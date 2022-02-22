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22/02/2022

人才流失主因：企業理念？制度？工作環境？最新調查：在家工作增員工歸屬感！

#職場 #管理 #人才管理 #人才流失 #辭職
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　　隨著Omicron變種病毒在全球肆虐，對各地經濟造成嚴重打擊，亦讓現時職場及工作模式出現了巨大改變。

 

　　尤其在疫情期間，員工心態逐漸改變，希望可尋求更具彈性靈活的工作，為人力資源從業員（HR）帶來更加多的挑戰，須挽留人才及滿足技能缺口。

 

Ryodan Showroom首席營銷官莫子良（左）稱，會帶領員工到歐洲參加時裝周，有助擴闊員工視野。（受訪者提供照片）

 

　　當員工辭職率持續居高不下，同時也意味企業在招聘上花費將會愈來愈多，造成資源浪費。時裝公司Ryodan Showroom首席營銷官（Chief Brand Officer）莫子良認為，對每個離職員工而言，企業的理念、制度或工作環境等因素都可能成為導致人才流失原因，企業需要在根本問題解決，才是最有效防止流失更多的員工的方法。

 

　　他續指，為留住人才，公司會很著重與員工的溝通，「現時公司每隔半年就會進行Review Interview，除了觀察員工現時的工作進度外，同時了解他們需要和感受。」藉著加強跟員工之間的溝通，減少員工與公司之間疏離感，讓員工明白自己非局外人，而是公司重要的一分子。

 

了解職位發展 感前途光明

 

　　在建立定期、有效和雙向的溝通渠道後，可有助了解員工現時的工作期望和目標，為他們提供相應的培訓計劃以發展所長。「以時裝採購員（buyer）為例，公司會帶領他們去歐洲的時裝周，讓員工有機會去不同國家跟當地業界交流，從而擴闊視野，去了解現時市場趨勢和環境。」莫子良解釋，因為留住人才最重要的一點，就是可滿足員工事業發展需求，如給予員工清晰的晉升要求及指引，去了解其職位的橫向及直向發展，令他們感覺到留在這裏會有前途。

 

　　除了協助員工的事業發展外，在競爭激烈的商業環境，具彈性的工作場所亦成為吸引和留住人才的主要因素。莫子良表示在疫情新常態下，公司會採用較靈活彈性的工作模式，如在員工有需要的情況下，允許採用在家工作（WFH）模式。

 

　　事實上，Cisco去年委託調研機構訪問了14,000多名亞太區僱員，發現接近9成本地僱員更支持混合工作模式。現時全球很多企業都讓員工每周只需上班2至3天，處理必要在辦公室完成的工作，其餘時間可以在家工作。當中包括Google、Facebook等大企。而在香港，匯豐銀行去年亦宣布會實施多元工作環境（Hybrid Work Model）。微軟更發布工作趨勢指數報告（Work Trend Index），指在家工作後，員工對微軟的歸屬感創新高。

 

貿發局YDC 讓設計師發揮

 

　　此外，對於社會新鮮人而言，最缺乏的就是經驗和技能。莫子良表示，本港的設計師具有國際視野，同時對有意投身設計行業的新人建議，不要過於局限自己，可去嘗試發揮不同的創意以及觀察其他的國家潮流文化，從而獲得靈感去創作自己作品。如香港貿發局YDC也有為新一代設計師提供舞台發展機會，讓他們可在此發揮所長，從中累積個人經驗。

 

 

 

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