派錢！內部培訓！推「三不政策」！日本命力多管齊下減人才流失！

市場一直存在人才荒，加上疫情及社會狀況，令本港專才流失，增加企業請人難度，尤其是資訊科技（IT）人才的缺乏更為嚴重。

有本地企業就以內部培訓及調動方式，又或與外判合作，短期填補空缺；同時實施疫下「三不政策」，藉此減低公司人才流失。此外，亦須增加防疫安排，令員工安心工作。

中小企可持續發展學會創會會長暨日本命力執行董事連舜香（圖）表示，受疫情影響，港人現階段不會輕易轉工，增加企業招聘人才的困難。（受訪者提供圖片）

中小企可持續發展學會創會會長暨日本命力執行董事連舜香表示，隨着網購成為疫下新常態，不少零售行業都加強綫上銷售及宣傳，令相關人才需求增加。

以其公司日本命力為例，在過去2至3年皆以綫上營銷為主，公司網上定單增加，大幅增加對送貨司機的需求。為達致更好的營銷效果，單是負責數碼營銷的員工已由1位，增至現時的4位。惟現時較難聘請合適的資訊科技（IT）人才，所花費的時間也相對較長。

內部培訓增值 靈活調動

中小企可持續發展學會創會會長暨日本命力執行董事連舜香表示，受疫情影響，港人現階段不會輕易轉工，增加企業招聘人才的困難。（資料圖片）

要解決人才缺乏問題，日本命力就以內部培訓及調動的方式，盡力填補空缺。她指，雖然內地遊客大幅減少，但本地市場亦算穩定，仍需要一定人手處理本地業務。因此為以往主責處理內地客戶業務的前綫員工提供額外培訓，讓其了解本地客戶的需要，學習如何處理本地業務，避免公司出現部分團隊員工過盛，但另一團隊卻人手短缺的情況。

同樣來自零售業的萬希泉鐘錶創辦人兼行政總裁沈慧林則表示，內部培訓是解決人才短缺的最好方法。

他指，鐘錶行業請人要求與其他行業不同，如手錶維修技工等，對其所需的技能及熟練程度都有一定要求。一般較難直接聘請到合適或具資深經驗的人才，因此他十分着重內部培養員工。在疫情前，會不時帶員工到瑞士及內地與同業交流。為鼓勵員工自我增值，只要是與其工作相關，不論是買一本書，或是報讀一個課程，公司皆會提供金錢上的資助。

但沈坦言，不是每一個職位的人才都可透過內部培訓填補。他以聘請IT人才為例，其公司業務範疇未必能讓IT人才大展拳腳，故未必是相關人才求職時的首選。加上暫時未見公司對IT人才有中、長期的需要，又有部分同事略懂IT方面的知識，可在必要時提供支援。因此他一般都會選擇以外判形式，與資訊科技服務公司合作，以解決公司在相關方面的需要。

疫下招才困難，惟有保留現有人才。連舜香坦言，2021年日本命力整體人才流失率近10%，是近年最為嚴重的一年，但該流失率仍低於業界調查所得出的平均數字。她指出，公司實施疫下「三不政策」，即「不裁員、不減薪、不強迫員工放無薪假」。她解釋，疫情期間公司營業額有所下降，但未至於虧蝕。為增強員工士氣，日本命力上年每隔一至二個月，更會向員工派錢。

家庭友善政策 增歸屬感

她續指，公司多年前已推出一系列的「家庭友善政策」，除了為員工提供無息貸款、有子女的員工可享額外兩天的親子假等政策外，亦容許員工以家人的患病證明申請有薪病假。以上政策不但有助員工同時兼顧工作及家庭，更加強員工對公司的歸屬感，令員工更珍惜工作機會，其工作表現亦有所提升。