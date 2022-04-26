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26/04/2022

最新高管薪酬展望報告：預期公司大力增聘！7成受訪者願赴大灣區！幾多人去年轉工？薪酬加幅、花紅多少？

#疫情 #香港經濟 #招聘 #大灣區 #加薪 #失業率 #管理 #職場
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　　政府統計處公布最新勞動人口統計數字，今年1月至3月，經季節性調整的失業率升至5.0%，比上季度升0.5%。

 

據一項調查發現，本地空缺增加及薪金上調，明顯會為管理人及企業營運造成壓力。（資料圖片）

 

 

　　不過亦有調查發現，本港企業高管及行政人員對今年加薪顯得樂觀，超過三分之一被訪行政人員認為企業會增聘人手，因為面對經濟回彈，各行業都需要加派人手捕捉商機，銷售、營運及資訊科技等工種會有更大需求。

 

畢馬威中國個人服務合夥人蕭維強表示，調查顯示三分之一被訪行政人員認為，本港企業會在今年增聘人手。

 

 

　　畢馬威（KPMG）最新發表的《2022年香港高管人員薪酬展望》中顯示，超過三分之一（35%）香港被訪者預期，今年內公司會增聘人手，相對於兩年前疫情發生時經濟活動減少，受訪者預期公司會加大力度增聘人手。畢馬威中國個人服務合夥人蕭維強表示，本港去年全年的本地生產總值按年增長6.4%，顯示經濟情況正在改善，所以受訪者亦預期企業會增聘人手，捕捉經濟復甦時的商機。

 

前景佳 7成願赴大灣區

 

　　蕭維強對市場表示樂觀，但預期企業將面對招聘人才的挑戰，而調查更發現，有7成被訪者願意到大灣區工作，主要是預期有更佳前景及交通往來亦算方便。他坦言，除了傳統的招聘手段，在兩年疫情下，人才對工作及生活平衡想法有變，管理人亦需要改變思維。

 

　　問到疫情會否影響人才留港意慾時，畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝補充，疫情是全球都面對的情況，但香港基本因素，如大灣區機會及低稅率等不變，她強調香港一直是人才活躍及流動的地區。許亦指，僱主在今年薪酬變動時，或會考慮只對業務有關鍵作用的工種加薪。而報告指去年企業花紅亦更為豐厚，調查顯示有接近7成受訪者獲發花紅，而50%受訪者獲發多於1個月的花紅，整體的平均花紅水平由2020年的1.83個月，提升至2021年的2.21個月，已貼近疫情前水平。

 

　　今次是畢馬威第6年發表該薪酬展望報告，該報告委託YouGov負責調查，於今年1月3日至16日期間走訪了794行政人員，當中602位常駐香港，192位駐中國內地。受訪者中，佔24%是C級管理層、28%是部門主管、33%是經理級人員及15%助理經理或以下。報告目的是了解行政人員對香港及大灣區職場機會及前景，包括薪酬、人才的看法，覆蓋行業包括消費市場、財金服務、科技創新、公共服務等。

 

　　市場空缺增加及薪金上調，明顯會為管理人及企業營運造成壓力，調查結果顯示，有27%受訪者於2021年曾經轉換工作（2020年為18%），而有三分之一已轉工的行政人員更表示，已獲得2成的薪酬增幅。蕭維強稱，在人力資源緊張的情況下，僱主亦要作出調整及部署，以不同政策及手段去抵銷對業務的影響。手段包括：1.提升員工價值；2.提供理想的職場發展路徑；3.改進企業品牌；4.改善企業文化；5.彈性工作設計及工作生活平衡。

 

　　他更強調，員工還是以整體配套作考慮，除了薪酬外，工作彈性明顯是新增選項。

 

資訊科技熱門 人才渴求

 

　　蕭又補充，在接觸不少香港企業管理人後，發現大部分都有計劃在今年增加預算在招聘員工上，其中以財金行業如銀行等都有相關考慮。當問到在人才短缺、競爭激烈，對管理人有何建議時，他指出，外判或尋找服務供應商合作，亦會是解決人才荒的方法之一。

 

　　報告對未來職場趨勢似乎頗為樂觀，當中的部分行業及工種更是需求甚殷，蕭維強提到，為公司業務收入帶來貢獻的工種當然是僱主最愛，但資訊科技行業亦是熱門，尤其近年不少公司在數碼轉型時都需要相關人才。

 

 

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