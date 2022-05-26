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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

26/05/2022

騰訊高層「過檔」數碼通！迎戰5G時代！電訊業轉型需要甚麼人才？要開發哪些範疇？

#管理 #職場 #科企 #5G #數碼通 #電訊業 #譚樂文 #騰訊 #人才需求 #網絡商
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SmarTone副行政總裁譚樂文上任其中一個挑戰，就是疫情下門市員工感染，要調配人手及資源，以及維持客戶服務。（彭振濠攝）

 

　　現今世代重視跨界協作，不同經驗可為企業帶來新突破。去年11月由騰訊「過檔」數碼通（SmarTone）出任副行政總裁的譚樂文是好例子。

 

　　他相信可將過往經營網絡服務的經驗帶到SmarTone，並認為現代電訊網絡營運商，已不單是建立網絡，更要經營產品及服務。

 

　　於去年11月上任的譚樂文，由網絡巨頭騰訊旗下騰訊雲國際副總裁、JOOX音樂副總裁及微信支付香港（WeChat Pay HK）行政總裁轉到電訊商SmarTone，譚樂文離開工作10多年的騰訊，到電訊行業工作，他坦言充滿新挑戰及新機遇，畢竟SmarTone是一家有30多年歷史的電訊商，現亦正是5G時代，是值得一試的好機會。事實上，本港流動服務用戶，截至今年1月超過2,481萬，5G用戶亦已突破300萬。

 

自行開發服務 包括音樂影片

 

　　由一家經營服務為主的科企，轉到一家強於網絡基建的電訊商，是不同的業務環境，不過同樣要面向消費用戶及商業客群，在5G時代，譚樂文認為電訊業正在面對轉型，正如早前SmarTone在5G推出時，同時推廣商業市場的服務，如視像分析等方案。雖然角色及定位有變，但譚樂文認為都是圍繞著消費者的數碼生活，都是面向用戶的數碼應用。

 

　　他坦言，舊東家的應用多是自行開發，而SmarTone則會採用自行開發及合作兩種模式。舉例指，早前該公司因應疫情推出的eDoctor家庭視像診症服務，就是與合作夥伴共同推出，不過譚樂文亦強調，SmarTone亦會有自行開發的服務，包括音樂及影片等內容，他說：「倘能開發，都希望自己做。」

 

　　電訊行業需要轉型，人才是其中一個關鍵。問到面對新的市場及挑戰，旗下團隊又要如何部署時，譚樂文強調要為團隊建立新的產品文化。他指以往電訊商可能只是直接銷售產品或服務，並未考慮產品的持續性及未來發展，但在5G時代及網絡革新下，產品及服務亦要跟上時代，傳統團隊文化亦要改變。

 

須兼顧新範疇 加強用戶體驗

 

　　如SmarTone重點產品就是網絡，而且一直經營得很理想，不過現時的網絡商要兼顧新範疇、新產品，更要加強用戶體驗及針對目標客群。譚樂文舉例，「自由鳥」無合約服務是針對要求更多彈性的客戶；近期推出的Home 5G寬頻，則針對客人疫下在家工作，甚至是隔離情況下的需求。

 

　　他認為相關服務仍有發展空間，故需要更多新思維人才。當中包括產品開發、營運及市場管理推廣人才等。尤其是持續發展部分，更需新思維（見表）。他強調，現時的產品是一個項目多於一個產品，需要持續發展及經營。

 

 

 

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