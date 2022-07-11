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11/07/2022

發展四大支柱：人才、顧客、產品、品牌！百年軍刀品牌成功法則：永遠準備好應對改變！

#守業 #管理 #網銷 #百年品牌 #疫情 #Victorinox
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Victorinox行政總裁Carl Elsener（左）表示，世界變得很快，但用心製造產品，令顧客覺得物有所值，定能留住客人。右為市場營銷總裁Veronika Elsener。（受訪者提供圖片）

 

　　一場疫情，不少品牌被打得遍體鱗傷，但仍有不少百年品牌如Victorinox屹立不倒，更在迎接後疫時代的復甦機遇。其行政總裁Carl Elsener表示，永遠準備應對改變，好景時預留儲備，是百年成功的秘技。

 

　　愛旅行的港人，相信對以軍刀著稱的瑞士品牌Victorinox不陌生。原來Victorinox AG仍以家族事業方式營運，至今已傳至第四代。總部仍然於瑞士的Ibach（施維茨的宜溪鎮），全球員工逾千。

 

　　Carl Elsener在訪問中坦言，新冠疫情對其銷售帶來重大的影響。由於品牌在11個國家或地區擁有子公司，在蘇黎世、盧塞恩、日內瓦、科隆、倫敦、上海、東京和香港等地，有店中店和60多間自家的零售店，疫情由亞洲開始時，已帶來影響。「在2020年，瑞士及整個歐洲的店因疫情要關門幾星期，銷售下跌逾60%；2020年全球整體銷售也下跌了約30%。」

 

多元發展 加快網銷拓新產品

 

　　支持公司及品牌繼續走下去的，是家族在過往的挑戰中，明白及早做好儲備的重要性；加上疫情及各地防疫政策對其不同產品的影響各異，拉上補下的情況下，仍然安然度過挑戰。全球外遊大減，行李箱及裝備、瑞士軍刀的銷售亦大減，但專業刀具及廚具則受惠於全球更多消費者在家避疫及工作，需要在家下廚，需求大增。

 

　　他總結，疫情令網上銷售加快發展，現時網上銷售（電子商務和第三方市場）約佔其全球銷售額20%。同時，亦發現在家工作的效率，不比在公司工作低，故在後疫情時代仍維持遙距工作措施，給員工更多選擇。

 

亞洲市場復甦較慢，但品牌仍希望借助125周年紀念加強宣傳。（受訪者提供圖片）

 

　　Carl Elsener及市場營銷總裁Veronika Elsener多次強調，世界變得愈來愈快，隨時做好應對改變，十分重要。「願意學習及持開放的思維，是成功的重要一環。」作為家族企業的管理者、守護者，不能忘本，在努力保護傳統文化及理念的同時，亦要重視創新及新思維，開拓新產品線是其中一個例子。

 

　　事實上，品牌在125年來經歷過幾許風雨，由第一及第二次世界大戰、上世紀30年代的經濟大蕭條、70年代的石油危機。而911事件後，不少航空公司都禁止乘客攜帶刀具上機，令該品牌的生意即時下跌約30%。「對生意影響很大，也告訴我們不能只銷售單一產品種類。」經過一輪的市場調查，了解客顧也期望品牌作多元化發展，決定陸續推出旅行裝備、廚具、腕錶和香水等產品。「今日，我們主要聚焦3方面發展，分別為適合戶外使用、旅遊，以及廚房使用的產品。」

 

瑞士軍刀已成為品牌的標誌產品，在今年的125周年紀念時，更曾推出Replica 1897復刻版。（受訪者提供圖片）

 

　　現時其瑞士軍刀佔總銷售36％、廚具已達34％，而腕錶、旅行裝備及香水則分別佔10％、17％及3％。

 

四大支柱 人才顧客產品品牌

 

　　「創業難守業更難」，生意要傳幾代且愈做愈好，更是不容易。Victorinox已傳至第四代，兩人也希望繼續傳承下去。

 

　　Veronika Elsener指出，家族的理念、熱誠及基礎，是品牌繼續發展原動力。「當然，員工對品牌的發展也相當重要。」而家族成員與員工之間能維持緊密合作，更是重中之重。Carl Elsener表示，家族代代都相信，人才、顧客、產品及品牌是發展的四大支柱。他回憶，小時候已在長輩引領下，了解家族生意及產品，成長與生意可說融合在一起。「我們瑞士公司很重視傳統，但更重視傳統與創新的平衡。」又強調，要贏取顧客對品牌的心，先要家族成員對品牌付出真心。

 

 

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