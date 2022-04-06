玩具都有訂閱制！港媽創玩具圖書館教細路環保分享，兼減少家庭雜物！

玩具有助兒童發展，但容易隨着年紀增長，或新鮮感褪去而「失寵」。為避免造成浪費，本地有港媽們花費約百萬元，攜手創立玩具圖書館Happy Baton，提供玩具租借訂閱服務，讓兒童在玩樂之餘，同時灌輸分享及環保意識。

Happy Baton創辦人Natalie（左）與Jade（右）自中學時期認識，受到外國玩具市場啟發，推出本土的玩具圖書館。（受訪者提供圖片）

玩具圖書館Happy Baton兩位創辦人Natalie（張穎雯）與Jade（梁翠欣）自中學時期認識，尤其當兩位都做了媽媽後，就經常一起交流育兒心得。

直到有天，她們留意到小朋友喜歡追求新鮮感，對於玩具很快就會厭倦。於是靈機一觸，打算參考歐洲的一些做法，推出本土的玩具圖書館。

服務需求迫切 家庭可減雜物

她們續指，「香港土地寸金尺土，小朋友的衣褲鞋襪等日常用品已經佔了大部分空間，因為儲存空間有限，有時即使玩具仍新淨亦只能丟棄，可見香港對於這項服務需求比其他地區更為迫切。」故二人希望提供一個平台，讓家長可交換仍可用的新玩具，協助家庭減少雜物和廢物，盡力保護環境。

在概念剛推出的時候，Natalie表示初期反應不俗，有許多家長更指期待已久，紛紛向她查詢詳情，透露有意參與。但同時亦有不少家長跟她們反映，選擇太多反而覺得無從下手，不清楚甚麼玩具才最適合自己的子女。

Natalie指出，「香港家長往往忙於工作，就算很緊張子女，都沒時間逐項研究了解。」更有家長可能「為買而買」，未清楚玩具的製造物料，就無意中購買了市場上劣質的玩具，惟幼兒喜歡將玩具放入口中，容易出現安全風險。

有見及此，兩人便將模式改為訂閱制，允許訂戶借用玩具而不是購買玩具。當孩子玩完玩具，就可以將其退還並換成新玩具。當中由專家如言語治療師、幼稚園教師，代替家長選擇符合該兒童年齡發展需求的玩具，再將玩具送到家中，為生活忙碌的本港家長節省時間和金錢。

Natalie認為，透過玩具訂閱可以鼓勵孩子參與循環經濟，協助家庭減少雜物和廢物，達到環保效益。（受訪者提供圖片）

她解釋，「例如一、兩歲的小朋友，開始學習走路，這時候我們會提供可以訓練步行的玩具。而每月玩具箱都有四件玩具，針對兒童在語言、手指肌肉、社交技巧等能力訓練。」更會特別從外國引入有安全認證的玩具，大部分都選用較天然耐用木製玩具，減少對環境的影響。故計劃推出後，訂閱計劃反應比起「客戶自選」更為熱烈。

除了小型玩具外，品牌亦提供大型玩具讓顧客個別租借，如跳彈床、波波池、木製滑梯等。（受訪者提供圖片）

雖然仍有家長表示，租借玩具過於新穎，覺得「玩具都要租借」？又害怕衞生問題。對於這些疑慮，Natalie認為，家長倘若過於重視要孩子使用全新物品，就會向子女造成不良示範，兒童亦會「有樣學樣」，無法學會珍惜，變得「貪新忘舊」。

累積200客戶 疫市生意升3成

疫情期間，每件玩具都會交給專業清洗機構，進行5個步驟的清潔，除了用UV燈消毒，也會選用一些「幼兒友好」（Baby friendly）的清潔劑，代替有可能致敏的酒精清潔。

現時品牌創立將近兩年，不但獲得了數碼港的社創基金，亦累積約200位客戶支持，在疫情期間生意更增長30%。但Natalie坦言，目前將接近回本，仍未開始賺錢。「玩具對小朋友成長非常重要，在創業時亦帶入了媽媽心態，非只為了賺錢。」她更希望可以藉着玩具圖書館的計劃，達到環保的目標之餘，亦能鼓勵父母抽多點時間陪伴子女，有一起玩耍的時光，這些意義比賺錢更重要。