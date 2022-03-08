職場管理要講「心」！從面試到入職，企業需做甚麼方可留住人才？

全球處於新冠疫情大流行的影響下，人才短缺，本港不少外資企業都紛紛向各地人才招手，務求解決本港專才不足的問題。

有外資金融機構為員工提供短期及中長期的職業生涯規劃，助員工發展事業，同時留住人才。

作為國際金融中心，本港金融前景充滿機遇，惟要留住人才，企業仍需多花心思。

環球投資管理公司普徠仕債券研究總監朱凱之表示，該企所提供的職場發展機會大，吸引不少求職者。（受訪者提供圖片）

環球投資管理公司普徠仕債券研究總監朱凱之表示，雖然礙於業務要求，該企一般只會聘請有5年或以上相關工作經驗的人才，但因該企在世界多個地方設有分公司，員工發展機會相對較大，在招聘時有一定吸引力。

各地設分公司 招聘具吸引力

她補充，求職者在正式受聘前需經過多重面試，更要向該企提供市場分析報告，以展示求職者對市場的洞悉力等，故獲聘員工的能力不容置疑，「在熟悉了團隊的運作，以及團隊與團隊間建立了良好溝通後，大部分同事工作1年便可上手，2至3年更可完全放手讓其自行處理工作。」

現時全球處於疫情下，人才短缺。有外資金融機構為員工提供短期及中長期的職業生涯規劃，助發展事業兼留住人才。（資料圖片）

為了讓剛入職員工熟習新環境，她除了會向新員工介紹團隊中，各同事及其負責的業務範疇外，更會因應新員工所負責的業務範疇，介紹其他團隊負責相同或相關業務的同事予其認識。「其他團隊會有其客戶的上、下游公司，做分析時如能聽取其他相關公司的意見，才能做出更全面的分析。」因此，她必定會為新員工搭好團隊之間的溝通橋樑，有助其日後的工作。

與此同時，員工可自由選擇其發展路向，才能吸引一眾有經驗且有抱負的金融專才。

朱凱之以其團隊中的固定收益投資分析師為例，曾有分析師在任職期間對實際金錢方面的投資更感興趣，有意發展成投資組合經理（Portfolio Manager，PM）。在她協助下，有意成為PM的分析師可與其他團隊中的PM進行多次面談，讓其能更準確地了解相關工作，以及了解必要條件，最後該名分析師成功發展成一名PM。

針對不足處培訓 懂溝通技巧

她續指，該企對於員工職場生涯規劃採取開放態度，員工對某方面的投資更有興趣時，可以嘗試接觸該範疇的投資業務，「可以由負責債券轉成（負責）股票，再轉成其他，甚至轉部門也可以。」對朱凱之而言，讓員工嘗試不同範圍的投資業務絕非難事，重要的是，能發揮其潛能及熱誠。

作為管理層，培訓員工時更要按員工的不足，加以指導及提點。她舉例，分析師除了需要對市場有洞悉力及分析能力外，亦需要有一定的溝通技巧，方可將其分析報告有效、清晰地向客戶講解。因此，她會點出口才較差或不太擅長於交流的員工的問題，並給予指導及練習。