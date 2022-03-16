「疫」市中屹立不倒！髮型師建品牌逾30年，堅守「四品」理念！

自疫情爆發以來，不少行業因配合防疫政策，而被迫停業。但亦有美髮業人士憑藉30多年營運髮型屋的經驗，堅守公司「四品」理念，以人性化的管理模式，在逆市中屹立不倒。

City Cut創辦人梁國華

從事美髮業30餘年的梁國華表示，他與美髮業的淵源要追溯到中五時期，「當時流行不同髮型，覺得很型。加上因朋友關係，可免費到一間髮型屋整頭髮，又不好意思不付費，便幫忙掃地、打點雜務。」從此，這份「兼職」成為了梁的周末指定行程。後來，他更自薦學習染髮、燙髮，協助應付髮型屋的繁忙時段。

追求技術服務 亦要正直謙虛

與大部分髮型師一樣，梁國華在拜師後正式開啟其髮型師之路。但與他人不盡相同的是，在拜師一年半後，因其師傅移民，便毅然選擇與朋友一同創業，開設髮型屋City Cut Hair Salon（下稱City Cut）。

City Cut於1989年開業，他坦言，雖然在髮型屋打工時日不算長，但深知建立品牌，以及髮型師品德對營運一間髮型屋的重要性。因此，在City Cut開業時，已為公司制定以「四品」為核心的營運理念，即「品牌、品質、品格及品德」。

梁國華解釋，通過優質、高效的品牌經營與管理，才是企業生存和發展的成功之道。而要達致高效的經營，員工的品質、品德及品格極為重要。除了追求員工的技術和服務品質外，梁亦要求員工必須具備正直、謙虛的品格。保持對行業的熱誠同時，亦要配合團隊的多元化服務，參與義務工作。

City Cut創辦人梁國華看中緬甸的美髮業文化，在當地開設髮型屋，助本港員工學習理髮技巧及管理能力。（受訪者提供圖片）

對此，他一直「以人為本」，重視員工的成長及生活所需。現時其店舖有約100呎地方，除作為工作坊使用外，亦可供員工休息，「有地方讓他們累時睡上一小時，已經有助他們回復精神」。他不時為員工帶來湯水，疫情期間提供給員工的保健產品更是源源不絕。

在業界中屹立不倒30年，過程中必然會遇上不少風浪。但風浪過後，都能讓梁對經營上有更多的體會，鞏固了City Cut的發展道路。

梁國華又稱，創業最難的是經驗不足，沒有人教導，也沒有人帶領着，令他日後更着重員工的培訓。早在31年前，他便為員工設立共12級的內部考核，以員工的技術分成不同等級，按其水平再加以培訓。

設12級考核 拒絕預繳式消費

City Cut亦曾經歷兩度開分店，但因經營理念問題而選擇結業。「你放手讓員工管理，自然不會干涉太多，但可惜他們追求客人預繳式消費，像跑數般，與自身的理念完全相反。」梁國華認為，提供高品質的服務才是留住客人的最佳方法，預繳式消費的經營模式過於商業化，令髮型屋失去以往帶給客人的人情味。他寧願選擇在租約期滿時，將分店結業。

他指，現時City Cut員工人數一直保持在10至12人，比起壯大團隊，更重要的是各人的工作理念一致。留住經營理念同時，亦是留住他入行時髮型屋給他的人情味。