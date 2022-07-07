人才難求？開會不超過20分鐘！以專案形式分工！美聯金融倡靈活政策迎合新世代！

疫情持續兩年多，影響環球經濟市場。資產管理行業面對危機，要開拓商機之餘，也要制定管理政策，以及迎合數碼轉型。美聯金融集團拓展及營運總監梁柏基表示，公司以果斷及靈活策略進行決策，能穩定員工信心。

美聯金融集團拓展及營運總監梁柏基表示，未來除了招聘亨前線員工，亦會招聘數碼行銷方面的人才，以配合集團業務發展。（受訪者提供圖片）

疫情打擊本港各行各業，而資產管理行業也不例外。梁柏基稱，疫情不只影響經濟環境，連帶保險及投資有關的產業有影響；而集團業務以香港市場為主，即使內地客群減少，對生意影響不算太大。他又指，集團在2020年1月至2021年12月的生意額增幅超過1倍，而人手也大約增加3成。

疫下公司快速應對 保障員工

疫情陰霾加上環球經濟不明朗，容易影響員工對公司的信心。梁柏基指出，在疫情初期公司相比同業，更快執行在家工作措施，當疫情稍為緩和時，則轉為輪班制（AB Team），避免所有員工同時回到辦公室。

大部分的金融機構認為，本港尚未準備好採納「純數碼化」方案來滿足日常理財需要。（資料圖片）

他表示，員工認為輪班模式可以慢慢處理工作，加上疫情期間他們在家工作時間較長，重返辦公室工作也需時適應。管理層除了為疫情作出對策，也要因應新世代進入職場而改變管理方針。

梁又表示，現時新世代強調創造性，故集團在政策方面轉趨靈活，增加員工的發展機會。針對年輕員工，工作會以專案形式進行，細分每個步驟。梁柏基表示，每個專案由員工一個人負責，能清楚知道工作進度及內容。此外，員工可以就工作發表意見，而公司亦會相信他們並接納意見；相比起只做上司分派的工作，這種工作模式令同事在工作上更有發揮的機會。

不少員工著重工作及生活平衡，而集團採用較具彈性的管理模式。梁柏基舉例，員工不用出席漫長的會議，一般將會議時間控制在15至20分鐘內，提出要求及意見後，員工已可開始工作。

近期出現的移民潮，間接令資產管理行業面對人才荒。梁表示，金融行業人才流失率相對高，希望在這段時間以積極進取的態度招聘前線員工，而集團亦有意招聘數碼行銷（E-Marketing）人才。他續指，隨著手機應用普及，加上疫情促使市民對電子媒介的依賴增加，希望招聘這方面的人才。

應徵者宜了解公司 職位職責

他在過往的招聘經驗中留意到，不少應徵者展示自己的優勢、工作經驗等；甚少會因應職位所需的技能，從而展現自己「多麼符合」此職位。梁認為，應徵者宜先了解公司運作、職位職責，再衡量自身能力是否滿足要求；相比起高學歷，這一點更為重要。

至於未來，集團除了招聘前線員工，亦將招聘數碼行銷、新媒體的人才，在市場或不同範疇作推廣。梁柏基透露，今年底將開放新辦公室，而在未來半年至一年，計劃招聘50至100人。