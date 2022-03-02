招聘人才如情侶拍拖！3招助企業搵啱「對象」！

疫情持續兩年，企業改變營運及混合工作模式，但同時面對聘請及挽留人才的挑戰。有港企業就以聘請「Z新世代（Gen Z）」人才為重點，加上透過社交媒體招聘，為公司注入新思維，解決人才荒。

疫情下及社交距離措施限制，各行業均需減少實體面對面活動，以視像方式工作及教學成常態。招聘才亦要打破固有規範，以建立企業品牌形象，好讓企業及專才雙方成功配對。

演講培訓公司 疫下業務增半

司博禮創辦人黃銓玉(Yuki Wong)認為，招聘策略與挽留人才技巧同樣重要。（受訪者提供圖片）

專業司儀及演講培訓公司司博禮（SpotKnight）由創辦人黃銓玉（Yuki Wong）6年前成立，該公司早於2年前開始，要將部分司儀及演講活動轉用遙距及視像形式進行，至第5波疫情期間所有工作已轉為網上進行，不過該企在去年業務不減反增約50%。

黃銓玉亦表示，會在社交媒體Facebook、Instagram及LinkedIn等，宣傳企業品牌及作校園招聘吸引新生代人才，如曾舉辦的「全港大專司儀大賽」，透過活動中招聘到所需人才。

她相信，在增聘人手時，模式要轉變，迎合公司長遠發展，司博禮發展初期已將招聘對像聚焦有熱誠的「Z新世代」。雖然年輕新生代或不具行業經驗如「白紙」，亦未必擁有企業需要的特定技能，如金融等專業知識，但卻具備新興科技產品應用、社交媒體新思維的觸覺及創意，正好替公司轉型中加添非傳統動力，黃銓玉指，取錄員工後會進行專業培訓，助企業在新模式下提升整體工作效率。

司博禮目前有30名員工，其中兼職員工較全職多，黃銓玉強調全職與兼職員工同樣重要，雙方可擔任不同岡位，助公司更靈活營運，並可互補長短。她舉例指，聘請兼職員工如新興的非同質化代幣（NFT）及IT等專才，填補公司欠缺的技能。

黃銓玉為多間企業、大學及社企主持不同企業培訓演講。（受訪者提供圖片）

全職兼職互補 助靈活營運

人才難求，黃銓玉認為企業要引入多渠道招聘方式，除了傳統報章網頁招聘，要加強利用社交媒體及員工推薦招才等策略，管理層亦要訂立更清晰的工作規範。

黃銓玉指，企業招聘時要「搵得對，留得低」，企業顧及僱員長期發展需要，才能找到合適的員工，她認為招聘就好比情侶拍拖，要成功配對，公司及人才在行業性質、個人才能及培訓計方面都要配合，黃銓玉綜合出3招助企業招聘合適人才（見表）。