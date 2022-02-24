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24/02/2022

如何挽留人才？僱主僱員平起平坐！哪些行業不適合實行「僕人式領導」？

#辭職 #移民 #打工仔 #人才管理 #管理 #職場
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　　疫情使職場環境充滿變動，香港人才管理協會會長蔣世源（Aaron）日前接受本報專訪，分析本港職場現況，從僱主領導方式、數碼辦公、企業文化3大方面，向企業提出建議，助挽留人才。

 

 　　自從去年開始，「大辭職潮」（Great Resignation）席捲歐美多個行業，導致企業面對大規模流失人才的問題，甚至有言，大離職潮將成為疫後新常態。蔣世源認為，本港職場暫未受該大辭職潮影響，惟留意到「移民潮」才是本港人才流失的最大成因。

 

移民潮下 可提供遙距辦公

 

 　　他指出：「有不少本地人才看淡本港發展前景，而選擇移民至外地。」認為企業難以挽留該類型的離職員工，但對於現時大多香港企業已進行數碼轉型，Aaron強調Work From Home（在家工作）的工作模式中的Home，不再只局限於香港，更可是海外地方。因此當務之急，企業可考慮配合個別員工的未來發展去向，提供遙距辦公方案，挽留有關人才。

 

 　　近日國際獵頭公司Grace Blue指出，「僕人式領導」（Servant-Leadership），即以「服侍」的形式領導員工，如重視員工、抱住謙卑心態、信任、關懷和傾聽員工需求，可有助企業挽留員工。

 

 　　Aaron則認為，大多香港企業也以業績為主導，僱主以指導式領導會較為有效率。加上仍有部分企業看重傳統階級觀念，僱主與僱員的地位未完全平等，「不過很多本港僱主也有人情味，很多時亦會本着『無功都有勞』的心態管理下屬。」

 

 　　他建議，企業若想試行僕人式領導以挽留員工，必先思考會否為公司帶來營運壓力，員工性格和公司規模是否適合該領導方式。此外，僱主必先自行調整心態，方使該領導方式長遠有效地運作（見表）。

 

 

長遠策略 予良好就業體驗

 

 　　此外，Grace Blue其中一位創辦人Juliet Timms亦根據自身經驗分享，訂立幫助企業和團隊長遠發展的策略，如向員工提供良好的就業體驗，有助與員工建立良好和穩定的關係，避免員工離職或跳槽。

 

 　　Aaron解釋，企業在招聘過程中，可增加人手以分析僱員的技能和長處，為僱員提供建議和指導，安排最合適的工作崗位，自然能製造良好的就業體驗留住人才。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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