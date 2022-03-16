  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/03/2022

「疫」市中屹立不倒！髮型師建品牌逾30年，堅守「四品」理念！

#美髮業 #管理 #髮型屋
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　自疫情爆發以來，不少行業因配合防疫政策，而被迫停業。但亦有美髮業人士憑藉30多年營運髮型屋的經驗，堅守公司「四品」理念，以人性化的管理模式，在逆市中屹立不倒。

 

City Cut創辦人梁國華

 

　　從事美髮業30餘年的梁國華表示，他與美髮業的淵源要追溯到中五時期，「當時流行不同髮型，覺得很型。加上因朋友關係，可免費到一間髮型屋整頭髮，又不好意思不付費，便幫忙掃地、打點雜務。」從此，這份「兼職」成為了梁的周末指定行程。後來，他更自薦學習染髮、燙髮，協助應付髮型屋的繁忙時段。

 

追求技術服務 亦要正直謙虛

 

　　與大部分髮型師一樣，梁國華在拜師後正式開啟其髮型師之路。但與他人不盡相同的是，在拜師一年半後，因其師傅移民，便毅然選擇與朋友一同創業，開設髮型屋City Cut Hair Salon（下稱City Cut）。

 

　　City Cut於1989年開業，他坦言，雖然在髮型屋打工時日不算長，但深知建立品牌，以及髮型師品德對營運一間髮型屋的重要性。因此，在City Cut開業時，已為公司制定以「四品」為核心的營運理念，即「品牌、品質、品格及品德」。

 

　　梁國華解釋，通過優質、高效的品牌經營與管理，才是企業生存和發展的成功之道。而要達致高效的經營，員工的品質、品德及品格極為重要。除了追求員工的技術和服務品質外，梁亦要求員工必須具備正直、謙虛的品格。保持對行業的熱誠同時，亦要配合團隊的多元化服務，參與義務工作。

 

City Cut創辦人梁國華看中緬甸的美髮業文化，在當地開設髮型屋，助本港員工學習理髮技巧及管理能力。（受訪者提供圖片）

 

　　對此，他一直「以人為本」，重視員工的成長及生活所需。現時其店舖有約100呎地方，除作為工作坊使用外，亦可供員工休息，「有地方讓他們累時睡上一小時，已經有助他們回復精神」。他不時為員工帶來湯水，疫情期間提供給員工的保健產品更是源源不絕。

 

　　在業界中屹立不倒30年，過程中必然會遇上不少風浪。但風浪過後，都能讓梁對經營上有更多的體會，鞏固了City Cut的發展道路。

 

　　梁國華又稱，創業最難的是經驗不足，沒有人教導，也沒有人帶領着，令他日後更着重員工的培訓。早在31年前，他便為員工設立共12級的內部考核，以員工的技術分成不同等級，按其水平再加以培訓。

 

設12級考核 拒絕預繳式消費

 

　　City Cut亦曾經歷兩度開分店，但因經營理念問題而選擇結業。「你放手讓員工管理，自然不會干涉太多，但可惜他們追求客人預繳式消費，像跑數般，與自身的理念完全相反。」梁國華認為，提供高品質的服務才是留住客人的最佳方法，預繳式消費的經營模式過於商業化，令髮型屋失去以往帶給客人的人情味。他寧願選擇在租約期滿時，將分店結業。

 

　　他指，現時City Cut員工人數一直保持在10至12人，比起壯大團隊，更重要的是各人的工作理念一致。留住經營理念同時，亦是留住他入行時髮型屋給他的人情味。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#美髮業 #管理 #髮型屋

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk