綠化「石屎森林」！緬甸山區建校！80後建築設計師創業實踐社會責任：以設計回應議題！

面對接連不斷的社會問題，本港有3名80後建築設計師在早年累積經驗後創立公司，期望以「設計回應社會議題」，並讓這片「石屎森林」滲進綠色元素。除了香港之外，他們還遠赴不同國際城市實戰，將理念帶到商業化的發展項目。

左起：和建築（mlkk studio）聯合創辦人李昀昊、任曉蘭、葉好君早在大學時期萌生創業想法，期望在累積經驗後，將一些改善環境、環保技術等引進世界各地的建築項目之中。

和建築（mlkk studio）聯合創辦人李昀昊（Kwan Ho）、任曉蘭（Kian）、葉好君（Mavis）分享，他們早在大學時期萌生創業想法：「期望以設計Social Project（社區項目）為核心，並可以同時將一些改善環境、環保技術等引進世界各地的商業項目中，逐步教育社會公眾，可以甚麼方法促進環境可持續發展。」畢業後各自「打工」，累積數年實戰經驗，遂於2016年成立公司。

緬甸山區建校 逾百孩童寄讀

為了以零成本開業，他們笑言，當時已經建立在家工作文化。「大約半年之後，隨著團隊規模陸續擴大，以及接到更多建築設計項目，才開始搬到小型辦公室工作。」

作為中小型的建築設計公司，要在本港以至國際市場嶄露頭角，宣揚其發展理念，的確好不容易。回顧3人均在辭去全職工作後全力投入創業，初期僅以個人儲蓄維持生計，Kwan Ho坦言，在心態上必需要做好準備，「隨時無收入，要面對收入不穩定的情況，當中亦有不少項目是以義務性質進行。」

該團隊花約兩年時間設計，在緬甸山區景棟興建4幢低密度音樂學校及宿舍。（受訪者提供圖片）

舉例指，他們在2016年遠赴緬甸山區景棟籌組興建音樂學校，就花了約兩年時間設計、繪圖及製作模型，其後於2018年動工。而全程交通、生活開支等也是自費，還屢次遇到水土不服，經歷日曬雨淋等。

該緬甸景棟項目，早前於有「建築界奧斯卡」之稱的世界建築節獲頒「教育：未來項目」大獎，也是首家香港中小型建築公司，憑慈善建築項目奪得該建築界國際大獎。（受訪者提供圖片）

然而他們認為：「這些辛苦，都是必經過程，當中所帶出的社會影響力遠比賺取的收入重要。」而且可以帶來不可言喻的滿足感。該音樂學校不僅讓該鎮一家孤兒院內逾100名孩童寄讀，還在建築物的不同地方預留開放空間，讓附近的村民擺檔經營，維持社區網絡等。早前更於國際權威、有建築界奧斯卡之稱的世界建築節（World Architecture Festival）中獲頒「教育：未來項目」大獎，從全球逾千名建築師或公司報名參與競逐的550個項目中突圍，提升該公司的國際知名度。

國際重可持續 推廣理念更易

此外，隨著近年國際社會愈來愈關注推動綠色建築，藉此達至城市可持續發展，他們指：「引入環保技術，似乎已成為建築設計界的Common Language（共通語言）。」因此亦讓其更容易推廣理念，推出創新的商業化項目。

該團隊早前分別在肯亞為社企設計活化酒店項目，泰國設計環保建築項目，以及在上海步行街為企業設計環保零售建築等。

Mavis提到，發展這商業化項目的關鍵在於「需要量化到當中影響」，讓企業知道其設計可帶來的實際用途，相應地提高其量化認知。如在推出包含處理廚餘回收項目時，並非單純告訴企業要設置一個廚餘回收箱，而是要指出其後續處理、具體如何執行，以達到目標。