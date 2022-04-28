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28/04/2022

引入「米機界Hermès」！塑造年輕品牌形象！超力二代接班人以「三隻腳」撑起家業！

#零售業 #餐飲批發 #超力國際食品 #職場 #疫情 #管理 #老字號 #超力
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　　本地老字號「超力國際食品」已扎根香港半個世紀，現時由莫氏家族第二代莫傑琳管理。她自大學畢業後便加入超力，在屢敗屢戰的經歷下，以「三隻腳」支撑整間企業。

 

超力國際董事總經理莫傑琳期望，今年生意可錄2成增長。（曾耀輝攝）

 

　　作為董事總經理的莫傑琳，已參與公司營運多年，每次接受媒體訪問時也會身穿一襲紅衣，因為這是屬於超力的顏色。作為本地老字號的掌舵人，她形象年輕，驟眼猜不出她的真實年齡。她解釋：「我是刻意保持年輕，不想大家覺得超力很老套，希望維持品牌形象。」

 

疫下批發跌 幸零售分銷強勁

 

　　超力由生產米粉，到供應包裝米、伊麵等不同產品，現時每年收入達數億元。企業遇過不少挑戰，但莫傑琳形容持續至今超過兩年的疫情，卻是「從未遇過、最大的困難」。超力有7成生意來自餐飲批發，擁有6,000多個餐飲客戶，疫下批發生意大跌4至5成。不過，零售分銷業務增長強勁，令整體生意持平。

 

包裝米生產線內的色選機，莫傑琳指當年要引入真不容易。（曾耀輝攝）

 

　　莫傑琳對今年前景樂觀，期望生意可錄得2成增長。她指品牌將會繼續以「三隻腳」營運，分別是米粉等乾貨、烏冬等急凍產品、以及米。米能獨立成為「一隻腳」，皆因當年她看準包裝米的售價比米粉麵食高，在運輸成本高漲的情況下，對生意更有利。

 

　　超力由一開始便希望以自家品牌賣米，不過作為米行的新鮮人亦少不了撞板「交學費」。莫傑琳憶述當年第一次隻身到越南採購米，「最終收到有摻有很多雜質，甚至有煙頭的米」。那批米只好報銷，跌一跤上一課，此經歷亦令她執意要為超力引入半自動化生產線。加上設置米機後，品牌旗下不同系列的包裝米可按「配方」，把新舊米混合，令米飯的口感可以滿足不同顧客的需求。

 

　　超力位於粉嶺的廠房，設有3條生產線，每條成本逾200萬元。生產線內有多種機器，如色選機、去石機、機械臂等。色選機和去石機均來自日本企業Satake，談到色選機，莫傑琳更雙眼發光，「我很喜歡這部機，這像是米機界的Hermès。」

 

日企色選機 「如米機界Hermès」

 

　　日本人的堅持及執著，令超力當時想引入Satake的色選機及去石機，亦不容易。她說：「Satake的員工來到我們的廠房視察後，拒絕把機器賣給我們，原因是這裏地方小，無法把機器的效果發揮得最好。」莫傑琳最終按日本方面的要求，不惜把整個廠房的設置搬後5厘米，才成功購入機器。

 

 

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