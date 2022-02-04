開工利市加碼？邊幾個行業年終花紅最多？老闆、打工仔有乜新春願望？

新年新開始，不少上班族要在年初四開工。雖然今年仍受第5波疫情影響，但開工利市這個傳統也是不能少，究竟，今年利市有沒有「縮水」？老闆、上班族，對虎年有何期望？

疫情下經濟受影響，但仍有行業受惠，開工利市加碼。清潔公司、電子零件企業是少數受惠者。

疫情雖影響經濟，但今年大多企業的開工利市維持去年水平。（資料圖片）

新潔清潔今年的開工利市金額由500元至1,000元不等，最高升幅達一倍。其創辦人伍瑞恒指上年公司業務上升，皆因員工上下齊心，希望藉新年與員工分享公司的喜悅。電子零件公司佳朗（Caltron Devices Ltd.）開工利市今年加碼至1,000元，以回饋員工的努力。

清潔企業 工商家居雙線發展

去年受疫情第4波影響，新潔清潔生意額按年上升約20%，比起疫情前亦有約5%的增幅。踏入2022年，有不少預測皆指疫情有望於今年結束，但伍瑞恒指，不擔心疫情結束會令生意額下跌。他解釋，疫情令港人的衞生意識大幅提高，清潔不再局限於防疫時，成為日常必需一環。早已於去年開始為個別客戶提供家居清潔服務，伍瑞指表示今年將會繼續工商、家居雙線發展。

佳朗負責人李國新指出，由於去年半導體及芯片帶動電子零件行業需求，連帶電子零件售價上升，整體與2020年相比漲幅達25%至40%，生意額升幅顯著，故此今年向同事發放的年終花紅也會是歷年最多，開工利市亦加碼。

李國新預計，今年疫情雖會持續，但整體經濟應會有所好轉，今明兩年也會對芯片及電子零件持續渴求，尤其是新興電子產品、元宇宙相關產品及電動汽車等科技產品，將帶旺整個電子零件行業發展。他更估計，若疫情於年內逐步放緩，不同行業的營業額及工人收入都會回復到疫情前水平，屆時整體經濟將有較大反彈。

音響店突圍 擴充產品類型

不過，數碼產品及音響品牌代理商毅智科技（ECT Eichi Technology International Ltd.）業績受疫情影響較大，但今年開工利市仍不會減少，將保持與去年一樣。其執行董事總經理陳煥明表示，受疫情困擾兩年，不少數碼電子品牌生意每況愈下，雖然仍能與世界各地的廠家、代理作視像會議，但總無法有效地讓廠商接收最全面的信息，推廣及資源大不如前。

談到實體店舖生意，陳煥明亦指人流不如疫情前，所以有不少同業轉攻網上業務，例如有同業反而逆市擴充產品類型，改為銷售2,000、3,000元的產品而取得商機。陳煥明續指，因為以往高價的高端發燒音響產品多以「先試後買」方式銷售，亦需靠人手來維持店舖及追銷售額，而改到網上銷售，就要尋求新的產品。

陳煥明估計虎年首兩季度依然會繼續經營困難，期望下半年疫情好轉並能追回疫前的消費力。陳煥明解釋，消費音響產品，用戶要求產品具設計、舒適和獨特性，所以估計今年的個人音響、全無線耳機及無線智能喇叭等產品將繼續大受歡迎。