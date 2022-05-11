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11/05/2022

員工留職率不跌反升？員工旅遊？提供橫向職業發展！越南餐廳5招建愉快企業文化

#打工仔 #企業文化 #芽莊 #職場 #管理 #人才管理
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　　疫情繼續肆虐全球，各行業正面對勞動力短缺的挑戰，為挽留人才都出盡辦法。中小企往往受資金及技術等資源所限，無法單靠薪金福利競爭。

 

芽莊集團創辦人Ray Wong表示，運用人性化管理，可令員工樂於工作並發揮能力，有助吸引和挽留人才。（湯致遠攝）

 

　　有本地餐廳就以人性化及靈活的管理政策，不但令員工主動推薦親友入職，任職10年以上員工比例亦不少。對此芽莊集團創辦人Ray Wong分享留住人才5招（見表），除了提供具市場競爭力的薪酬外，企業文化也同樣重要，在制定政策時更為人性化，主動貼近員工需要。

 

　　作為越南餐廳、於2003年創辦的芽莊集團，現時已有8間分店。其創辦人Ray Wong接受本報訪問時坦言，人情味非常重要，企業與員工之間，應該是一種互信的關係，才可以共同進步，發揮團隊最大力量，所以餐廳一向推崇愉快及彈性職場文化，致力塑造友善的工作環境。

 

Ray Wong表示，越南餐運用許多香葉，為更貼近越南文化，餐廳會額外提供如生菜、薄荷菜、九層塔等5種香葉作配菜。（湯致遠攝）

 

倘回鄉探親彈性處理假期

 

　　他舉例，由於是越南餐廳，不少員工都是越南人，在他們需要回鄉探親，餐廳會彈性處理假期安排，允許員工預先使用假期配額，讓他們有充足的時間在外地或回港時隔離檢疫，而員工回鄉探訪親動輒需要一個月，同事的配合亦很重要。

 

　　Ray認為這體現了人情味的重要性，「人情味並非自己隨便說三兩句話就有，而是配合整體環境氣氛所形成。」

 

　　他表示，同事之間的關係如家人一樣，不少同事更形容餐廳為「屋企」，在言談間常常表示最近「屋企」生意如何，是否忙碌等。

 

為兼顧可持續發展，Ray Wong指現時大部分的外賣器皿都採用可降解的環保物料，如餐具、包裝紙和外賣盒等。（受訪者提供圖片）

 

　　為營造愉快的工作文化，Ray透露餐廳會不定時規劃員工旅遊及組織「Team Building」（團體培訓）活動，如在疫前會帶領員工到訪泰國、台灣等地旅遊，藉此提升團隊凝聚力與激勵員工士氣。同時也會因才施用，根據員工性格能力進行相應培訓，除幫助員工自我增值及尋找個人發展的機會外，亦讓員工在工作中找到成就感。

 

　　此外，該公司同樣留意員工的橫向發展，會根據員工需求去調換部門豐富其經驗和技能。他續稱，如曾有樓面員工希望學廚，餐廳就安排培訓讓其轉職為廚師。

 

留意員工發展管理以人為本

 

　　憑著「以人為本」的管理方針，餐廳成功吸引不少員工主動「一個介紹一個」推薦親友入職，有些分店甚至「一家大細」一起工作。Ray更笑言，一開始仍會盡量將他們安排到不同店舖工作，但後來隨推薦人數太多，已無法分清關係就只好作罷。他認為這些都有賴人性化政策建功，「同事做得開心，認為留在這裏有發展前景，自然願意介紹朋友入職」。

 

 

 

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