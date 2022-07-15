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15/07/2022

招新世代員工設創意團隊、親自落場提升士氣！新登場富麗敦海洋公園酒店掌舵人：每個逆境都有新機遇！

#服務 #香港 #商業 #海洋公園 #Staycation #疫情 #住宿 #酒店 #可持續發展 #餐飲
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　　香港富麗敦海洋公園酒店在疫市備戰，瞄準港人久經抑壓的旅遊欲望，下周開始試業。

 

香港富麗敦海洋公園酒店總經理彭鍵怡表示，酒店坐擁臨海優勢吸客，共425間客房均面向海景，配合多元化體驗等，有信心跑贏鄰近對手。（湯致遠攝）

 

　　其酒店總經理彭鍵怡（Barbara）指出，作為全球首間5星級富麗敦度假酒店，除了擁有「100%海景房」作招徠，還吸納新世代員工加入特設的創意團隊F.U.N Desk，設計一系列探索大自然等文娛活動，盼作出新嘗試。

 

　　今年初爆發第5波疫情以來，酒店營運環境又變得十分艱巨，業界紛紛尋求更奏效的管理對策覓出路。Barbara接受本報專訪時表示，「相信每一個逆境都會有新機遇，現時開設新酒店亦正好把握機遇。」

 

　　她分享，盡管遇上突如其來的疫情，該團隊亦視之為動力，激勵士氣迎戰。一方面受「宅度假」（staycation）熱潮帶動，可以藉此推出相關方案，讓港人享受久違的度假風情及「在地外遊」樂趣。另加上，本港新落成的酒店為數不多，相信大眾對於新酒店開幕期待已久，預期今年下半年的市道，以78月暑假為旺季。

 

發揮團隊精神高層親自落場

 

　　該新酒店項目早於約6年前開始，「無論有沒有疫情，每一次開業都必然遇到挑戰，並非一件容易做的事。」因此團隊必須不斷因應市場需求及情況變通，互相配合，並且看重長遠發展，也是危機管理的重要環節。

 

　　以「開關」部署工作為例，她直言，現階段海外客戶雖非主力，但總不可待香港開關才做宣傳，也要在不同階段，分別透過社交媒體、傳統媒體，夥拍香港旅遊發展局等，做好宣傳及推廣。另在籌劃試業期間：「發揮團隊精神亦十分重要，需要不同部門之間作調動，總經理、管理層也需親身『落場』幫忙」，助提升士氣。

 

　　作為新開酒店掌舵人，入行已有25年的Barbara分享，招聘酒店管理人才從來也不容易，尤其留意到近年打工仔「不只是尋找一份工」，與昔日打工仔的職業規劃方向大相逕庭，而在疫情下亦有人才選擇轉行。因此，必須更彈性地開展招聘計劃，例如增加兼職、輪班崗位。另設有不同員工優惠，包括信和集團旗下酒店的住宿及餐飲優惠。

 

酒店設有可以眺望南中國海的戶外無邊際泳池，以及兒童嬉水池。（湯致遠攝）

 

F.U.N Desk團隊想法具創意

 

　　在團隊管理方面，有見愈來愈多新世代踏入職場，早前更特設服務團隊F.U.N Desk，看準疫後客戶更追求身心健康等需求，設計一系列互動體驗活動。她認為：「他們都是非常有創意的世代，我們（管理層）都想聆聽他們的想法，探索有哪些值得吸納的新構思，再如何演變成可行方案。」例如部署進入秋、冬季也可進行的活動，吸引人流。

 

　　鑑於早前疫情嚴峻，該酒店曾在線上舉辦兩次大型招聘，她透露，有見現時疫情發展，預期將於今月下旬舉辦面對面招聘活動，招攬約30個崗位。並期望在活動之中，可以向應徵者展示酒店吸引的一面：「親身感受在此酒店眺望山海美景，上班更有動力」；也可了解彼此理念，如重視環保可持續發展等議題。

 

酒店的最高級套房「富麗敦泳池套房」僅設1間，達2,734呎，除擁有私人泳池，還可舉辧小型BBQ燒烤派對。（湯致遠攝）

 

 

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