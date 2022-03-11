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11/03/2022

由網店做到體驗店！港大生創自家枕頭品牌，攻入床上用品市場！

#創業 #床上用品市場 #職場 #體驗店
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　　自新冠肺炎疫情爆發以來，全球營商環境都受到重大挑戰，面臨更多倒閉危機與銷售低迷的威脅，導致不少人對就業前景感悲觀。

 

　　不過，有年輕人無懼逆市，在日常生活中發掘商機，創立自家枕頭品牌，由網店做起，攻入由大財團統治的床上用品市場。近日更成功進駐太古城中心，開設首間體驗店。

 

Re Pillow Co.創辦人梁禮恒因受睡眠困擾，決定自行設計枕頭，並轉化成商機。

 

　　現代人生活壓力大，疫情更令不少人的焦慮情緒日益加重，一夜好眠變成奢侈品。24歲港大學生梁禮恒（Ryan）也不例外，疫情爆發後留在家中時間變長，對於睡眠質素更為看重。

 

　　他當時買遍了市面品牌，都找不到合適的產品，甚至嘗試將兩個枕頭疊起，最終導致肩頸痠痛，更在不知不覺間令其情緒變差，「當時我會在凌晨突然驚醒，輾轉難眠，眼光光望住天花板，日間上課時總是沒精打彩，總覺得事事不順。」為了不再受睡眠問題糾纏，他決定開展「枕頭計劃」，自行研發枕頭。

 

拆開34個枕頭研究 了解優劣

 

　　Ryan直言，市面上的枕頭產品及款式有很多，太空枕、記憶枕、竹炭枕等，他當時就購買了34個不同品牌和款式的枕頭，拆開逐一研究，了解不同枕頭物料的優劣。而他發現，市面上的枕頭高度形狀固定，不是每個人都合適。

 

梁禮恒表示，Re Pillow枕頭的一針一綫均是在香港廠房製造。

 

　　因此，他決定將模仿天然羽絨的微細纖維，搭配珍珠棉變成內芯，並在枕頭設置一個拉鏈位置，拉開就能拿到內芯的混合填充物，讓他可以隨時加加減減，去配合自己的頭型及高度。

 

　　他笑稱，原打算枕頭生產後，僅給予自己及身邊有興趣的人使用。但後來愈來愈多朋友喜歡，更鼓勵他推廣出去。「感激朋友為我建立信心，他們使用過後向我反映想介紹予其他朋友，令我覺得真的可以幫到人。」所以他立下決心把握商機，成立品牌「Re Pillow Co.」，並自行創建網站，在2020年10月公開售賣第一代Re Pillow枕頭。

 

　　不過，仍在大學修讀專科的Ryan資金有限，但他依然把過往做兼職，以及協助朋友創建網站而賺取的收入，全面投資在枕頭研發上，他坦言：「其實好大壓力，但我又覺得趁年輕當然要衝一次，免得老時後悔！」他也深信，只要願意付出努力、付出辛勞，總能有所收穫，並呼籲本港年輕人有夢想，就要堅持下去，相信自己。

 

售逾1500個 有人欣賞意義大

 

　　除了金錢，時間也是一項考驗。Ryan坦承，由於自己仍是在學階段，處理學業的同時也要管理業務，「由於枕頭都是自己製造的，所以我的出貨量不算快，早前在超市上架的產品都一度售罄，來不及補貨。」他透露，去年8月也將Re Pillow枕頭已改良到第二代，截至目前共售出超過1,500個。

 

　　他直言，對於市面上其他大枕頭公司、大企業，這1,500個枕頭可能微不足道，但對於一個「無名小子」來說，有人懂得欣賞，已經意義重大，也超越了開初「為自己做一個枕頭，然後應朋友要求，做多一兩個予朋友」的規模。而他也會繼續加快出貨時間，「能夠做得多一批枕頭就做，做到凌晨我都會繼續做。」

 

除枕頭外，Re Pillow Co.也有出售採用微細的人造纖維被褥。（受訪者提供圖片）

 

冀增曝光機會 籌備神秘計劃

 

　　而今年初，他更獲邀在太古城中心開設首間體驗門店，並於昨（10日）正式開幕。Ryan透露，在準備的過程中，一直都未有想過會遇到第五波疫情，就算簽約當日市場仍算穩定，「盡最大努力去做吧，也不期望這次能夠賺大錢，就當這次是一個曝光機會，讓更多人認識我們的品牌。」他補充，目前他也正為體驗店籌備一個神秘計劃，預計在下個月登場。

 

 

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