輸
14. Face mask/surgical mask（phr.）口罩; 醫用口罩
15. Fall apart（phr.）散掉; 四分五裂
16. Hand sanitizer（phr.）搓手液
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17. In stock（phr.）有存貨
18. Make an exchange/ make a return（phr.）換貨
19. Method（s）of payment（phr.）付款方式
20. Order status（phr.）出貨階段
21. Out of stock（phr.）缺貨
22. Overpayment（n.）多付的款項
23. Poor quality（phr.）品質不佳
24. Quality assurance／quality guarantee（phr.）品質保證
25. Refund（n.／v.）退款
26. Sanitizing products（phr.）消毒用品
27. Scuff mark（phr.）磨損痕跡
28. Second-hand（adj.）二手的
29. Shipping status／delivery status（phr.）運送進度／物流狀況
30. Substandard（adj.）不合標準的
31. Tracking number（phr.）訂單編號/追蹤編號
32. “Track Your Order”（phr.）追蹤您的訂單
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